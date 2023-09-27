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> 圖文創作 > 桃園咖啡廳 秋穗｜桃園低調文青風「老宅甜點店」　寶藏系「戚風蛋糕」一吃會驚豔到心坎裡啊！

桃園咖啡廳 秋穗｜桃園低調文青風「老宅甜點店」　寶藏系「戚風蛋糕」一吃會驚豔到心坎裡啊！

2023-09-27 09:35:03 算命的說我很愛吃 人氣：129
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：774篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：秋穗
place桃園市桃園區慈光街164巷16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園低調卻人氣滿滿的甜點店「秋穗」，相信有在跑咖的水水們或許都有聽聞過它的大名～靜謐地座落在慈文國中旁，老宅改建的咖啡廳充滿愜意又慵懶的文青氣息。不僅環境優！就連甜點都會讓人忍不住豎起大拇指稱讚！絕對不能錯過這裡的「戚風蛋糕」，恰到好處的糖分補給，會讓人一整天都被滿滿的幸福感圍繞著♡

 

位於寧靜小巷弄內的桃園質感咖啡廳「秋穗」，安靜又優雅的默默等候你的來到。老宅改建的灰色建築，散發樸實又淡雅的愜意氛圍，平時顯得快速的生活步伐，也漸漸地放慢，準備感受一場慢時光的午後。

推開門，走入內～屋內充滿復古的氣息。已經多日沒有享受到甜點的我們，速速走到甜點櫃查看今天的小可愛們！這裡的甜點依每天供應的為主，會不定時變換，讓人有種驚喜感～

來了來了！最喜歡的甜點時光～～ 我們點了一個無花果戚風、草莓布丁以及草莓氣泡飲。這畫面太美，令人忍不住先狂按相機快門，拍到手軟！

來這裡千萬不可以錯過寶藏系戚風蛋糕！這裡的戚風口感濕潤鬆軟，搭配微甜而不膩的鮮奶油以及新鮮的無花果，需要小口小口珍惜著吃完，每一口都是幸福的滋味啊♡

ㄉㄨㄞ唷ㄉㄨㄞ唷的布丁是屬於綿密的類型，吃得到蛋香，小巧玲瓏的模樣，點綴上一顆鮮紅欲滴的大草莓，哎唷威呀這就是我們夢寐以求的少女系甜點！

遇到好吃的甜點還不夠，氣泡飲的味道也是相當令我們滿意。沁涼的清爽滋味，酸酸甜甜，跟蛋糕們搭配一起入口，讓味蕾感受到一場夢幻的下午茶甜蜜滋味。

桃園寶藏系咖啡廳先收藏起來再說！還不速速把踩點行程安排起來，下個週末就出發！

【秋穗】
地址：台北市萬華區中華路二段416巷88號
營業時間：11:00 – 18:00，公休日請參考粉專公告
粉絲專頁：https://reurl.cc/L6boGx
備註：需現場候位，不提供訂位

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