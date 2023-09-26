伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅茶飲/新竹手搖飲/神祕洞穴/金探子/哈利波特飲品/打卡點/網美飲料店





點餐步驟就是掃條碼+好友直接線上點餐

可現場付款也可線上支付看哪個方便





我們點了以下這幾杯：





白桃清檸-固定甜

清香白桃果香搭配新鮮青檸檬香氣十足，微酸甜的滋味炎熱天氣來一杯正合適。





紅烏清檸

紅玉混搭鐵觀音獨家比例，茶香兩者明顯呈現

紅玉滋味醇厚微微澀的感，配上風味濃的鐵觀音及檸檬喝起來很甘潤。





荔香清檸

淡淡荔枝味及檸檬清香氣息，雖沒有前兩杯特色鮮明，也是算順口的一杯飲料。

🟡金探子



取自著名作品哈利波特裡的魁地奇,金黃色的茶湯讓寒天宛如調皮靈巧的金探子在裡面滾來滾去，這杯有兩種茶香（青茶+綠茶）都很明顯喝起來很清爽。





抹茶仙草凍奶

能喝到抹茶沙沙的口感和微微的苦味+鮮奶，也喝得出抹茶的香氣加上很咕溜的仙草凍，很有飽足感。





⚫黑糖仙草凍奶

仙草凍帶點微苦回甘的味道搭配上黑糖的香氣與甜味，甜度控制的很好喝起來很滑順不甜膩 。





這家毛毛手飲料店真的是很特別，之前在IG很紅這次抽空來試喝果然不讓人失望，愛喝手搖茶飲的朋友有空就來跟毛毛手拍拍照吧！





✅外送20杯以上提前預約可以線上付款及現場找零（不要太大張）。





✋「伴君耘」

🏠新竹縣竹北市三民路180號

(仁愛國中對面)

☎️03-552-9293

沒有點餐吧檯，用Line線上點餐更沒有店員，只有一個取餐的洞口，只聞其聲不見人超級特別。