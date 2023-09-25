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台北永康豬腳爌肉專賣(仁和加盟店)-桃園大溪/豬腳軟Q~內用味噌湯辣菜脯飲料免費無限續

2023-09-25 14:02:04 潔絲蜜 人氣：113
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：522篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大溪區

造訪商家：台北永康豬腳爌肉專賣 仁和加盟店
place桃園市大溪區仁和里仁和路一段253號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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假日中午來吃這間 台北永康豬腳爌肉專賣 ，全台有多家分店，我們今天吃的是大溪仁和店，專營以豬腳爌肉為主的古早味便當，當然也有其他油雞烤鴨等不同口味，很棒的是內用有飲料和味噌湯／辣菜脯無限供應，旁邊就有專屬停車場很方便，餐點整體來說不很驚豔，但吃粗飽很可以。

台北永康豬腳爌肉專賣 | 位置

今天來吃的台北永康豬腳爌肉專賣是仁和加盟店，位在大溪仁和路一段上，我們之前露營回來下大溪交流道往回家路上都會經過XD。
老爺一直以來都很喜歡吃豬腳爌肉魯肉飯之流，我們之前吃過別家的台北永康，這間大溪仁和店還是第一次來。

店家名稱：台北永康豬腳爌肉專賣(仁和加盟店)
官網：https://www.tp5757.com.tw/
地址：桃園市大溪區仁和里仁和路一段253號

台北永康豬腳爌肉專賣 | 環境

購買流程是無論內用外帶都先排隊點餐，等服務人員做好便當後，再到結帳區一併結帳。

這其實是前一位客人的餐點XD，因為我本來想點的油雞腿剩最後兩份被前一位客人點走沒得吃😂😂，只好偷偷拍照來留念了。

結完帳後，外帶客人可自行到旁邊的外帶湯區自己裝湯，而內用客人拿著餐盤直接到內用區找位子坐即可。

這裡採自助式，吃完後自己將空盤餐拿到這鐵架上回收。

簡約內用空間，還蠻整齊清潔，冷氣不錯強XD，而且還有電視可看😆😆。

內用湯及飲料區在這裡自己裝，都是無限供應很棒。

蔥花擺滿滿的不怕客人裝，愛蔥的人可以加爆XD，而辣菜脯是便當必備啊，當然是加好加滿！

台北永康豬腳爌肉專賣 | 菜單

台北永康主要是豬腳爌肉系列為主，也有其他港式的臘腸／烤鴨／油雞腿等，而今天腿庫竟然缺貨沒得買XD，以現今的便當價格來說其實不算貴。

這張點單是服務人員寫的XD，點好後會將底下的號碼撕給你，再到結帳區等候結帳取餐。

餐點介紹

今天的午餐：中段豬腳飯／炒烤鴨飯。
少爺今年的暑假遠渡重洋到日本阿公家度假了，最近家裡只剩下我和老爺老倆口XD，只能兩個孤單老人手牽手來吃便當了😂😂。

中段豬腳飯

在各式豬腳部位中，老爺最愛的是中段，皮與肉的肥瘦比例適中，也是最軟嫩好吃的。

中段豬皮軟Q不油膩，滷得極軟的肉質不柴，輕易就骨肉分離，配上鹹香滷汁，可以吃下一大碗飯。

炒烤鴨飯

大概是怕湯汁太多影響白飯口感，炒烤鴨是另外用紙盒裝，這點覺得不錯，我也超不喜歡白飯變整個變很溼XD。

除卻主食外，白飯上都有不少配菜，每種便當都一樣有，今天的是滷筍絲／大白菜／香腸切片／麵輪，種類還蠻豐富的，只是之前有滷蛋，現在換成海帶了有點可惜，這物價通膨啊😢😢。

炒烤鴨的肉量還不少，覺得蠻有誠意，只是鴨肉吃起來稍硬柴有些噎口可惜一些。

辣菜脯推薦絕對必加！微微辣度刺激味蕾又不會太死鹹，記得加好加滿拌飯吃根本就已經超下飯了😂😂，加再上主食肉類，我還真的吃不完整個便當XD。

味噌湯也還不錯，是我們熟悉的台式味噌口味，滿滿豆腐也是料多多。
不過說到內用味噌湯，我覺得複園焢肉飯的味噌湯才是經典XD。

餐後心得

今天來台北永康用餐體驗還ＯＫ，就是個古早味便當店，餐點整體上說不上驚豔，但以這樣的價格及份量，以及還有內用味噌湯飲料辣菜脯無限續，CP值還蠻不錯的。

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停車資訊

轉角旁邊30公尺有附設停車場，開車來也不用擔心。

店家資訊

店家名稱：台北永康豬腳爌肉專賣(仁和加盟店)
官網：https://www.tp5757.com.tw/
電話：(03)3806888
地址：桃園市大溪區仁和里仁和路一段253號

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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