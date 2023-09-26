﹝新北市新莊﹞民本街無名粉漿蛋餅　無攤名無菜單，一份25 元銅板價，40多年傳統好滋味的手工現做粉漿蛋餅　∕奶蛋素無蔥無葷食∕素食銅板早餐∕新莊必吃粉漿蛋餅∕新莊銅板早餐



多年前，和老婆去桃園吃早餐，我才知道蛋餅有所謂的粉漿蛋餅，且老婆一吃就愛上。才發現在雙北，傳統手工現做的粉漿蛋餅並不多見，桃園卻很常見，且很有人氣還不少家。加上桃園市區，離我家住的下新莊頗近，因此，每當老婆想吃粉漿蛋餅時，我們往往會等到假日，且十之八九是往桃園跑．

不過前陣子，老婆無意間看到，有人說在我們住的下新莊，就有一攤賣了40多年的粉漿蛋餅，很好吃。但或許是因為無葷食，加上低調又沒招牌，所以只有當地附近居民才知道（竟連我們都不知有這攤）。嚐過後，老婆說當她臨時想吃粉漿蛋餅時，可以不用等到假日再特地跑桃園，平日要我一早來買這家就很可以~

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▲清晨六點的民本街

民本街雖不像鄰近的四維路來得熱鬧，

但也有著不少午餐與晚餐的選擇，

不過早餐店卻屈指可數。

我清晨六點就來到，

街上都幾乎沒人，

只看到這攤有營業。

（都還在睡吧，連我家的母子倆也還在呼呼大睡）







▲攤外觀

位在「金水燒肉飯」門前的騎樓攤位，

不僅無攤名，

也無菜單與價目表，

攤外觀有些歲月感與簡陋。

和老闆閒談了一下，

老闆說除了粉漿蛋餅外，

只有素包子與饅頭，

賣的是素食，

沒有葷食也沒有蔥蒜。

他是二代，

從上一代到現在，

賣了40年...

粉漿蛋餅中南部比較多，

北部比較少見，

他爸爸是從屏東上來的...







▲倒入粉漿

我之前還真不知道，

原來家住的下新莊，

也有這種，

傳統手工現做的粉漿蛋餅攤，

而且還已賣了四十年...







▲打蛋無蔥

老闆說，

因為是奶蛋素，

所以也沒有蔥花。

但蛋餅沒有綠色的點綴，

看起來太單調不好看，

所以會加些許芹菜末，

這主要只是配個色。







▲煎蛋餅







▲粉漿蛋餅（25元）與豆漿（15元）

老婆在前一晚說想吃看看，

一大清早，

我騎車出門購買前，

看她和兒子還在呼呼大睡，

於是我就自己在現場吃，

吃完在買幾份回去。







▲粉漿蛋餅（25元），外觀

聽到老闆說，

粉漿蛋餅只要25元，

我心想，

這看起來份量比一般蛋餅多且厚，

感覺好便宜，

真是銅板早餐～







▲粉漿蛋餅，切面

蛋餅香四溢，

餅皮表面帶點微酥脆的金黃模樣，

整體看起來就很厚Q。







▲粉漿蛋餅淋些甜辣醬







▲好吃的古早味手工現做粉漿蛋餅

它不僅無攤名，

也無菜單與價目表，

攤外觀有些歲月感與簡陋，

是40年的低調小攤。

一份粉漿蛋餅，

只要25元的銅板價，

比一般蛋餅厚的多，

且好吃！

充滿著，

古早簡單的油香、蛋香與麵糊香，

口感相當厚Q。

但由於無葷食，

我吃起來覺得稍微單調些，

於是又淋了些甜辣醬，

來增添些風味～

對於在新莊，

想吃個古早味手工現做粉漿蛋餅，

這攤是不錯的選擇。

提醒：

若開車前往，

附近停車不易；

騎樓攤位相對簡陋，

這粉漿蛋餅表皮，

也不如一般餅皮蛋餅來得酥脆，

喜歡吃蛋餅要很酥脆者，

可能不適合。

#老婆說當她臨時想吃粉漿蛋餅時，可以不用等到假日再特地跑桃園，平日要我一早來買這家就很可以



【營業時間】14：30～09：00；週三&週日休息

【地 址】新北市新莊區民本街9號騎樓

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