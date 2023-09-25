台北永康豬腳爌肉專賣(仁和加盟店)-桃園大溪/豬腳軟Q~內用味噌湯辣菜脯飲料免費無限續

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假日中午來吃這間 台北永康豬腳爌肉專賣 ，全台有多家分店，我們今天吃的是大溪仁和店，專營以豬腳爌肉為主的古早味便當，當然也有其他油雞烤鴨等不同口味，很棒的是內用有飲料和味噌湯／辣菜脯無限供應，旁邊就有專屬停車場很方便，餐點整體來說不很驚豔，但吃粗飽很可以。

台北永康豬腳爌肉專賣 | 位置

今天來吃的台北永康豬腳爌肉專賣是仁和加盟店，位在大溪仁和路一段上，我們之前露營回來下大溪交流道往回家路上都會經過XD。

老爺一直以來都很喜歡吃豬腳爌肉魯肉飯之流，我們之前吃過別家的台北永康，這間大溪仁和店還是第一次來。

店家名稱：台北永康豬腳爌肉專賣(仁和加盟店)

官網：https://www.tp5757.com.tw/

地址：桃園市大溪區仁和里仁和路一段253號

台北永康豬腳爌肉專賣 | 環境

購買流程是無論內用外帶都先排隊點餐，等服務人員做好便當後，再到結帳區一併結帳。

這其實是前一位客人的餐點XD，因為我本來想點的油雞腿剩最後兩份被前一位客人點走沒得吃😂😂，只好偷偷拍照來留念了。

結完帳後，外帶客人可自行到旁邊的外帶湯區自己裝湯，而內用客人拿著餐盤直接到內用區找位子坐即可。

這裡採自助式，吃完後自己將空盤餐拿到這鐵架上回收。

簡約內用空間，還蠻整齊清潔，冷氣不錯強XD，而且還有電視可看😆😆。

內用湯及飲料區在這裡自己裝，都是無限供應很棒。

蔥花擺滿滿的不怕客人裝，愛蔥的人可以加爆XD，而辣菜脯是便當必備啊，當然是加好加滿！

台北永康豬腳爌肉專賣 | 菜單

台北永康主要是豬腳爌肉系列為主，也有其他港式的臘腸／烤鴨／油雞腿等，而今天腿庫竟然缺貨沒得買XD，以現今的便當價格來說其實不算貴。

這張點單是服務人員寫的XD，點好後會將底下的號碼撕給你，再到結帳區等候結帳取餐。

餐點介紹

今天的午餐：中段豬腳飯／炒烤鴨飯。

少爺今年的暑假遠渡重洋到日本阿公家度假了，最近家裡只剩下我和老爺老倆口XD，只能兩個孤單老人手牽手來吃便當了😂😂。

中段豬腳飯

在各式豬腳部位中，老爺最愛的是中段，皮與肉的肥瘦比例適中，也是最軟嫩好吃的。

中段豬皮軟Q不油膩，滷得極軟的肉質不柴，輕易就骨肉分離，配上鹹香滷汁，可以吃下一大碗飯。

炒烤鴨飯

大概是怕湯汁太多影響白飯口感，炒烤鴨是另外用紙盒裝，這點覺得不錯，我也超不喜歡白飯變整個變很溼XD。

除卻主食外，白飯上都有不少配菜，每種便當都一樣有，今天的是滷筍絲／大白菜／香腸切片／麵輪，種類還蠻豐富的，只是之前有滷蛋，現在換成海帶了有點可惜，這物價通膨啊😢😢。

炒烤鴨的肉量還不少，覺得蠻有誠意，只是鴨肉吃起來稍硬柴有些噎口可惜一些。

辣菜脯推薦絕對必加！微微辣度刺激味蕾又不會太死鹹，記得加好加滿拌飯吃根本就已經超下飯了😂😂，加再上主食肉類，我還真的吃不完整個便當XD。

味噌湯也還不錯，是我們熟悉的台式味噌口味，滿滿豆腐也是料多多。

不過說到內用味噌湯，我覺得複園焢肉飯的味噌湯才是經典XD。

餐後心得

今天來台北永康用餐體驗還ＯＫ，就是個古早味便當店，餐點整體上說不上驚豔，但以這樣的價格及份量，以及還有內用味噌湯飲料辣菜脯無限續，CP值還蠻不錯的。

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停車資訊

轉角旁邊30公尺有附設停車場，開車來也不用擔心。

店家資訊

店家名稱：台北永康豬腳爌肉專賣(仁和加盟店)

官網：https://www.tp5757.com.tw/

電話：(03)3806888

地址：桃園市大溪區仁和里仁和路一段253號

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