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幸福客家麵食館｜新竹光復路平價人氣客家料理，結合川菜元素的創新好滋味，免費仙草茶、檸檬愛玉無限享用! - 肉依小姐吃什麼

2023-09-25 14:16:00 肉依小姐吃什麼 人氣：116
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：519篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：幸福客家麵食館
phone03-5160-118
place新竹市東區光復路二段171號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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幸福客家麵食館｜新竹光復路平價人氣客家料理，結合川菜元素的創新好滋味，免費仙草茶、檸檬愛玉無限享用!

 
 
 
 
 
 

喜歡客家料理的別錯過這家，位在新竹光復路上的【幸福客家麵食館】，是許多在地老饕私藏的口袋名單，將傳統的客家風味融合川菜的元素，碰撞出創意特別又涮嘴的火花，從麵食、熱炒小吃、招牌菜、藥膳湯品通通有，最低只要90元起的銅板價就能吃到，還有免費仙草茶、檸檬愛玉無限享用，生意超好開店不久就迅速滿座。

環境分享

▼【幸福客家麵食館】位於新竹的光復路二段上，以客家花布設計的店門外觀相當顯眼，鄰近清華大學、光復中學、馬偕紀念醫院新竹院區、工研院光復院區，開車可停放於赤土崎地下停車場。

▼【幸福客家麵食館】以紅磚搭配木頭營造出復古感，空間寬敞、乾淨舒適，共有兩層樓的用餐空間，以4-6人為主，多人也可以併桌，另外有提供兒童餐椅及餐具讓孩童使用，無論是公司聚餐或是家族聚會都適合。

▼【幸福客家麵食館】開放式的小菜選購區，有許多當日現做的開胃小菜，有需要可以自行拿取享用，再記得要告知櫃台。

▼【幸福客家麵食館】自助區有各式調味料和餐具，最棒的是有提供幸福仙草茶及愛玉免費暢飲(限量提供)，仙草茶帶有微微的甜度，清爽好喝很是解膩。

菜單

【幸福客家麵食館】以創新的客家料理為主打，從麵食、熱炒小吃、招牌菜、藥膳湯品通通有，就連素食餐點也有提供，最低只要90元起的銅板價就能吃到，單點菜有許多也只要100元而已很親民，內用還有免費仙草茶、檸檬愛玉無限享用。

餐點介紹

客家芋頭米粉湯💰130元

料多到要滿出來的客家芋頭米粉湯，有台灣溫體豬肉切絲、香菇、油蔥酥和滿滿的韭菜，清爽順口的湯頭喝得到爆炒香氣，最厲害的是竟然不油膩，並使用口感不易軟爛的苗栗粗米粉，更容易吸附湯汁且好Q彈，吃得到纖維的芋頭塊，保有點硬度但是很好咀嚼，這碗CP值真的很可以欸。

客家炒粄條💰90元

客家料理最經典的客家炒粄條，將粄條加入肉絲、香菇、蝦米爆炒，粄條香氣四溢很是入味，口感滑嫩帶點彈性，仔細品嚐還能感受到米本身的甜香~

宮保牛肉💰160元

光看就口水直流的宮保牛肉，以兩款不同的乾辣椒打造多層次的香辣味，還能吃到明顯的鍋氣超讚，牛肉片大塊又嫩口，吃起來不會太老太柴，香味十足非常下飯!

蠔油蝦仁 💰220元

▼蠔油蝦仁還沒吃就聞到陣陣香氣，嚴選手撥白蝦每一隻都頭好壯壯，搭配洋蔥、青蔥、玉米筍大火拌炒，帶出蠔油獨特的鹹甜味道，也是一道十足的白飯殺手!

梅干扣肉套餐💰160元 (主菜+3道小菜+湯品+白飯or刈包二選一)

套餐最低只要160元起就能吃到，搭配三道小菜和一碗湯，以及白飯或刈包二選一，深得我心的這道梅干扣肉，梅菜的鹹脆與豬肉的油香相互融合、吃起來回甘下飯不死鹹。

白拋拋的刈包口感鬆軟好咬，夾著香噴噴的梅干扣肉，讓人大大的滿足，吃起來別有一番風味!

四神湯💰90元

呈現醇厚湯色的四神湯，隨便一撈都是滿滿的料，飽滿大顆的薏仁煮到軟爛好咬，豬肚彈牙且帶有嚼勁，處理得相當乾淨無腥味。

用餐心得

顛覆我對客家美食的傳統印象，【幸福客家麵食館】結合了四川菜元素，不在只有鹹、油、香特定的風味，在味道上更加富有層次和變化，每一道吃起來的水準都很夠，最重要的是價格相當平易近人，不用花大錢也能享有滿桌菜餚，無論是獨自一人或多人聚餐都適合!

店家資訊

幸福客家麵食館

粉絲團：幸福客家麵食館 FB

地址：新竹市東區光復路二段171號

電話：03-516-0118
營業時間：11:00–13:30 / 17:00–20:20

滿$100集1點，滿10點可折$100元，也可累積換保冷袋、親子玩具

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 



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肉依小姐吃什麼

發表篇數：519篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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