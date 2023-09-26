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﹝新北市新莊﹞民本街無名粉漿蛋餅　無攤名無菜單，一份25 元銅板價，40多年傳統好滋味的手工現做粉漿蛋餅　∕奶蛋素無蔥無葷食∕素食銅板早餐∕新莊必吃粉漿蛋餅∕新莊銅板早餐

2023-09-26 14:35:35 阿發的簡單幸福 人氣：110
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：892篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：民本街無攤名粉漿蛋餅
place新北市新莊區民本街9號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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民本街無名粉漿蛋餅all.jpg
多年前，和老婆去桃園吃早餐，我才知道蛋餅有所謂的粉漿蛋餅，且老婆一吃就愛上。才發現在雙北，傳統手工現做的粉漿蛋餅並不多見，桃園卻很常見，且很有人氣還不少家。加上桃園市區，離我家住的下新莊頗近，因此，每當老婆想吃粉漿蛋餅時，我們往往會等到假日，且十之八九是往桃園跑．
不過前陣子，老婆無意間看到，有人說在我們住的下新莊，就有一攤賣了40多年的粉漿蛋餅，很好吃。但或許是因為無葷食，加上低調又沒招牌，所以只有當地附近居民才知道（竟連我們都不知有這攤）。嚐過後，老婆說當她臨時想吃粉漿蛋餅時，可以不用等到假日再特地跑桃園，平日要我一早來買這家就很可以~
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民本街無名粉漿蛋餅00-清晨六點.jpg
▲清晨六點的民本街
民本街雖不像鄰近的四維路來得熱鬧，
但也有著不少午餐與晚餐的選擇，
不過早餐店卻屈指可數。
我清晨六點就來到，
街上都幾乎沒人，
只看到這攤有營業。
（都還在睡吧，連我家的母子倆也還在呼呼大睡）

民本街無名粉漿蛋餅01-攤外觀.jpg
▲攤外觀
位在「金水燒肉飯」門前的騎樓攤位，
不僅無攤名，
也無菜單與價目表，
攤外觀有些歲月感與簡陋。
和老闆閒談了一下，
老闆說除了粉漿蛋餅外，
只有素包子與饅頭，
賣的是素食，
沒有葷食也沒有蔥蒜。
他是二代，
從上一代到現在，
賣了40...
粉漿蛋餅中南部比較多，
北部比較少見，
他爸爸是從屏東上來的...

民本街無名粉漿蛋餅02-粉漿.jpg
▲倒入粉漿
我之前還真不知道，
原來家住的下新莊，
也有這種，
傳統手工現做的粉漿蛋餅攤，
而且還已賣了四十年...

民本街無名粉漿蛋餅03-1-打蛋無蔥.jpg
▲打蛋無蔥
老闆說，
因為是奶蛋素，
所以也沒有蔥花。
但蛋餅沒有綠色的點綴，
看起來太單調不好看，
所以會加些許芹菜末，
這主要只是配個色。

民本街無名粉漿蛋餅03-煎蛋餅.jpg
▲煎蛋餅

民本街無名粉漿蛋餅04-豆漿與粉漿蛋餅.jpg
▲粉漿蛋餅（25元）與豆漿（15元）
老婆在前一晚說想吃看看，
一大清早，
我騎車出門購買前，
看她和兒子還在呼呼大睡，
於是我就自己在現場吃，
吃完在買幾份回去。

民本街無名粉漿蛋餅05-粉漿蛋餅外觀.jpg
▲粉漿蛋餅（25元），外觀
聽到老闆說，
粉漿蛋餅只要25元，
我心想，
這看起來份量比一般蛋餅多且厚，
感覺好便宜，
真是銅板早餐～

民本街無名粉漿蛋餅06-粉漿蛋餅切面.jpg
▲粉漿蛋餅，切面
蛋餅香四溢，
餅皮表面帶點微酥脆的金黃模樣，
整體看起來就很厚Q

民本街無名粉漿蛋餅07-粉漿蛋餅淋些甜辣醬.jpg
▲粉漿蛋餅淋些甜辣醬

民本街無名粉漿蛋餅08-好吃的古早味.jpg
▲好吃的古早味手工現做粉漿蛋餅
它不僅無攤名，
也無菜單與價目表，
攤外觀有些歲月感與簡陋，
40年的低調小攤。
一份粉漿蛋餅，
只要25元的銅板價，
比一般蛋餅厚的多，
且好吃！
充滿著，
古早簡單的油香、蛋香與麵糊香，
口感相當厚Q
但由於無葷食，
我吃起來覺得稍微單調些，
於是又淋了些甜辣醬，
來增添些風味～
對於在新莊，
想吃個古早味手工現做粉漿蛋餅，
這攤是不錯的選擇。
提醒：
若開車前往，
附近停車不易；
騎樓攤位相對簡陋，
這粉漿蛋餅表皮，
也不如一般餅皮蛋餅來得酥脆，
喜歡吃蛋餅要很酥脆者，
可能不適合。
#老婆說當她臨時想吃粉漿蛋餅時，可以不用等到假日再特地跑桃園，平日要我一早來買這家就很可以

【營業時間】14300900；週三&週日休息
【地　　址】新北市新莊區民本街9號騎樓

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