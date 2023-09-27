為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味｜宏海魯肉飯(台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦

巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味｜宏海魯肉飯(台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦

2023-09-27 09:50:06 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：112
share
窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：988篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：宏海魯肉飯
place台中市南屯區大昌街446號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦！大昌街超人氣熱門美食推薦！巷弄隱藏版美食、古早味乾麵

台中市南屯區必吃美食宏海魯肉飯

主打魯肉飯、爌肉飯和炒麵的巷弄小店 

加了酸菜的滷肉飯 煮得軟爛的滷肉 加上酸菜、胡椒粉更是解膩超唰嘴

手炒酸菜脆口鹹香 吃不夠還能免費續加 Q彈的古早味豬油炒麵

更是不能錯過 加點「東泉甜辣醬」更對味

低調樸實只有在地人才會知道的無名小店

目前還有推出$49優惠便當(限外帶) 每日50份售完為止!

內用消費滿百即贈一份美味小菜   cp值相當高 

另外宏海魯肉飯也有提供 Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

 原文: 台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯｜巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味。菜單價位(捷站)

 

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

餐廳名稱:台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯電話:

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯營業時間:週一~週六 11:00~14:00、17:00~19:00 (週日公休)

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯地址:台中市南屯區大昌街446號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯為主

文章內有宏海魯肉飯地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

「宏海魯肉飯」位在大昌街靠近公益路 身處巷弄 一天只有短短營業五小時   想吃的小夥伴們可要趁早

環境以小吃店來說算挺乾淨 明亮度算好 內用多組座位 也有冷氣

基本上不會悶熱   不用像在路邊攤吃得滿頭大汗

佐料區 有手作辣椒醬、胡椒粉、東泉甜辣醬 可以自行添加

宏海魯肉飯菜單價位

菜單選擇很多元 價格也算親民 豐盛的便當也只要75元~95元的價格！

重點是還有免費冷氣吹 這點超加分！

店內還有超多老闆自製的手作辣椒醬   手炒酸菜可以免費續

隨便叫一些 就滿滿一桌好料了 省錢又能吃飽飽的好選擇之一

宏海魯肉飯｜爌肉

爌肉雖然看起來有點肥   有點怕怕的

但吃起來不會有油膩感   

後來我們把它升級成爌肉酸菜魯肉飯 看起來蠻威的

宏海魯肉飯｜豬腳

油油亮亮的豬腳讓人猛吞口水 

有皮有肉 帶有油脂香氣讓人唇齒留香

宏海魯肉飯｜魯肉飯 

晶瑩剔透的台梗9號米米飯上

淋上滷肉再加上大塊的焢肉跟酸菜

米飯軟硬適中不濕軟   酸菜更是去除了多餘的油膩感   

務必加點胡椒粉 吃完馬上想來再吃

 

點我加入吃貨老饕團

 

▼歡迎加入YUNO的吃喝玩樂Telegram頻道
📌還可以第一時間接收到YUNO爭取到的好康優惠活動訊息
▶▶ https://t.me/yanonoya
-
🈸Telegram安裝網址
▶▶https://pse.is/NLP4K （Google Play）
▶▶https://pse.is/P9UD8 （App Store）
▶▶https://telegram.org （其他的版本）
-
🌍中文化
🙆點連結直接變成中文版
▶▶https://t.me/setlanguage/taiwan

宏海魯肉飯｜炒麵 

古早味豬油炒麵帶著鍋香 客人點後夾入碗內 在淋上特製肉

帶點微辣的辛香味   單純就好吃

台中人最正港的吃法 不妨再來點東泉更過癮 

宏海魯肉飯｜油豆腐 

油豆腐軟嫩入味   一口咬下會噴汁呢   配著魯肉飯一起吃   剛剛好

宏海魯肉飯｜白菜滷

白菜滷魯恰到好處   沒有滷到太爛口感 吃得出白菜的清甜 裡面還有加上蝦米、香菇

及炸膨皮更添古早味   是搭配主食的好幫手

宏海魯肉飯｜梅乾

梅乾菜加入滷肉飯 可以讓你的滷肉飯更鹹香濃郁有層次！

宏海魯肉飯｜隔間肉湯 &貢丸湯

隔間肉吃起來柔軟不卡牙也不會難咬

貢丸吃起來偏軟些  湯頭比較清淡 算是蠻暖胃的 

賣的品項多樣化 簡單樸實的味道 不是特別美味 吃的是熟悉的家常味 純粹便宜飽足的好選擇

宏海魯肉飯

正式開幕推出不少優惠活動 結束日期以宏海魯肉飯公告為主

天天推出$49優惠便當(限外帶)，每日50份售完為止

內用消費滿百即贈一份美味小菜

經過附近時不妨也來台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯嘗嘗看吧!!

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

YUNO的更多美食文章就在粉絲團

 

喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦

如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚吧!!

 

想看YUNO的更多文章請關注

YUNO的部落格   

YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog

YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519

YUNO的Line id@053tidin

YUNO的IG:yuno05199

YUNO的Telegram    id:yanonoya

合作邀約事宜請洽v84454058@yahoo.com.tw或洽   粉絲團   ＆    @053tidin   私訊詢問

 

歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!  

YUNO喜歡用照片記錄自己的生活

再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享  

 

也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~

您的鼓勵是YUNO最大的動力 

請幫YUNO按個或回應一下吧!! 

 

 
 
 
檢舉
share
chevron_left

下班小酌好去處！大啖海王大生蠔、烤物串燒、炸

精緻細膩的義式之旅！道道無雷台中免開瓶費紅酒

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：988篇

紀錄YUNO的旅行遊記 美食食記 生活中的點點滴滴~喜歡把每次去吃過玩過的美食&地方都記錄下來 用心分享給大家!希望大家也會喜歡我的分享，別忘記給我個鼓勵或留言唷XD Blog所載相關體驗文章僅代表當時體驗的個人感受，不等於大家預期的消費經驗唷！羽諾の圖文若不慎侵權誤用，敬請不吝留言或來信通知。將即刻刪除，謝謝您！◕‿◕ v84454058@yahoo.com.tw 廠商邀約信箱 LINE ID 0933023511 http://v84454058.pixnet.net/blog痞客幫 http://www.walkerland.com.tw/member/view/47234窩客島 https://www.facebook.com/noya0519 FB粉絲團
作者的其它文章
同類據點
蓮花香片台茶餐廳 照片

蓮花香片台茶餐廳

0.00 (0人評鑑)

區域：台中市北區
日愈奔奔職人餐盒 照片

日愈奔奔職人餐盒

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
甲八碗米糕 照片

甲八碗米糕

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市太平區
暗巷烤雞 南屯店 照片

暗巷烤雞 南屯店

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
李紀快餐店 照片

李紀快餐店

4.90 (1人評鑑)

區域：台中市大里區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up