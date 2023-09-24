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> 圖文創作 > 【台北吃喝玩樂x四平街】Sabor Caffe'咖啡 別有一番滋味 花茶大師的花果茶 好有韻味 Kazoku溫馨的日式家庭料理 美味しい 愛就跟我一起快樂Go !

【台北吃喝玩樂x四平街】Sabor Caffe'咖啡 別有一番滋味 花茶大師的花果茶 好有韻味 Kazoku溫馨的日式家庭料理 美味しい 愛就跟我一起快樂Go !

2023-09-24 16:18:48 跟著Judy愛就GO ! 人氣：113
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窩客好文

跟著Judy愛就GO !

發表篇數：47篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：四平陽光商圈
place台北市中山區
作者本次評價：
4.65
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
5.00
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四平街是許多女生非常喜歡來這裡出沒的地方，我稱這裡是尋寶的秘密基地，因為好逛.好買又平價，更有許多好吃的美食，是姐妹淘一起約會喝下午茶的好地方

捷運松江南京站 快速又便利

嘿嘿，這一天我又來了!

四平陽光商圈以上班族為主，中午時分

短短的四平街道徒步區，除了人潮湧進，也有外國人蹤跡

而熱門攤位上的排隊接龍，更是稀鬆平常經常見到

所以了解四平陽光商圈與夜市似乎也有相似之間，最大不同在於，它是日間開放。街道徒步區上隨處可見露天咖啡座及咖啡香、不定時的街頭藝人表演驚喜，還有「時尚教主」及「美食達人」兩尊可愛公仔，讓這條不算長的徒步區增添了許多浪漫情懷與無限想像。

哇，台北四平街太好逛了

如果走累了口渴了，還有各種茶飲和咖啡選擇喔!

來杯 Sabor Caffe 別有咖啡 吧 !

價格親民，口味更是一喝就難忘

店裡還有位親和力十足的老闆娘，喜歡與客人聊天，

所以走過路過千萬別錯過，陪你度過美好一天的開始!

早餐午餐後，經過四平陽光商圈 記得來一杯

嚴選咖啡豆，專注沖煮每一杯咖啡，有外送服務喔

老闆特別推薦 檸檬美式咖啡

第一口有一點酸苦，但越來越回甘 適合女生來一杯

喜歡跟客人聊天的老闆娘

笑說隨時非常歡迎大家來找她聊天喔

Sabor Caffe 別有咖啡👉Sabor caffe - 別有咖啡

地點 : 松江路129-1號 電話 02-2518-9086

另外，如果你喜歡花茶的話，就絕對不能錯過這一家

花茶大師的手搖飲，它的英式紅茶與德國花茶最為特色

店長推薦 愛爾蘭奶油拿鐵

它是用英式紅茶+鮮奶，這杯也是這裡的人氣招牌喔

現在正舉辦「四平金句集集樂」

尋找印章的蹤跡，集滿即可兌換商圈禮品1份。

來這裡除了要喝花式紅茶外，花果茶也是一絕

喜歡單純品茶的朋友

這杯老英格蘭紅茶絕對會顛覆你對紅茶看法喔

花茶大師四平店 👉花茶大師四平店

地點 : 台北市四平街71號 電話 : 02-2502-1968

如果在這裡逛累了，更需要一份美食犒賞

走吧，推薦一個隱藏巷弄的地方

就在松江路與伊通街之間

今年三月才剛開幕的 Kazoku_coffee.co

KAZOKU-日文家人的意思 用一個來自家的溫暖 沖泡每一杯咖啡 製作每一個點心 與您陪伴每一個日子。

年輕的老闆其實很有故事，姐姐嫁去日本，因為疫情關係，而有了想回台灣開店的想法，老闆是妹妹剛好也想轉業，再加上會烹飪的哥哥，於是一家店因為疫情而開始，也因而又改變，結果成了今天店的樣貌，老闆希望在四平商圈巷弄裡，可以讓更多人認識與好的開始 !

牆上寫著 "明日はきっといい日になる"

明天一定會是美好的一天

我喜歡店裡給走進來的人，營造溫馨的氛圍

店裡有咖啡.茶點，還有招牌咖哩

老闆表示，希望透過溫馨的日式家庭料理，讓辛苦的上班族來一帖舒服的舒緩靈藥!

老闆負責接待和送餐

哥哥負責後廚，平日的中午是最忙的時刻

而我覺得今天很有口福，第一次用餐就吃到剛上市的雞湯麵

可加飲品「蜜香蔓波」套餐，很爽口

雞湯麵 湯頭清淡鮮甜，吃完滿滿的能量

第一次走進，就立馬放入口袋名單

下次期待Kazoku牛咖哩、日式唐揚雞咖哩、咖哩炸豬排飯、日式親子丼等。

還有下午茶甜點喔

下次再找朋友一起走進，享受這一份美好 !!

今日加點這一杯"桂花美式"

很特別的韻味，我已陶醉在這美好的夏日午後

 kazoku_coffee.co 👉 kazoku_coffee.co 

地點 : 建國北路二段6巷23號 電話 : 02-2508-2397

串聯50店家舉辦「2023四平愛揪購物節」

四平陽光商圈為讓民眾更了解四平陽光商圈的特色店家，也想給忙碌的上班族輕鬆一下，喘口氣，於是設計一款「四平金句集集樂」的限定集章任務，於活動期間，只要在商圈單一指定合作店家消費滿100元以上，即可至櫃台領取一張「四平金句集集樂」精美小卡，尋找印章的蹤跡，集滿即可兌換商圈禮品1份。四平陽光商圈的文化越來越豐富多元，傳統與現代交織，極具特色https://www.walkerland.com.tw/article/view/370992

不僅有餐點、飲品、甜點、服飾、鞋店、伴手禮等店家，連五金生活用品都有，真的是好康.好吃.好買.好好逛唷，大家快來尋寶吧!!

愛就跟我一起快樂Go !

👉https://www.youtube.com/watch?v=TKoXvqsVs5o

四平陽光商圈不定期舉辦行銷活動

更多活動訊息請參考四平陽光商圈FB粉專：https://reurl.cc/AOkOZY

 

#四平商圈
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Sabor Caffe'別有咖啡 花茶大師 Kazoku_coffeeco 四平商圈 more
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哪裡好玩，就哪裡去，哪裡有趣，就更要去，喜歡移動腳步*吃.喝.玩.樂*，愛就跟我一起快樂GO !
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