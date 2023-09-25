冷凍食品推薦！綿密無比的瓜瓜園燒蕃薯冰棒，夏日冰品必買！

雖然時間已經進入秋天了

但天氣還是很熱

每天早上出門頂著大太陽

都覺得自己快被烤熟了

晚上也沒有明顯變涼的跡象

也許是因為生活在都市中

四周被一棟棟的高樓大廈所圍繞

讓天氣更顯悶熱吧

面對這樣的艷陽高照

加上最近工作上有諸多不順的心情

種種看似不起眼的小事累加在一起

好像就成了一層薄薄的膜

將內心小小的自己

隔絕外界清脆爽朗的聲音

以及新鮮清爽的空氣

靜靜地封在角落裡

等待星光緩緩穿透進來的那一天

在有點小小鬱卒的情況下

冰品便成了生活中不可或缺的一部分

心情不好就是會想吃冰的、想吃甜的啊！

加上中秋節快來了

各種烤肉用品準備買起來

點心的部分我也準備了好幾項

包括今天要跟大家大推特推的心頭好

瓜瓜園新推出的超級無敵好吃冰品

也就是我今天要隆重介紹的冷凍食品推薦

「燒蕃薯冰棒」！

我自己很喜歡吃土耳其冰淇淋

就是每次去買

都會被賣冰淇淋的伯伯玩弄的那個土耳其冰淇淋

我對那種特別黏稠濃郁的口感情有獨鍾

喜歡土耳其冰淇淋的大家也一定會喜歡這款冰品

因為瓜瓜園的燒蕃薯冰棒就是那種稠稠的香濃口感！

冰棒本身看起來沒什麼特色

吃下去卻是驚喜連連！

燒蕃薯冰棒有著讓人著迷的力量

一口咬下蕃薯的味道立即佈滿口腔

香甜無比卻甜而不膩

口感綿密滑順

裡面還有烤地瓜丁

讓你每口都有不同的驚喜感

我很喜歡有加料的任何甜品

包括手搖飲料也是

邊喝飲料邊嚼裡面的料

豐富口感讓人欲罷不能

就像這款冰品一樣

不知不覺就被我吃完一支了

吃完會想繼續吃第二支第三支

因為它的味道簡單天然

沒有化學味也不會死甜

所以可以一次又一次地接著吃

要不是理智有在線上

我應該早就把買來要在中秋烤肉時

給大家當地瓜點心的冰品全部吃完了~

關於烤肉的東西

除了冰品之外

我還有一個冷凍食品推薦給大家

就是瓜瓜園的「冰烤蕃薯」

他們家的冰烤蕃薯

可以很好的幫我們省去烤地瓜的手續、時間跟失敗的風險

是這次要一起烤肉的朋友叫我買的

我自己這幾天偷吃了一顆

覺得非常好吃！！

很甜很綿密

而且可以直接吃冰的

冰冰涼涼的吃會有種Q彈的感覺

中秋烤肉的時候再來試試看加熱的口感

應該會更加香甜

感覺很適合之後天氣變冷

來顆溫溫熱熱的烤地瓜~

關於冷凍食品推薦名單

還有一樣我自己也滿喜歡的

就是之前有寫過文章的「地瓜薯條」

地瓜薯條相信大家耳熟能詳

吃起來的口感其實跟外面賣得大同小異

裡面的地瓜很綿密

口感則是會根據你選擇的種類而有所不同

想吃脆脆的外皮可以選擇「脆皮地瓜薯條」

健康取向則可以選擇「田園地瓜薯條」

更有趣一點的口感我推薦「脆波浪地瓜薯條」

關於瓜瓜園的地瓜薯條我可是資深愛好者

以上冷凍食品推薦給大家絕對不踩雷

真的很好吃而且很適合大家聚會的時候買個幾包

想吃的時候快速加熱

可以選擇自己想要的量、種類

口味也可以依照大家的喜好去調味

比叫外送還方便！

祝福大家都能度過開心的中秋節

有冷凍食品需求的可以去瓜瓜園的官網看看

早點買好東西準備完全

期待中秋佳節的到來吧！

官網在這邊附給大家 點這裡