捷運台北101世貿站/信義區美食/寵物友善【豐雞號信義莊敬店】招牌油雞飯/港式撈麵/廣東滷味必點!醇香藥膳雞湯免費喝到飽(豐雞號菜單+食記)

捷運台北101世貿站美食/信義區寵物友善餐廳【豐雞號信義莊敬店】招牌油雞飯/港式撈麵/廣東滷味都好吃，內用醇香~藥膳雞湯免費喝到飽！外帶也可包雞湯回家喝! 鄰近吳興街商圈、莊敬路人氣港式快餐便當、港式撈麵、滷味店

從蘆洲起家港式油雞專賣店(豐雞號)目前在全台有許多加盟分店

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網友說:這家(豐雞號信義莊敬店)油雞飯、廣式滷味與撈麵都好吃；但...用餐尖峰時段內用易客滿、最佳享食時段~剛開店就來

(出餐快、轉桌率快)內用不會等太久、不想等待也可直接外帶或加line好友先預訂再依約到店取餐外帶回公司或家裡吃

豐雞號信義莊敬店

電話:02-2720-5203

營業時間:11:00~14:00，17:00~20:00

地址:台北市信義區莊敬路381號1樓

附近居民、上班族沒空外出覓食滿額店家有外送，也可以叫『Uber Eats外送』

寵物友善! 寵物裝籠可內用! 店內空間不大so無法讓毛孩繋繩落地、需放自帶寵物籠內再入店

年節拜拜、農曆七月普渡可預訂全雞當牲禮(價格以當時店家公告售價為準)

豐雞號信義莊敬店 用餐環境(如下圖)

全店約莫可容納20人(2~4人座位)

真的如網路所言:生意超好!

傍晚5點多(內用)已坐6成客人(客群有老有少)可見"豐雞號"餐食大人小孩都愛、老少通吃

豐雞號點餐方式:

只 收現金

入店先在 櫃檯拿MENU 、自己找座位入坐

選好想吃的餐食再拿著MENU 到櫃台點餐

點餐 結帳後 (店員)會給一個 號碼牌

入座等(號碼牌)閃燈震動時，再到櫃檯旁的(餐台)取餐

初訪不曉得點什麼招牌餐食吃？牆上有數張誘人飯食、撈麵、米苔目相片可參考

結帳後店員給的『號碼牌』只是領餐依據，不是領餐順序

so點完餐靜靜地在座位等(號碼牌)閃燈震動時取餐就對了，出餐速度快!不會等太久!

若想外帶又不想現場候餐等太久

記得先加入豐雞號LINE好友，先線上點餐再依約到店自取(免等待)

內用 不收服務費! 自助式點餐、取餐

吃飽記得自己將(空碗盤)餐具拿到『回收區』

千萬別吃飽就拍拍屁股走人嘿! 豐雞號餐具需客人自己拿去回收區放置喔！

豐雞號菜單

2023-9/14拍攝避免日後菜單內容或價格更動(僅供參考)請以您享食當日現場菜單為準！

主賣飯食(便當)/港式撈麵/廣東滷味/單點現剁油雞肉盤/港式茶飲

號碼牌~震動+閃燈~取餐GO

餐食會放在托盤上(憑號碼牌)取餐

餐具放在(取餐台)下方抽屜內、無辣不歡者這兒有招牌辣椒醬必加、還有藥膳雞湯(自助)無限喝到飽

小紫發現蠻多客人『單點現剁招牌油雞肉盤+菜飯或白飯』外帶，感覺很像是要買回家當全家晚餐!

除了油雞飯 (便當系列)還有滷牛肉/蔥油牛肉/豬腱子肉/香菇肉醬及炭火燒肉飯和雙人套餐組合

真的好誇張

我們點完餐(取餐時)已全店客滿

現場還有數組客人在候位，

有些不想等待客群乾脆直接點外帶(買回家吃)

店內空間不大

桌與桌之間距較小(尖峰時段)生意特好(如果能增設置物籃)放包包肯定更加分!

我愛吃飯食、妹妹點撈麵吃

點餐時看到許多內用客人都有另外單點『現剁油雞』

油雞切盤很誘人，我們也加碼跟著點了一份油雞解解饞(吃不完還可打包回家給哥吃)

滷味品項近20種，這想點、那想吃，多到讓人好難決擇！乾脆直接點菜單裡的(2號綜合滷味)嚐鮮趣！

店裡的藥膳雞湯 自助無限喝到飽!

一旁有放耐熱袋，外帶客人也可以自助盛湯回家喝!

(無料) 藥膳雞湯 入口有著類似當歸黃耆順口中藥補湯香，醇香好喝!會不自覺的又去續碗喔!

喝雞湯配港式油雞或撈麵（讚）

開放式廚房 製餐過程看的見

店員的服務態度很好(有問必答)不會因為客滿ing而有忙碌不耐煩情形、忙中不忘保持餐台的潔淨

我點的招牌油雞飯 $130元

內用飯與主食是分開裝(我喜歡)這樣的盛裝方式! 吃的時候就不用一直將主食往邊邊放，才能扒到下方的白飯

油雞飯 雞肉部位(店員隨機切)無法指定部位

歐YA!! 初訪挺幸運的(我的油雞飯主食是雞腿肉捏) 肉量比我想像的還要多很多

配菜有4種 (菜色每天會做更換)不會像某些燒臘店便當菜色一成不變!

配菜調味得宜、不會太油或太鹹、滷冬瓜入味好食!

白飯不會淋滷汁，油雞主食已經有淋醬+蔥油(很夠味) 飯若再淋汁可能會太重口味!so我覺得這樣的製餐組合~鹹淡嘟嘟好

製作過程經過3道程序浸泡秘製豉油湯『油雞(土雞肉)』

皮Q香、肉嫩不韌、有運動過的土雞肉口感不會像肉雞那樣軟軟的(軟嫩中又略帶咬勁)而且還吃的到肉汁喔!

特調蔥油醬+淋秘製滷汁是油雞飯(好食精華)

肉香+醬香+蔥香3者缺一不可！

(乾)滷牛肉撈麵 $130元

撈麵是拌麵的粵語稱呼! 豐雞號有6種撈麵主食可點食

這兒竟然還有賣台味『(乾)香菇肉醬米苔目與(湯)招牌油雞米苔目』可滿足不同饕客之享食需求。

撈麵味蕾微甜、口感微Q彈、不軟糊

妹妹說:推薦大家一定要到餐具區拿獨門辣椒醬拌麵，那帶著海鮮味手炒辣椒醬拌麵後立馬讓撈麵+超多分數！麵條辣香辣香更涮嘴

辣椒醬 也是吃廣東滷味增添香氣必加佐醬!

滷牛肉 約有5塊左右 入味好咀嚼~軟嫩中又略帶嚼勁、愈嚼愈香

港式作法豐雞號油雞與咱們台灣甘蔗雞、燻雞製程大不同

油雞外觀顏色也較深! 妹妹開玩笑的說:遠遠的看雞皮帶著"焦糖"色、看起來好入味!

(下圖) 雞屁股 4顆35元 很大顆

點餐時聽店員說: 這...是每日限量熱銷肉食之一(太晚來)會完售! 許多老饕就愛這一味! 不會有尾椎特有腥味、入口滿是秘製豉油香~吮指七里香

店裡賣的全雞(無頭腳) 若您想買『全雞拜拜』須提前預訂，請店家幫您保留有頭腳之全雞

幾乎每桌內用都有『單點』現剁油雞肉切盤

我們也跟著點了一份招牌油雞(前段) $155元 還沒開吃就已先吞了幾口『口水』

招牌油雞切盤 隨餐附了滷花生與港式泡菜

這土豆(花生) 滷的好透、鬆綿不硬又香又入味!

涮嘴到我們筷子夾不停! 若不是已經點了一份綜合滷味(怕)再單點滷花生會吃不完，否則好想續一份

油雞前段(指)含雞胸肉之部位

油雞後段(指)含雞腿肉之部位

妹妹喜歡吃雞胸、我愛啃骨頭 so點前段剛好滿足兩人的喜好! 肉盤份量蠻多的2人吃~會吃不完

若您們也是2人用餐(可以點)雙人套餐組合(油雞前段+2碗菜飯or2碗撈麵)價格加總起來便宜10元喔! 肉量多多又可吃飽飽

油雞胸肉(土雞肉)不會乾柴也不會硬~肉甜多汁

蔥油醬真的是港式油雞迷人香氣之靈魂

鹹香鹹香搭著浸泡3回秘製豉油湯(類似舒肥方式)油雞肉；肉汁鎖在雞肉裡、吃之前沾著盤內芶芡特調豉油膏、鹹香中又吃的到肉甜味，再來碗藥膳雞湯 (好滿足)

油雞肉盤 很貼心的附了港式泡菜(糖醋蘿蔔) 啃食完肉肉後、吃一口酸酸甜甜漬蘿蔔、頗有解膩效果也更開胃！

店內牆上不藏私的將『招牌油雞』製法大公開

烹煮雞肉時先放秘方去泡豉油湯且須經過『3回』浸泡過程才能讓全雞入味、呈現迷人焦糖色(豉油香)

雞翅皮香肉嫩且店家很貼心的將翅斜切為二，讓客人更方便夾食!

除了『藥膳雞湯』免費自助無限喝到飽外

這兒目前也有兩款付費飲料可點飲

絲襪奶茶 $55元/杯

原本超怕會太甜! NO~不會喔! 甜度有調整成台灣人喝飲品喜好之甜度(甜度適中)滑順好喝,裡頭沒有放冰塊(調好裝杯後直接冰冷藏保鮮)so不用擔心退冰後奶味變淡、口口醇香

減重中外食盡量『戒含糖水飲品』堂妹點冷泡凍頂烏龍茶(無糖) $45元

台灣烏龍茶包(冷泡) 有著濃郁鳥龍茶韻。順口不澀餘味回甘、很解渴!

妹開玩笑的說: 油雞太好吃啦(不小心吃太多) 喝烏龍茶剛好可解肚肚油

豐雞號廣東滷味選擇近20種

剛剛入店時經過『滷味櫃』整齊擺放著各式滷味、姐妹倆異口同聲的說: 等等一定要點一些嚐嚐

每種看起來都滷的很入味、還有我最愛的滷豬耳與滷鴨翅(我喜歡吃帶著脆脆口感豬耳骨及邊吃肉邊啃骨頭的啃鴨翅爽感)

花生、鳥蛋也好誘人

這想點、那想吃(好難決擇)

鄰桌客人說: 他們每次來都直接點『綜合滷味』有3種組合可點食

後來我們點了綜合滷味2號餐 $70元

2號餐有:黑豆干+米血+豆包+海帶+豬頭皮

(辣椒醬)要自己去取餐區~自加!

5種滷味~我們吃完依『入味程度與口感』

給了『個人喜好』排行榜: 滷豆皮>滷海帶>滷米血>豬頭皮>黑豆干。

滷豆皮~就是大家說的滷豆包! 入味口感溼潤又吃的到豆香。

滷米血~是雞肉攤賣的那種滴米血，不是超市那種合成米血，口感軟中帶Q、愈嚼愈香、軟糯好食。

滷海帶~超入味! 之前吃過不少家滷味攤(海帶都滷的不夠透)口感偏硬且幾乎都是靠醬汁才吃的出味道；這兒的海帶(免沾醬)單吃就很夠味且軟硬適中。

豬頭皮~原本超怕會有太軟爛噁心感(不會喔) 這是QQ口感豬頭皮、不油膩也不噁心、沾辣椒醬

黑豆干~ 屬清爽型，吃的時候餘味帶著淡淡滷汁香

吃飽~ 記得將『餐具』拿到『餐具回收區』放置

垃圾與沒吃完的廚餘均需分類倒(放)、空碗盤再疊放在碗盤籃內

店門口剛好是(信義國中/莊敬)公車站

豐雞號信義莊敬店 有外送及Uber Eats外送服務!

消費多少金額(外送里程範圍)請您自己電洽 02-2720-5203詢問嘿!

開車享食~附近有『嘟嘟房-松智加盟站/168停車聯盟』付費停車場

停車費用(如下圖)

總店在蘆洲! 能在短短時間內多那麼多加盟分店!

可見豐雞號油雞真的與咱們台味甘蔗雞有極大差異! 以秘製配方+豉油湯泡煮、雞皮色澤與風味(調味方式) 較香較重口味(很下飯)、尤其是廣東滷味、好適合外帶回家當晚餐配菜或宵夜小酌下酒菜

從捷運台北101世貿站3號出口步行來豐雞號信義莊敬店約800m-11分鐘路程，喜歡吃港式油雞、撈麵、滷味朋友可以來吃看看喔! 生意很好、店內環境乾淨、店員很親切、餐食很到味。

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每個人對豐雞號餐食口味喜好不盡相同，9/14食記心得僅供參考，店家 營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享的食記嗎？ 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食與景點 GO