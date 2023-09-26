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> 圖文創作 > 審計新村旁的人氣日式湯烏龍，首推咖哩湯頭很濃郁，丼飯肉量不少還能免費加飯吃飽飽

審計新村旁的人氣日式湯烏龍，首推咖哩湯頭很濃郁，丼飯肉量不少還能免費加飯吃飽飽

2023-09-26 22:29:17 美食鐵粉靜香兒 人氣：112
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窩客好文

美食鐵粉靜香兒

發表篇數：1203篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：安曇野食卓
phone04-2301-0114
place台中市西區昇平街74號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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西區日式料理

審計新村附近有家從南屯搬過來的日式料理，木製裝潢又內縮並不顯眼，他家的湯咖哩烏龍麵很對靜香胃口，濃郁咖哩湯頭搭配大份量麵食味道還不賴。丼飯不僅肉量不少，還可以免費續飯能吃好飽。

西區日式料理

安曇野食卓」位在昇平街上，附近還算好停機車，但汽車就比較不方便。用餐空間共有兩層樓，木質環境很簡約舒適。

西區日式料理

 

店內有免費提供冰麥茶給客人享用

西區日式料理

先附上菜單

安曇野食卓料理
安曇野食卓料理安曇野食卓料理
安曇野食卓料理
安曇野食卓料理安曇野食卓料理安曇野食卓料理

炙燒醬牛五花丼 $ 268
店家的丼飯以套餐形式出餐，如果不喜歡沙拉和湯可以取消套餐，直接折15元

安曇野食卓

牛五花炙燒過後不會太乾，搭配醬汁一起享用很夠味，肉量不少還蠻有份量。

安曇野食卓

米飯淋上醬汁鹹香濕潤很涮嘴

安曇野食卓

當天喝到的是味噌湯，裡面料不少味道也清爽好喝

安曇野食卓

水果沙拉搭配柚香和風醬很好吃，相當清爽

安曇野食卓

湯咖哩豬肉烏龍 $248 
濃郁湯頭的烏龍麵很好吃，湯頭鹹度適中不膩口，上頭搭配大塊油揚、肉片、半熟蛋等等很好吃。

西區湯烏龍

安曇野食卓

湯烏龍的料還不少，大塊油揚超吸湯汁，咬下非常濕潤好鹹香我尬意!

安曇野食卓

安曇野食卓

烏龍麵口感Q彈，包裹濃郁咖哩很夠味好吃

台中湯烏龍

現撈鮭魚腹 $548 
店家的生魚片是每天空運直送的，雖然不是厚切但口感細緻滑順，不用蘸醬就好吃

安曇野食卓

安曇野食卓

B套餐 (手卷+茶碗蒸) $115 
這個套餐以手卷搭配茶碗蒸，手卷口味還不少，可以自行挑選。茶碗蒸人氣很高，裡面蠻有料大人小孩都喜歡

安曇野食卓

店家資訊

安曇野食卓 日式料理
地址 : 台中市西區昇平街74號
電話 : 04-2301-0114
營業時間 : 11:30~20:00(週二、三公休)
粉絲團 : 安曇野食卓 日式料理

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