巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味｜宏海魯肉飯(台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台中市 > 南屯區
台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦！大昌街超人氣熱門美食推薦！巷弄隱藏版美食、古早味乾麵
台中市南屯區必吃美食「宏海魯肉飯」
主打魯肉飯、爌肉飯和炒麵的巷弄小店
加了酸菜的滷肉飯 煮得軟爛的滷肉 加上酸菜、胡椒粉更是解膩超唰嘴
手炒酸菜脆口鹹香 吃不夠還能免費續加 Q彈的古早味豬油炒麵
更是不能錯過 加點「東泉甜辣醬」更對味
低調樸實只有在地人才會知道的無名小店
目前還有推出$49優惠便當(限外帶) 每日50份售完為止!
內用消費滿百即贈一份美味小菜 cp值相當高
另外宏海魯肉飯也有提供 Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受
原文: 台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯｜巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味。菜單價位(捷站)
台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯在哪裡?怎麼去?
奉上資訊
餐廳名稱:台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯
台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯電話:
台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯營業時間:週一~週六 11:00~14:00、17:00~19:00 (週日公休)
台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯地址:台中市南屯區大昌街446號
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯為主
文章內有宏海魯肉飯地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考
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「宏海魯肉飯」位在大昌街靠近公益路 身處巷弄 一天只有短短營業五小時 想吃的小夥伴們可要趁早
環境以小吃店來說算挺乾淨 明亮度算好 內用多組座位 也有冷氣
基本上不會悶熱 不用像在路邊攤吃得滿頭大汗
佐料區 有手作辣椒醬、胡椒粉、東泉甜辣醬 可以自行添加
宏海魯肉飯菜單價位
菜單選擇很多元 價格也算親民 豐盛的便當也只要75元~95元的價格！
重點是還有免費冷氣吹 這點超加分！
店內還有超多老闆自製的手作辣椒醬 手炒酸菜可以免費續
隨便叫一些 就滿滿一桌好料了 省錢又能吃飽飽的好選擇之一
宏海魯肉飯｜爌肉
爌肉雖然看起來有點肥 有點怕怕的
但吃起來不會有油膩感
後來我們把它升級成爌肉酸菜魯肉飯 看起來蠻威的
宏海魯肉飯｜豬腳
油油亮亮的豬腳讓人猛吞口水
有皮有肉 帶有油脂香氣讓人唇齒留香
宏海魯肉飯｜魯肉飯
晶瑩剔透的台梗9號米米飯上
淋上滷肉再加上大塊的焢肉跟酸菜
米飯軟硬適中不濕軟 酸菜更是去除了多餘的油膩感
務必加點胡椒粉 吃完馬上想來再吃
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宏海魯肉飯｜炒麵
古早味豬油炒麵帶著鍋香 客人點後夾入碗內 在淋上特製肉燥
帶點微辣的辛香味 單純就好吃
台中人最正港的吃法 不妨再來點東泉更過癮
宏海魯肉飯｜油豆腐
油豆腐軟嫩入味 一口咬下會噴汁呢 配著魯肉飯一起吃 剛剛好
宏海魯肉飯｜白菜滷
白菜滷魯恰到好處 沒有滷到太爛口感 吃得出白菜的清甜 裡面還有加上蝦米、香菇
及炸膨皮更添古早味 是搭配主食的好幫手
宏海魯肉飯｜梅乾菜
梅乾菜加入滷肉飯 可以讓你的滷肉飯更鹹香濃郁有層次！
宏海魯肉飯｜隔間肉湯 &貢丸湯
隔間肉吃起來柔軟不卡牙也不會難咬
貢丸吃起來偏軟些 湯頭比較清淡 算是蠻暖胃的
賣的品項多樣化 簡單樸實的味道 不是特別美味 吃的是熟悉的家常味 純粹便宜飽足的好選擇
宏海魯肉飯
正式開幕推出不少優惠活動 結束日期以宏海魯肉飯公告為主
天天推出$49優惠便當(限外帶)，每日50份售完為止
內用消費滿百即贈一份美味小菜
經過附近時不妨也來台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯嘗嘗看吧!!
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