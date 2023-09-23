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男飯-臺灣雞飯 民族店‧新店開幕，紅羽土雞腿飯限量販售，用餐時間人潮多多請耐心等候 - 敦 小 蓮の食旅錄

2023-09-23 22:40:04 敦小蓮 人氣：108
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窩客好文

敦小蓮

發表篇數：754篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：男飯-臺灣雞飯 民族店
phone09-2753-3387
place高雄市新興區民族二路77號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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男飯-臺灣雞飯 民族店等了好久終於開幕啦(撒花)，以後不用騎到復興路用餐啦，雖然那裡有麵可以吃(哭

新店開幕人潮多多，用餐時間一堆人排隊點餐，太晚下來除了等很久之外，也沒有位置

男飯-臺灣雞飯每一道都是招牌，其中紅羽土雞腿飯是限量販售，賣完就沒啦!!




男飯-臺灣雞飯 位置

男飯-臺灣雞飯 民族店九月初才開幕，購買的人潮真的不是吹的，慢一點來店就得等很久，因為滿單

 

我有個疑問，到底點餐是要在門口的玻璃窗口點餐，還是要進店內點餐

我坐在外頭等我的餐點看的滿頭霧水，二邊的人潮排的一樣多了

男飯-臺灣雞飯 人氣美食

老板大郭說：基本上他一上工就是黏在砧板上了，完全沒有停過，聽的我快笑死

 

店內這鍋滷汁超讚，很香又不死鹹，我這回點的不是滷肉飯但我們有點滷味所以有嚐到醬汁

 

一定有人會問怎麼沒有配菜，因為賣完了，不用懷疑真的賣完了，明天請早

 

這鍋冬瓜湯是用雞湯下去熬煮，內用免費品嚐，外帶要10元




男飯-臺灣雞飯 菜單

主餐就6種飯類：梅菜肉燥飯、紅羽土雞絲飯、紅羽土雞滷飯、舒活無骨雞腿飯、舒活低脂雞胸飯、招牌紅羽土雞腿飯(限量)

個人很推紅羽土雞腿飯(限量)以及梅菜肉燥飯、紅羽土雞滷飯，這三款我吃過超讚

男飯-臺灣雞飯 餐點介紹

冬瓜湯

店內的冬瓜湯內用是免費品嚐，我不愛冬瓜煮湯出來的味道，但男飯-臺灣雞飯的冬瓜湯超好喝

用雞湯熬出來的湯頭果然不一樣，我朋友就連續喝了二碗

 

滷味小菜

貢丸、油豆腐、滷蛋，我今天是滷味大富翁，滿滿滿的滷味根本就吃不完啦

看到前同事拿著便當走出門口順便分他，不然吃不完啦

 

油豆腐1份/3塊

這豆腐切的四四方方滷的超透徹，我最怕滷汁太過死鹽，或是沒有味道，男飯-臺灣雞飯火候掌控的剛好

 

貢丸1份/5顆

貢丸給太多了，那就叉成丸子三兄弟好了XD，貢丸很脆有彈性，賀呷




店內的辣椒不要錯過

 

招牌紅羽土雞腿飯/限量

感謝朋友請客不然我也吃不到這限量招牌紅羽土雞腿飯，土雞腿滿滿一整隻舖在上頭

雞腿肉多到快看不到白飯了，上頭撒了油蔥酥當點綴，再加一點剛剛說的紅辣椒那簡值讚啦!

 

雞腿肉超嫩口不乾澀還有咬勁，雞皮更不用提了彈性十足

 

舒活低脂雞胸飯

醬料有二種，一種是傳統雞汁，另一種是金桔辣椒，就看個人愛哪種

 

雞胸肉是氣冷雞，氣冷然就是不泡水降溫的電宰雞肉

因為不泡水，所以雞肉的肉質較有彈性、鮮甜、無腥味、生菌數也較少




友勁小農蜂蜜檸檬 

同事離開時順便帶了一瓶蜂蜜檸檬汁回公司嚐鮮，下回我遇到他時再詢問味道好了

 

男飯-臺灣雞飯 民族店 店家資訊

男飯-臺灣雞飯 民族店

營業時間：AM11:00-PM18:30

電話：0927-533387

地址：高雄市新興區民族二路77號

男飯-臺灣雞飯粉絲團




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敦小蓮

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一個窮到嗒嗒滴又愛吃美食 專花小錢享受旅行玩世界的小資女 *合作邀約：ctrls5460@hotmail.com *使用相機：Canon D760 *圖、文勿盜取以免吃上官司

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