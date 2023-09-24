桃園火鍋推薦｜汆鍋上選鍋物 中壢sogo店｜特色湯底+新鮮食材｜超值新鮮海陸火鍋套餐 - 潔妮食旅生活
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文章類別：美食-食記心得
桃園火鍋推薦｜汆鍋上選鍋物 中壢sogo店｜特色湯底+新鮮食材｜超值新鮮海陸火鍋套餐
桃園火鍋推薦。
「汆鍋上選鍋物」，終於也來桃園中壢插旗啦！位置就在中壢SOGO的B1美食街；環境舒適簡約，主打多種特色湯底、嚴選高品質的肉品、海鮮與時令蔬菜，堅持要以最簡單的堅持、毫無保留的呈現火鍋最單純的美味！特別推薦他們的特色湯頭，目前有8款，搭配想吃的肉品海鮮，絕對滿足饕客們的嘴！
桃園火鍋推薦｜汆鍋上選鍋物 中壢sogo店
位置與環境
從台北出發的「汆鍋上選鍋物」，終於來到桃園中壢展店！
位置就在中壢SOGO的地下一樓美食街，先來吃個鍋、填飽肚子後，才有體力逛街呀：)
「汆鍋」，汆發音為ㄘㄨㄢ，意思是「川燙」，
用最簡單的烹飪方式：過水、汆燙，來呈現火鍋的美味！
不需要繁雜的技巧、不需要過多的調味品，
越簡單、越顯出真實、越毫無保留。
汆鍋的環境清爽簡約，簡單的設計、讓整個空間顯得質感且舒適。
提供有雙人桌、四人桌、以及一整排的吧檯式座位，
一個人單獨來吃火鍋也可以很放鬆愜意。
還設計了這樣一面打卡牆，拍照打卡很適合的。
上頭的一句標語相當可愛：)
「沒有什麼事，是一頓鍋解決不了的」！
飲料冰沙無限享用
店內提供了2種飲品、2種冰沙；四種我們都品嘗過，都很好喝耶！
日式煎茶特別適合做為結尾，烏梅汁順口甘甜，芒果和冬瓜檸檬冰沙配火鍋一起享用也很棒。
多款醬料自由配
乾淨的檯面，提供了多種醬料可以自由搭配。
汆鍋上選鍋物｜菜單與消費方式
消費方式
- 店內禁用外食。
- 有10%服務費。
- 共鍋+150元，可抵消費。
- 120公分以下不收共鍋費用。
菜單
主餐部分有分成個人汆鍋，以及888元、999元雙人套餐。
附餐則有白飯、冬粉、雞蛋、主廚滷肉飯+10元、手工蔬菜拉麵+20元。
汆鍋套餐皆附：時令蔬菜盤、附餐、自助飲料、自助醬料。
汆鍋上選鍋物｜雙人海陸汆鍋
汆鍋的點餐方式為：
選湯頭→選主餐→選附餐。
汆鍋套餐皆附：時令蔬菜盤、附餐、自助飲料、自助醬料。
湯頭
湯頭目前推出了8種，包含有：
- 金澄昆布
- 泰式青檸+30元
- 客家福菜蛤蠣+30元
- 好福氣番茄+30元
- 噴香麻辣+60元
- 芝士醇鮮奶+60元
- 麻辣牛奶+90元
- 松露牛奶+90元
客家福菜蛤蠣
這天我們選擇的其中一個鍋底就是這個：客家福菜蛤蠣！
第一次吃到這種口味的火鍋湯底，裡頭有自然陰乾發酵的客家福菜、蝦皮、香菇、以及蛤蠣；這樣特別的組合，湯頭喝起來意外的相當不錯，一點都不違和，反而帶著食材自然的甘甜與鹹味、還有蛤蠣帶來的鮮味。
推薦可以搭配任何食材，不管是蔬菜、火鍋料、肉片、海鮮都是沒問題的組合。
噴香麻辣
另一鍋湯底我們選擇了噴香麻辣。
雖然說是麻辣口味，但其實是很溫柔的麻辣感，可以品嘗到麻辣鍋的香辣與麻味，卻不會太過嗆喉、也不會過辣，因此如果是像我們一樣平常可以吃到小辣的朋友，選擇這個鍋底、是可以開心享受麻辣快感的喔。
雙人海陸汆鍋
這天我們點了999元的雙人海陸套餐，內容包含有：
肉盤5選2
鮮嫩雞腿排、台灣培根豬、台灣梅花豬、精選雪花牛、特選霜降牛
海鮮拼盤
白蝦、草蝦、巴沙魚、鯛魚、小卷、大文蛤
手打漿類2選1
鮮脆蝦仁漿、白玉花枝漿
肉盤
肉盤的部份可以肉品5選2，我們選擇了特選霜降牛、以及台灣培根豬。
必須說汆鍋的肉盤真的無敵好吃！口感非常鮮嫩，在湯頭裡刷熟後、不用沾醬直接入口，可以最完整的感受到肉片的鮮嫩味美！
海鮮拼盤
海鮮拼盤的海鮮，鮮度絕對也是完美！
不論是白蝦、草蝦、巴沙魚、鯛魚、小卷、還是大文蛤，跟潔妮我同樣是海鮮控的朋友，真的會喜歡他們的海鮮品項。
特別喜歡他們的魚片，輕輕在鍋裡刷煮一下，每一口都是鮮甜。
手打漿
手打漿我們選擇的是白玉花枝漿，無敵好吃！
每一口都可以吃到花枝漿的鮮味與彈牙口感，而且裡頭還有不少花枝塊，讓整體口感更加豐富。
菜盤
菜盤的部分，汆鍋也盡量使用新鮮食材、搭配少許的火鍋料，
可以享用到新鮮蔬菜的鮮甜、以及火鍋料的美味，畢竟像我自己就很愛火鍋料阿XD
附餐
附餐的部分，我們選擇了主廚滷肉飯、以及手工蔬菜拉麵。
滷肉飯相當好吃，粒粒分明的米飯、搭配香而不膩的滷肉，每一口都是滿足， 一點都不會太過肥膩。
手工蔬菜拉麵的麵條很耐煮，服務人員有推薦我們可以等到最後再來烹煮，比較不會把湯頭吸光；煮完後的拉麵口感相當好，保有一定的嚼勁，我自己很喜歡。
單點．丸餃拼盤
包含了鱈魚丸、新竹貢丸、芋頭貢丸、手工蛋餃、手工燕餃，
全都是選自知名手工品牌的丸餃，味道鮮美、口感Q彈，
吃起來就是和我們自己在大賣場買的普通火鍋料不一樣！
開幕期間優惠活動
目前開幕期間有推出三大活動喔！
活動1
加入汆鍋line好友、或是在google打卡評論，送天使紅蝦一隻，個頭很大的！
活動2
9/14-9/27
任點2鍋、或雙人套餐，送肉盤(台灣梅花豬、精選雪花牛、鮮嫩雞腿排3選1)
我們選的是雞腿排，口感超嫩，煮任何湯頭都很好吃。
活動3
9/28-10/10
消費滿千送肉品招待券，
加點丸餃類還送炸豆皮！
汆鍋 上選鍋物｜餐廳資訊
【汆鍋 上選鍋物-中壢SOGO店】
地址｜桃園市中壢區元化路357號B1
電話｜03-433-1198
營業時間｜11:00 – 21:30 ，周五周六 11:00 – 22:00
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