高雄麵館【香焿小棧】楠梓德民黃昏市場內招牌麵羹.榨菜肉絲湯頭濃郁麵Ｑ香│德民店│楠梓美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

楠梓德民黃昏市場規劃完善有停車場.

每到下午開攤總是非常熱鬧.

各樣熟食、肉品、海鮮、糕餅、服飾.

香焿小棧主賣羹湯、麵食，銅板價小吃.

整排麵攤或是飲料攤，生意都很好哦.

吃飽後，再到隔壁買杯仙草茶解膩又清涼.



高雄楠梓麵館「香焿小棧」楠梓德民黃昏市場內招牌麵羹.榨菜肉絲湯頭濃郁麵Ｑ香

香焿小棧│攤位位置

香焿小棧在德民黃昏市場內.

外邊有整排賣熱食的攤位.

就在其中一攤.

規劃完善停車場，汽機車都好停放.

內用座位只有攤前四個位置，以外帶為主.

香焿小棧│菜單品項

主賣肉羹、搭配麵條、米粉、意麵、米飯.

另有麻醬、榨菜肉絲、餛飩，加上各樣麵食.

以及肉臊飯、紅油炒手、餛飩湯、滷蛋油豆腐.

榨菜肉絲麵＋滷蛋

點餐後，會詢問要加滷蛋嗎?

還滿大碗的端上桌，聞到一股榨菜香.

上頭放上滿多的豆芽菜，口感脆爽.

裡頭的榨菜還滿多的，脆口鹹香.

湯頭清爽不油膩，帶有榨菜香很爽口.

麵條是意麵，Ｑ軟有嚼勁，帶一點脆度.

吸收榨菜香湯頭味道相當順口，配上滷蛋滿足.

麻醬麵

麻將香氣濃郁不會太厚重.

淋上肉臊多了鹹香滋味.

意麵一樣保有微脆帶Ｑ，口感好好.

還能帶上麻醬香氣一起入口，更是濃香！

記得把底層麻醬拌上，吃得每一口都很有味道.

整個德民黃昏市場還挺大的.

是當地人很喜歡的黃昏市場.

餐點品項豐富，價格也很平價.

這攤主打肉羹，就等下回再吃.

【香焿小棧（德民店）】

時間：11：30～18：30

公休：無

電話：0986-886-399

粉絲團：高雄國際星辰旅館 Citizen Hotel

地址：高雄市楠梓區德民黃昏市場A6

（１２ＡＵＧ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）

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