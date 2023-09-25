7-11「蜜桃風味霜淇淋」好吃嗎？

7-11與hahababy聯名，推出最新口味霜淇淋「 蜜桃風味霜淇淋 」，供應時間為2023年9月20日起。蜜桃風味霜淇淋官方亦未清楚公告其食品營養標示與採用原料，這個部分7-11應該要好好改善。蜜桃風味霜淇淋粉嫩色系的外觀非常吸睛，味道上香得很不自然，不過口感確實不錯，有點類似之前全家推出白葡萄霜淇淋那種雪酪口感再帶一點冰沙，甜度控制得也比較平衡，但因為沒有公告營養標示，因此不代表熱量低喔！

在價錢方面，單點售價49元，升級AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋為59元，餅乾共三種採隨機盲包發送。9月23日補班日使用icash Pay可享買一送一。目前7-11有霜淇淋機台的分店並不太多，所以建議先透過7-11的查詢系統查找，像是新店屬於新北市最熱鬧的行政區之一也只有一家分店有。本文有操作教學。

內容索引 Toggle

售價

7-11「蜜桃風味霜淇淋」單點售價49元，升級AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋為59元，餅乾共三種採隨機盲包發送。

優惠 時間 價錢 內容 蜜桃風味霜淇淋 9/20~ 49元 1支 AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋 9/20~ 59元 1支 icash Pay買一送一 9/23 49元 2支

如何查詢7-11供應霜淇淋的分店

這個系統真的很難用耶，而且竟然沒有符合手機版的設計

餐點

蜜桃風味霜淇淋

蜜桃風味霜淇淋粉嫩色系的外觀非常吸睛，味道上香得很不自然，不過口感確實不錯，有點類似之前全家推出白葡萄霜淇淋那種雪酪口感再帶一點冰沙，甜度控制得也比較平衡，但因為沒有公告營養標示，因此不代表熱量低喔！整體而言我覺得還算好吃，但應該不會再去吃第二次，因為店加實在太少，不會特別為此再跑一趟。補班或對硬的假日可能會有買一送一，大家有興趣可以參考看看。

餐廳資訊

營養成分 項目(每100g) 冰淇淋餅皮甜筒 蜜桃風味霜淇淋 AMY MAMA餅乾 一份 (g) 未公告 未公告 未公告 單位 每100g數據 每100g數據 每100g數據 熱量 (Kcal) 未公告 未公告 未公告 蛋白質 (g) 未公告 未公告 未公告 脂肪 (g) 未公告 未公告 未公告 飽和脂肪 (g) 未公告 未公告 未公告 反式脂肪 (g) 未公告 未公告 未公告 碳水化合物 (g) 未公告 未公告 未公告 糖 (g) 未公告 未公告 未公告 鈉 (mg) 未公告 未公告 未公告

參考資料

相關列表

超商鮮食列表

全家便利商店 鮮食 餐點 霜淇淋 2023年 ：草莓優格霜淇淋．比利時巧克力．春日抹茶霜淇淋．再睡5分鐘霜淇淋．白葡萄霜淇淋．嗨嗨蘇打霜淇淋．千千灶咖霜淇淋．莓好時光霜淇淋． 荔枝烏龍霜淇淋

：草莓優格霜淇淋．比利時巧克力．春日抹茶霜淇淋．再睡5分鐘霜淇淋．白葡萄霜淇淋．嗨嗨蘇打霜淇淋．千千灶咖霜淇淋．莓好時光霜淇淋． 2022年 ：再睡5分鐘霜淇淋．比利時巧克力霜淇淋．蜜蜜開心果霜淇淋．貘貘桃霜淇淋．芒果椰奶霜淇淋．東方美人茶霜淇淋．海鹽焦糖霜淇淋．慢煮焦糖霜淇淋．海鹽牛奶霜淇淋．玫瑰起司霜淇淋．玉米濃湯霜淇淋．畬室濃黑巧克力霜淇淋

：再睡5分鐘霜淇淋．比利時巧克力霜淇淋．蜜蜜開心果霜淇淋．貘貘桃霜淇淋．芒果椰奶霜淇淋．東方美人茶霜淇淋．海鹽焦糖霜淇淋．慢煮焦糖霜淇淋．海鹽牛奶霜淇淋．玫瑰起司霜淇淋．玉米濃湯霜淇淋．畬室濃黑巧克力霜淇淋 2021年：焰火西瓜霜淇淋．糖炒栗子霜淇淋 甜點季 2019年：好茶季與辻利抹茶季 7-11 鮮食 餐點 天素地蔬 一般品項 ：植物鮪魚飯糰(蔬食)．剝皮辣椒瓜仔飯糰(奶蔬)．和風豆皮蕎麥風味麵(蛋素)．黑松露野菇燉飯(奶素)．煙燻風味厚蛋三明治(五辛蛋奶蔬)．及第植物肉水餃 ( 蔬食)．松露風味嫩蛋菇菇堡 ( 蛋奶蔬)．鷹嘴豆野菇嫩蛋捲餅 ( 蛋奶蔬)．海帶脆筍肉 ( 蔬食)．歐姆蛋麻婆豆腐飯 ( 蛋奶素)．金沙烤豆腐義大利麵 ( 五辛蛋奶蔬)．呷七碗麻油米糕 ( 全素)

：植物鮪魚飯糰(蔬食)．剝皮辣椒瓜仔飯糰(奶蔬)．和風豆皮蕎麥風味麵(蛋素)．黑松露野菇燉飯(奶素)．煙燻風味厚蛋三明治(五辛蛋奶蔬)．及第植物肉水餃 蔬食)．松露風味嫩蛋菇菇堡 蛋奶蔬)．鷹嘴豆野菇嫩蛋捲餅 蛋奶蔬)．海帶脆筍肉 蔬食)．歐姆蛋麻婆豆腐飯 蛋奶素)．金沙烤豆腐義大利麵 五辛蛋奶蔬)．呷七碗麻油米糕 全素) 陽明春天 ：麻油杏鮑菇湯 (蔬食)

：麻油杏鮑菇湯 小小樹食 ：胡麻米麵沙拉(蔬食)．蕈菇青醬義大利麵(五辛奶蔬)．泰式酸辣湯(五辛蔬)．泰式打拋薑黃飯(蔬食)．燕麥奶堅果南瓜燉飯(蔬食不含五辛蛋奶)

：胡麻米麵沙拉(蔬食)．蕈菇青醬義大利麵(五辛奶蔬)．泰式酸辣湯(五辛蔬)．泰式打拋薑黃飯(蔬食)．燕麥奶堅果南瓜燉飯(蔬食不含五辛蛋奶) 喜生食品 ：喜生履歷炊飯五目雜錦 ( 蔬食)

：喜生履歷炊飯五目雜錦 蔬食) 輕鬆肉 ：纖的大腸包小腸 ( 全素)．香筍肉圓 ( 全素)

：纖的大腸包小腸 全素)．香筍肉圓 全素) 弘陽 ：植物肉玉米熟水餃 ( 全素)．東山風味滷味 ( 全素)

：植物肉玉米熟水餃 全素)．東山風味滷味 全素) 熱浪島 ：麻辣滷甜不辣 ( 蛋素)

：麻辣滷甜不辣 蛋素) 桂冠 ：桂冠素三杯炒飯 ( 蛋素)．桂冠薑黃素炒飯 ( 全素)．桂冠素青醬野菇義大利麵 ( 植物五辛素)

：桂冠素三杯炒飯 蛋素)．桂冠薑黃素炒飯 全素)．桂冠素青醬野菇義大利麵 植物五辛素) 義美 ：義美紅藜蔬食炒飯 ( 全素)

：義美紅藜蔬食炒飯 全素) 歐米市集 ：歐米市集蒔樂藜麥鷹嘴豆 ( 全素)．歐米市集黃金松子燉藜麥 ( 奶素)

：歐米市集蒔樂藜麥鷹嘴豆 全素)．歐米市集黃金松子燉藜麥 奶素) 百喬 ：百喬椒麻口水雞 ( 蛋奶素)．百喬麻辣臭豆腐 ( 全素)．百喬素三杯嫩菇拌飯 ( 全素)

：百喬椒麻口水雞 蛋奶素)．百喬麻辣臭豆腐 全素)．百喬素三杯嫩菇拌飯 全素) 松珍素：松珍素鮮嫩炸雞塊 ( 蛋奶素)．松珍素花枝丸 ( 蛋奶素) 思樂冰 2023年：檸檬氣泡口味．蘋果氣泡口味 霜淇淋 2023年 ： 蜜桃風味霜淇淋

： 2020年：大甲芋頭霜淇淋 OK 鮮食 餐點 霜淇淋 2019年：經典巧克力霜淇淋 [編] 超商速食 » 全家｜7-11｜OK 漢堡王｜麥當勞｜肯德基｜SUBWAY｜IKEA｜全家｜7-11｜OK ｜ 全聯







