食記。台中★台中精品喜餅門市Bloom花神精品法式喜餅

妮妮˙ˇ˙
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文章類別：美食-食記心得
一直以來都是以宅配為主的Bloom花神精品法式喜餅，在今年七月於台中開設了新門市，備婚階段挑選喜餅時，很喜歡親自到門市體驗試吃，可以詳細聽專員介紹外，喜餅店的裝潢設計也是值得欣賞一番，在Bloom花神精品法式喜餅試吃喜餅的過程就像是體驗了一場優雅的下午茶。
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來到Bloom花神精品法式喜餅的門口就像是到一間精品店一樣，櫥窗內用花藝點綴展示各款喜餅禮盒，讓新人還沒入店就有對於結婚的期待感。以花神為名的Bloom花神喜餅，讓結婚就像是愛情綻放的結果，從相愛到結婚，每個階段都是一次人生完美的綻放，不僅是店內裝潢以大量花朵裝飾，就連喜餅也都能找到花的身影，以花香、果香及茶香結合，營造如花朵綻放的春天美好氣息。
對於Bloom花神精品法式喜餅門市的第一印象就是一進店內就能聞到滿滿的香味，來自各處的花香亦或是店內的香氛味，不過於刺鼻卻舒適的香味能讓前來體驗試吃的新人有滿滿的幸福感；而入店處展示的是Bloom花神喜餅所有的品項，這樣的品項陳列方式還是第一次見到，在試吃前先看到喜餅樣貌，讓人更期待接下來的試吃過程。
一樓區域亦展示禮盒的樣貌及喜餅配置方式，主要有12入、16入及18入三種禮盒方案搭配可選擇，所有品項皆可不重複挑選，而禮盒樣式有時髦花綻、經典老花、綻紅寶石、邱比特之羽及浪漫之星5款，除了時髦花綻及經典老花只有16入及18入的配置外，另外3款都有12入的配置可以選擇，事先在官網看過禮盒款式後再到現場看，很喜歡邱比特之羽及浪漫之星這兩款，剛好都是淡粉色系，像是溫柔愛情的感覺，擺放在架上看起來也是那麼優雅。
提袋的部分提供的是閃亮亮的金色提袋，根據所選的禮盒大小有不同的尺寸，金光閃閃的提袋一直都是我喜歡的樣式，走在路上都會吸引人的目光，高貴而奢華的感覺。
走上二樓則是體驗試吃的空間，一邊為試吃空間，另一邊則是展示空間，除了再次展示不同尺寸的禮盒外，一旁的空間也是高貴有質感的氛圍，不少都是主理人的收藏品，每樣收藏品都是那麼精美、高貴且奢華，都讓我們有大開眼界的感覺啊！
三個試吃空間分別用布簾區隔，讓每組新人在體驗試吃的時候都能保有獨立且隱私的空間，在佈置上也是大方使用名牌抱枕及毛毯，當天真的是除了來試吃外也好好的參觀整個空間，就像是來到高級咖啡廳一樣。
這天則是在最靠窗的空間試吃，能享受陽光灑進室內，讓整個體驗的過程更愉悅美好，Bloom花神精品法式喜餅共有28款品項，門市體驗會精選12款受新人歡迎的品項供試吃，包含A區的梅酒鐵觀音、桂花烏龍達克瓦茲、百香綠茶馬林糖，B區的奶油法式薄脆餅、匈牙利紅椒起司、鉑金檸檬糖霜、法式草莓、泰式奶茶、海鹽巧克力開心果、黑松露、皇家伯爵茶以及目前DM上沒有的隱藏版胡桃楓糖費南雪，藉由專員介紹，更能感受每一款口味獨特的甜點。
這12款基本上都還不錯吃，整體也不會有油膩感及甜膩的口味(隊友平常喝微糖茶類，我都喝無糖~1分糖的茶類)，甜度上都有再降低些，12款吃完後對於黑松露、海鹽巧克力開心果及梅酒鐵觀音印象深刻，榮獲我們當天的前三名。
【法式草莓】
是個千層酥來著，也是喜餅內很經典的品項，口感蓬鬆，上面用白巧克力及草莓果乾加以點綴，甜味以白巧克力為主也是最濃郁的，不過有了草莓果乾的酸味可以中和白巧克力的甜度，整體就不會那麼甜膩。
【鉑金檸檬糖霜】
上面撒上金粉讓整個甜點都高貴起來，拿起來還可以看到閃亮的鉑金，吃的時候建議將糖霜面朝下碰舌頭吃，可以感受到檸檬的微酸，讓人一口想到檸檬塔的口味，而後則帶出餅乾本身的奶油香氣，整體來說很清爽，吃起來也是很扎實的一款。
【胡桃楓糖費南雪】
費南雪是款經典的法式甜點，口感比磅蛋糕再濕潤一些，楓糖的香氣重卻不會有楓糖漿的甜膩感，中間加入胡桃增添了整塊甜點的口感，即使吃了一整塊也不會覺得膩。
【海鹽巧克力開心果】
使用可可含量比較高的巧克力製作，口味上偏苦甜，使用巧克力融成巧克力醬後在製程，巧克力香氣也會再濃一些；中間加入杏仁角跟開心果，整塊口感豐富，有時候就算吃整塊的苦甜巧克力還是會膩，不過加入堅果粒，讓整塊吃完都不會覺得膩口，加入海鹽提高了巧克力的香氣，吃的時候越吃越香，也很耐吃。
【皇家伯爵茶】
像是帶有茶香味的曲奇餅乾，不過沒有餅乾的油膩感(用手剝開後手指不會有油膩的感覺)，在咬下的第一口就可以感受到濃郁的伯爵茶香味，身為喜歡喝茶的人是真的會很愛。
【匈牙利紅椒起司】
這天唯一一款的鹹餅乾，一盒喜餅內以甜餅乾為主總會有想要吃鹹餅乾的時候，餅乾上灑上一點黑胡椒，口味上稍微辛辣些卻不會過重，帶點起司味吃起來簡單卻順口。
【梅酒鐵觀音】
是款磅蛋糕來著，口感扎實濕潤，品嚐的時候可以明顯感受到鐵觀音的茶香味，對於喜歡茶的人(尤其是鐵觀音)來說應該會是首選，製作時加入了梅酒進去，因為酒精在製作時都揮發了，酒味倒是沒那麼明顯，卻還是保有一點點梅酒的香氣在。
【百香綠茶馬林糖】
由百香果及綠茶兩種口味的組合的馬林糖(1包約15顆混合)，酸甜及茶香兩種口味一次滿足的概念，兩款馬林糖都不太甜，不嗜甜的人也不用怕，在口中直接化掉的口感到現在還是覺得特別。
【泰式奶茶】
甜點整體扎實，像是硬餅乾的口感，吃之前可以聞到明顯的泰式奶茶香味，使用泰國的手標紅茶及煉乳一起製作，吃得時候覺得茶味比奶味再重一些，還原度很高但又不像喝泰式奶茶那樣的甜。
【黑松露】
下重本的撒上黑松露在餅乾上，靠近聞只聞的到微微的黑松露，但吃的時候可以很明顯感受到松露香，而且松露香是一直保有在嘴內，稍微感受到鹹味後帶出餅乾的奶油香，口味上鹹甜鹹甜且整個很豐富，前面吃了不少但吃到這款後瞬間變成當天最愛的一款。
【桂花烏龍達克瓦茲】
屬於所有品項最甜的一款，中間為桂花蜜，外面用烏龍茶餡圍一圈，融合了茶香及花香整體來說很有特色，因為有了茶香味所以不會那麼膩，對於都喝無糖茶但吃甜點的我來說，配茶是可以接受的程度，不過不吃甜點的隊友就沒那麼習慣這個甜味；但更推薦同樣屬於達克瓦茲的洛神玫瑰達克瓦茲，加入洛神的酸就沒有那麼甜，吃的時候還有淡淡的玫瑰香，又不會過於濃郁，反而更喜歡這口味。
【奶油法式薄脆餅】
應該是這天吃到最不甜的一款，卻也是喜餅內很經典的一款，像是吃米果般脆脆的口感，奶油香氣中帶有米香，讓人想起「呷好米嫁好尪」的俗諺，覺得也是長輩會喜歡的一款。
試吃喜餅後也介紹了折扣及配送方式，每一款喜餅組合起訂盒數為30盒，而每一筆訂單最多可享有2種不一樣的組合，例如下訂60盒的話，可以其中30盒為一種組合，另外30盒為另一種組合，讓新人可以針對賓客的類型挑選不一樣的喜餅款式；而喜餅物流都採黑貓配送的方式，滿40盒就享有1個地址免運費，滿70盒就享有2個地址免運費，滿90盒就享有3個地址免運費。
因為點心都是手工製作，至少都需要14個工作天製作，所以建議在出貨前1個月完成訂購，訂購後至出貨前14天都還可以修改數量等資訊；下訂滿額也提供相對的優惠，滿2萬元享9折優惠、滿4萬5千元享88折優惠、滿8萬元享85折優惠，不過要注意折扣優惠是以初始下訂為主，所以建議下訂時就要先確認好數量，或是之後更改盒數時不會差太多。近期很多新人都會提早開始規劃婚禮的事情，所以也提供了早鳥方案，下訂日距離出貨日大於3個月的話，會再加碼2%的折扣，詳細的折扣及出貨方式在官網都寫得很清楚，資訊很透明，對於想事先瞭解的新人會有很大的幫助。
下訂後也歡迎新人分享試吃心得，如果有完成會再贈送婚禮小物，實際看到覺得這婚禮小物對於婚禮來說真的很實用也好誘人，不論是當位上禮或是探房禮都很適合啊！其他活動優惠會依檔期變動調整，最新詳細活動資訊可詢問Bloom官方臉書諮詢。
如果無法到店裡體驗的話，也可以選擇宅配試吃，有18入的Premium方案及5入的Sample方案，品項為固定搭配但不重複，如果是要挑選喜餅的話，很推薦選擇Premium方案，除了收到的會是完整的喜餅禮盒外，也可以試吃到較多款的喜餅甜點，但如果想在嘗試更多不同款的話也可以兩種方案一起訂購，品項都不會重複喔！
從在台中門市體驗到在家試吃喜餅的經驗，都讓人感受到Bloom花神精品法式喜餅不只是包裝華麗時髦，口味上與花香、茶香及果香的結合，讓每一款甜點都有獨特的魅力，也營造出春天斑斕生氣的印象，在挑選喜餅的路上，不妨讓花神給予祝福，將愛情在最美的時刻綻放，慶祝美好的瞬間。
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