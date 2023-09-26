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中南區3C連鎖通路Q哥 ，Iphone新機、二手機收購、包膜、連dyson維修都可以，更開發獨家品牌優質配件

2023-09-26 15:22:25 姜殷 人氣：133
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窩客好文

姜殷

發表篇數：8篇

文章類別：生活-3C

剛好去台南出差，想說來湊個熱鬧看看南部Iphone首購當日的熱潮，炎炎夏日下排隊真的是熱熱熱！～ Q哥作為南台灣知名的3C品牌，經營手機、平板、電腦等產品的販售與維修有著多年的經驗，在網路上的評價相當不錯，隨便都可以查到網友們的好評，目前也已經展到至 30間門市。Q哥門市查詢請點此 

當日在崇德總店購機Iphone 15新機系列者，有限量可獲得100張螢幕保護貼活動，親朋好友都可以一起使用，南部店家真的比較大手筆。Q哥官網活動說明

當日熱騰騰到貨的Iphone與保護貼活動，店員忙翻了。

Q哥崇德總店活動當日排隊人潮

 

Q哥不愧中南部3C通路一哥，推出一系列價格非常優惠品質有口碑的配件系列(截取官方活動）

當日沒法到台南崇德總店朋友，店家也提供另一項活動，大家精打細算一下..特別有問店家，親朋好友都可以一起使用的。(截取官方活動）

發現Q哥竟然連dyson都可以維修..

比較可惜是當日實在人太多了，為避開拍到人臉，現場很難拍，有機會出差再來到別家店拍拍補上。

#3C
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iPhone 15 iPhone 15 Pro 螢幕保護貼 3C more
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