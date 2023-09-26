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伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅茶飲/新竹手搖飲/神祕洞穴/金探子/哈利波特飲品/打卡點/網美飲料店

2023-09-26 02:15:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：115
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：伴君耘 Lahoosuann｜竹北春芽洞
place新竹縣竹北市三民路180號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
竹北IG人氣打卡手搖店「伴君耘」，是來自台南的神秘飲料店👉簡單的外觀一面灰牆跟可愛毛毛手送餐超有話題的。
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
沒有點餐吧檯，用Line線上點餐更沒有店員，只有一個取餐的洞口，只聞其聲不見人超級特別。
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
點餐步驟就是掃條碼+好友直接線上點餐
可現場付款也可線上支付看哪個方便
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
我們點了以下這幾杯：
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
白桃清檸-固定甜
清香白桃果香搭配新鮮青檸檬香氣十足，微酸甜的滋味炎熱天氣來一杯正合適。
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
紅烏清檸
紅玉混搭鐵觀音獨家比例，茶香兩者明顯呈現
紅玉滋味醇厚微微澀的感，配上風味濃的鐵觀音及檸檬喝起來很甘潤。
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
荔香清檸
淡淡荔枝味及檸檬清香氣息，雖沒有前兩杯特色鮮明，也是算順口的一杯飲料。伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
🟡金探子
取自著名作品哈利波特裡的魁地奇,金黃色的茶湯讓寒天宛如調皮靈巧的金探子在裡面滾來滾去，這杯有兩種茶香（青茶+綠茶）都很明顯喝起來很清爽。
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
抹茶仙草凍奶
能喝到抹茶沙沙的口感和微微的苦味+鮮奶，也喝得出抹茶的香氣加上很咕溜的仙草凍，很有飽足感。
伴君耘 | Lā Hōo Suànn |竹北春芽洞/IG爆紅
⚫黑糖仙草凍奶 
仙草凍帶點微苦回甘的味道搭配上黑糖的香氣與甜味，甜度控制的很好喝起來很滑順不甜膩 。

這家毛毛手飲料店真的是很特別，之前在IG很紅這次抽空來試喝果然不讓人失望，愛喝手搖茶飲的朋友有空就來跟毛毛手拍拍照吧！

✅外送20杯以上提前預約可以線上付款及現場找零（不要太大張）。

✋「伴君耘」
🏠新竹縣竹北市三民路180號
(仁愛國中對面)
☎️03-552-9293
IG粉絲專頁：伴君耘竹北春芽洞
 

文章標籤

#茶飲 毛毛手 神秘洞穴 檸檬系列 黑糖仙草凍 抹茶仙草凍 新竹茶飲 台南飲料 網紅茶飲 打卡點 竹北手搖飲 cute 可愛 熊熊
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喜歡分享日常、美食生活 體驗美好的一切 社群經營 FB 、IG: thingxishu舒愛吃愛玩樂的世界 邀約合作洽信箱 : jess13323@yahoo.com.tw
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