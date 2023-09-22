食記。台中★台中精品喜餅門市Bloom花神精品法式喜餅

對於Bloom花神精品法式喜餅門市的第一印象就是一進店內就能聞到滿滿的香味，來自各處的花香亦或是店內的香氛味，不過於刺鼻卻舒適的香味能讓前來體驗試吃的新人有滿滿的幸福感；而入店處展示的是Bloom花神喜餅所有的品項，這樣的品項陳列方式還是第一次見到，在試吃前先看到喜餅樣貌，讓人更期待接下來的試吃過程。

一樓區域亦展示禮盒的樣貌及喜餅配置方式，主要有12入、16入及18入三種禮盒方案搭配可選擇，所有品項皆可不重複挑選，而禮盒樣式有時髦花綻、經典老花、綻紅寶石、邱比特之羽及浪漫之星5款，除了時髦花綻及經典老花只有16入及18入的配置外，另外3款都有12入的配置可以選擇，事先在官網看過禮盒款式後再到現場看，很喜歡邱比特之羽及浪漫之星這兩款，剛好都是淡粉色系，像是溫柔愛情的感覺，擺放在架上看起來也是那麼優雅。

提袋的部分提供的是閃亮亮的金色提袋，根據所選的禮盒大小有不同的尺寸，金光閃閃的提袋一直都是我喜歡的樣式，走在路上都會吸引人的目光，高貴而奢華的感覺。

走上二樓則是體驗試吃的空間，一邊為試吃空間，另一邊則是展示空間，除了再次展示不同尺寸的禮盒外，一旁的空間也是高貴有質感的氛圍，不少都是主理人的收藏品，每樣收藏品都是那麼精美、高貴且奢華，都讓我們有大開眼界的感覺啊！

三個試吃空間分別用布簾區隔，讓每組新人在體驗試吃的時候都能保有獨立且隱私的空間，在佈置上也是大方使用名牌抱枕及毛毯，當天真的是除了來試吃外也好好的參觀整個空間，就像是來到高級咖啡廳一樣。

這天則是在最靠窗的空間試吃，能享受陽光灑進室內，讓整個體驗的過程更愉悅美好，Bloom花神精品法式喜餅共有28款品項，門市體驗會精選12款受新人歡迎的品項供試吃，包含A區的梅酒鐵觀音、桂花烏龍達克瓦茲、百香綠茶馬林糖，B區的奶油法式薄脆餅、匈牙利紅椒起司、鉑金檸檬糖霜、法式草莓、泰式奶茶、海鹽巧克力開心果、黑松露、皇家伯爵茶以及目前DM上沒有的隱藏版胡桃楓糖費南雪，藉由專員介紹，更能感受每一款口味獨特的甜點。

這12款基本上都還不錯吃，整體也不會有油膩感及甜膩的口味(隊友平常喝微糖茶類，我都喝無糖~1分糖的茶類)，甜度上都有再降低些，12款吃完後對於黑松露、海鹽巧克力開心果及梅酒鐵觀音印象深刻，榮獲我們當天的前三名。