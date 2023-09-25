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7-11「蜜桃風味霜淇淋」好吃嗎？

2023-09-25 17:55:05 撰風 人氣：119
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窩客好文

撰風

發表篇數：149篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：7-11 (龍功店)
phone03-4802-864
place桃園市龍潭區黃唐村成功路198號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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7-11與hahababy聯名，推出最新口味霜淇淋「蜜桃風味霜淇淋」，供應時間為2023年9月20日起。蜜桃風味霜淇淋官方亦未清楚公告其食品營養標示與採用原料，這個部分7-11應該要好好改善。蜜桃風味霜淇淋粉嫩色系的外觀非常吸睛，味道上香得很不自然，不過口感確實不錯，有點類似之前全家推出白葡萄霜淇淋那種雪酪口感再帶一點冰沙，甜度控制得也比較平衡，但因為沒有公告營養標示，因此不代表熱量低喔！

在價錢方面，單點售價49元，升級AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋為59元，餅乾共三種採隨機盲包發送。9月23日補班日使用icash Pay可享買一送一。目前7-11有霜淇淋機台的分店並不太多，所以建議先透過7-11的查詢系統查找，像是新店屬於新北市最熱鬧的行政區之一也只有一家分店有。本文有操作教學。

內容索引

售價

7-11「蜜桃風味霜淇淋」單點售價49元，升級AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋為59元，餅乾共三種採隨機盲包發送。

優惠 時間 價錢 內容
蜜桃風味霜淇淋 9/20~ 49元 1支
AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋 9/20~ 59元 1支
icash Pay買一送一 9/23 49元 2支

如何查詢7-11供應霜淇淋的分店

這個系統真的很難用耶，而且竟然沒有符合手機版的設計

  1. 進入「7-11電子地圖系統
  2. 選擇「霜淇淋」按「查詢」
  3. 選擇要查找的縣市即可找到有供應霜淇淋的分店

餐點

蜜桃風味霜淇淋

蜜桃風味霜淇淋粉嫩色系的外觀非常吸睛，味道上香得很不自然，不過口感確實不錯，有點類似之前全家推出白葡萄霜淇淋那種雪酪口感再帶一點冰沙，甜度控制得也比較平衡，但因為沒有公告營養標示，因此不代表熱量低喔！整體而言我覺得還算好吃，但應該不會再去吃第二次，因為店加實在太少，不會特別為此再跑一趟。補班或對硬的假日可能會有買一送一，大家有興趣可以參考看看。

餐廳資訊

營養成分

項目(每100g) 冰淇淋餅皮甜筒 蜜桃風味霜淇淋 AMY MAMA餅乾
一份 (g) 未公告 未公告 未公告
單位 每100g數據 每100g數據 每100g數據
熱量 (Kcal) 未公告 未公告 未公告
蛋白質 (g) 未公告 未公告 未公告
脂肪 (g) 未公告 未公告 未公告
　飽和脂肪 (g) 未公告 未公告 未公告
　反式脂肪 (g) 未公告 未公告 未公告
碳水化合物 (g) 未公告 未公告 未公告
　糖 (g) 未公告 未公告 未公告
鈉 (mg) 未公告 未公告 未公告

參考資料

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FAQs

蜜桃風味霜淇淋供應時間

2023年9月20日起。9月23日(六)補班日使用icash Pay可享買一送一。

蜜桃風味霜淇淋熱量

未公告
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我是撰風，目前是研發工程師，希望文字風格能帶點隨興漫談的感覺，自取「漫撰如風」，從此「撰風」二字成為筆名，雖然我們依然脫離不了生活中的糖水片，但仍不斷在尋找相似群體裏一份渺小卻耀眼的獨到。不僅在於攝影，這也是撰寫文章的魅力所在。有自架站〈撰風旅食〉。 ＊本人堅持若為業務配合文必須要同意利益揭露，且不接受欺騙讀者之行為。

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