審計新村旁的人氣日式湯烏龍，首推咖哩湯頭很濃郁，丼飯肉量不少還能免費加飯吃飽飽

審計新村附近有家從南屯搬過來的日式料理，木製裝潢又內縮並不顯眼，他家的湯咖哩烏龍麵很對靜香胃口，濃郁咖哩湯頭搭配大份量麵食味道還不賴。丼飯不僅肉量不少，還可以免費續飯能吃好飽。

「安曇野食卓」位在昇平街上，附近還算好停機車，但汽車就比較不方便。用餐空間共有兩層樓，木質環境很簡約舒適。

店內有免費提供冰麥茶給客人享用

先附上菜單









炙燒醬牛五花丼 $ 268

店家的丼飯以套餐形式出餐，如果不喜歡沙拉和湯可以取消套餐，直接折15元

牛五花炙燒過後不會太乾，搭配醬汁一起享用很夠味，肉量不少還蠻有份量。

米飯淋上醬汁鹹香濕潤很涮嘴

當天喝到的是味噌湯，裡面料不少味道也清爽好喝

水果沙拉搭配柚香和風醬很好吃，相當清爽

湯咖哩豬肉烏龍 $248

濃郁湯頭的烏龍麵很好吃，湯頭鹹度適中不膩口，上頭搭配大塊油揚、肉片、半熟蛋等等很好吃。

湯烏龍的料還不少，大塊油揚超吸湯汁，咬下非常濕潤好鹹香我尬意!

烏龍麵口感Q彈，包裹濃郁咖哩很夠味好吃

現撈鮭魚腹 $548

店家的生魚片是每天空運直送的，雖然不是厚切但口感細緻滑順，不用蘸醬就好吃

B套餐 (手卷+茶碗蒸) $115

這個套餐以手卷搭配茶碗蒸，手卷口味還不少，可以自行挑選。茶碗蒸人氣很高，裡面蠻有料大人小孩都喜歡

店家資訊

安曇野食卓 日式料理

地址 : 台中市西區昇平街74號

電話 : 04-2301-0114

營業時間 : 11:30~20:00(週二、三公休)

粉絲團 : 安曇野食卓 日式料理