男飯-臺灣雞飯 民族店‧新店開幕，紅羽土雞腿飯限量販售，用餐時間人潮多多請耐心等候 - 敦 小 蓮の食旅錄
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文章類別：美食-食記心得
男飯-臺灣雞飯 民族店等了好久終於開幕啦(撒花)，以後不用騎到復興路用餐啦，雖然那裡有麵可以吃(哭
新店開幕人潮多多，用餐時間一堆人排隊點餐，太晚下來除了等很久之外，也沒有位置
男飯-臺灣雞飯每一道都是招牌，其中紅羽土雞腿飯是限量販售，賣完就沒啦!!
男飯-臺灣雞飯 位置
男飯-臺灣雞飯 民族店九月初才開幕，購買的人潮真的不是吹的，慢一點來店就得等很久，因為滿單
我有個疑問，到底點餐是要在門口的玻璃窗口點餐，還是要進店內點餐
我坐在外頭等我的餐點看的滿頭霧水，二邊的人潮排的一樣多了
男飯-臺灣雞飯 人氣美食
老板大郭說：基本上他一上工就是黏在砧板上了，完全沒有停過，聽的我快笑死
店內這鍋滷汁超讚，很香又不死鹹，我這回點的不是滷肉飯但我們有點滷味所以有嚐到醬汁
一定有人會問怎麼沒有配菜，因為賣完了，不用懷疑真的賣完了，明天請早
這鍋冬瓜湯是用雞湯下去熬煮，內用免費品嚐，外帶要10元
男飯-臺灣雞飯 菜單
主餐就6種飯類：梅菜肉燥飯、紅羽土雞絲飯、紅羽土雞滷飯、舒活無骨雞腿飯、舒活低脂雞胸飯、招牌紅羽土雞腿飯(限量)
個人很推紅羽土雞腿飯(限量)以及梅菜肉燥飯、紅羽土雞滷飯，這三款我吃過超讚
男飯-臺灣雞飯 餐點介紹
冬瓜湯
店內的冬瓜湯內用是免費品嚐，我不愛冬瓜煮湯出來的味道，但男飯-臺灣雞飯的冬瓜湯超好喝
用雞湯熬出來的湯頭果然不一樣，我朋友就連續喝了二碗
滷味小菜
貢丸、油豆腐、滷蛋，我今天是滷味大富翁，滿滿滿的滷味根本就吃不完啦
看到前同事拿著便當走出門口順便分他，不然吃不完啦
油豆腐1份/3塊
這豆腐切的四四方方滷的超透徹，我最怕滷汁太過死鹽，或是沒有味道，男飯-臺灣雞飯火候掌控的剛好
貢丸1份/5顆
貢丸給太多了，那就叉成丸子三兄弟好了XD，貢丸很脆有彈性，賀呷
店內的辣椒不要錯過
招牌紅羽土雞腿飯/限量
感謝朋友請客不然我也吃不到這限量招牌紅羽土雞腿飯，土雞腿滿滿一整隻舖在上頭
雞腿肉多到快看不到白飯了，上頭撒了油蔥酥當點綴，再加一點剛剛說的紅辣椒那簡值讚啦!
雞腿肉超嫩口不乾澀還有咬勁，雞皮更不用提了彈性十足
舒活低脂雞胸飯
醬料有二種，一種是傳統雞汁，另一種是金桔辣椒，就看個人愛哪種
雞胸肉是氣冷雞，氣冷然就是不泡水降溫的電宰雞肉
因為不泡水，所以雞肉的肉質較有彈性、鮮甜、無腥味、生菌數也較少
友勁小農蜂蜜檸檬
同事離開時順便帶了一瓶蜂蜜檸檬汁回公司嚐鮮，下回我遇到他時再詢問味道好了
男飯-臺灣雞飯 民族店 店家資訊
男飯-臺灣雞飯 民族店
營業時間：AM11:00-PM18:30
電話：0927-533387
地址：高雄市新興區民族二路77號
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