台灣水果製作彩色水果珍珠 可愛奶凍瑪妃必吃 還有舒服內用空間/必比惹味水果珍珠專賣店

必比惹味 B.B THE WAY 水果珍珠專賣店 一個有點俏皮的飲料名字引起我的注意,對愛喝珍奶跟珍珠粉圓的我對於「水果珍珠」是更加好奇,GOOGLE評價377則有著4.9超高分推薦,更有手搖飲料店中少見的舒服內用空間,冷氣超涼也不限制時間,必比惹味 B.B THE WAY 水果珍珠專賣店主打的水果珍珠更可以說是業界少有真正吃得到水果風味的珍珠粉圓,不是那種甜爆的糖漿珍珠,超意外好喝。



必比惹味 B.B THE WAY 水果珍珠專賣店 店面就開在東興路上,隔壁是郵局,白色系店面相當好認,正門有大片落地玻璃窗,明明看起來是手搖飲料店,卻有舒適的內用座位空間,雖然座位不多,但有沙發座椅給推,店內冷氣極涼,炎炎夏天在店內喝飲料聊天相當舒服。





而後起之秀的必比惹味 B.B THE WAY 水果珍珠專賣主打的「水果珍珠」在台灣是相對少見的飲料類型,以前對於水果珍珠的印象應該就是爆漿珍珠那類型的,咬下外層膠膜裡面的糖漿爆開,整個瞬間是甜到爆的味道相當不討喜,





必比惹味 B.B THE WAY水果珍珠則是用以真正的臺灣水果打成果泥後,混入珍珠後製成的因此可以品嘗到濃郁的果香,然後加進珍珠熬煮成各種水果口味再去做成獨立真空包裝,直接能省去每天開店前要煮珍珠的時間,現點現加熱,也不怕珍珠口感變差,客人買到永遠是口感最佳的水果珍珠。



半開放式櫃檯也看得到特製煮珍珠的機器煮製的過程。

【必比惹味水果珍珠│菜單MENU介紹】





目前販售販售的品項有水果珍珠飲品 、經典惹茶、輕食日式法棍、手作奶凍瑪妃幾種。珍珠都是現點現煮,果泥珍珠系列甜度都是固定的,只想來喝飲料聊天,或是來吃個輕食早午餐小聚會都非常適合。珍珠有芒果、葡萄、草莓、抹茶和荔枝珍珠五種口味。

【必比惹味水果珍珠│草莓珍珠青茶50/芒果珍珠拿鐵65】



「草莓珍珠青茶」以無糖青茶為基底,加進新鮮草莓果泥製作的草莓珍珠,第一次吃這種珍珠心裡面還有對爆漿珍珠的陰影,卻沒想到一咬下珍珠口感極好,恰到好處的Q軟口感,香甜不膩剛剛好的草莓風味,微微酸甜滋味讓爽口青茶帶來清新果香,是相當意外好吃的珍珠口感與茶飲搭配,每一口的層次感都讓人很喜歡。



另一杯「芒果珍珠拿鐵」由些許茶、牛奶、奶蓋跟芒果珍珠組成,微冰是最剛好的比例,可以更喝得到奶香,加上一點鹹香奶蓋點綴,「芒果珍珠」的芒果香甜風味也同樣夠味,如果不愛喝到茶也可以請店員全加牛奶。牛奶與珍珠本身都有甜度,所以點微糖依舊很好喝也有甜味,現點現煮的芒果珍珠同樣有珍珠嚼勁很好吃。

【必比惹味水果珍珠│葡萄珍珠泡泡60/厚切火腿沙拉法棍55】



氣泡飲記得也是無糖的,會在飲料上面放置檸檬片,會有淡淡的檸檬香氣。 不過葡萄珍珠都會沉在杯底,建議要先攪拌讓整個果泥與氣泡飲融合,再喝整個味道會比較均勻。也因為無糖的關係,甜度就完全依靠葡萄珍珠的甜味,喝起來有葡萄香甜也不會甜膩,夏天喝起來很消暑暢快!



另外相當推薦的輕食選擇就是店內的「日式法棍系列」,主要是用無糖無油的法棍麵包去烘烤讓麵包外皮酥脆但吃起來又帶有嚼勁,裡面爆出來的餡料有厚切火腿、自製薯泥蛋沙拉再加上生菜,55元份量相當實在,厚切火腿兩大片肉吃起來口感很滿足肉質也不會乾硬,鹹香剛剛好,滿滿薯泥蛋沙拉更增加了滿足感,新鮮生菜增添清爽風味,55元的飽足感還不錯耶。

【必比惹味水果珍珠│手作奶凍瑪妃80(6入)】



「奶凍瑪妃」我還是第一次吃到,感覺坊間同質性的甜點不太常見,但這個是現點現做,有四種口味→「起司瑪妃、花生瑪妃、 芋頭瑪妃、芝麻瑪妃」,一盒6顆可以依照自己喜好選口味,還挺大顆的, 吃起來口感Q彈,以為是麻糬但其實並沒有用上糯米,



其實是以牛奶基底手工製作,加入山藥粉與其他特殊配方製成,入口先是Q嫩然後入口即化,口味的香氣相當濃郁又不甜膩,相當意外的好吃。 如果沒有馬上食用,外帶回家務必要先冷藏保存口感會更好,冷藏期限也只有3天。很推薦當下午茶點心,小朋友應該也會很愛!



雖然必比惹味 B.B THE WAY 水果珍珠專賣店部分飲料單價較高,但用料確實都相當不錯,看起來繽紛的水果珍珠賣的也不只是噱頭,而是相當用心把台灣水果結合珍珠也好吃的產品,加上舒服的用餐空間,其實還蠻推薦可以來這邊聊天吃東西的,簡單心得推薦給大家喔。



◎介紹店鋪:[必比惹味水果珍珠專賣店│台中飲料]

◎地址:台中市南屯區東興路二段184號

◎電話:04-24711221

◎營業時間:10:00Am-08:00Pm

◎消費提醒:週六日店休/可事先電話預訂

