巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味｜宏海魯肉飯(台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦

台中公益路魯肉飯爌肉飯推薦！大昌街超人氣熱門美食推薦！巷弄隱藏版美食、古早味乾麵

台中市南屯區必吃美食「宏海魯肉飯」

主打魯肉飯、爌肉飯和炒麵的巷弄小店

加了酸菜的滷肉飯 煮得軟爛的滷肉 加上酸菜、胡椒粉更是解膩超唰嘴

手炒酸菜脆口鹹香 吃不夠還能免費續加 Q彈的古早味豬油炒麵

更是不能錯過 加點「東泉甜辣醬」更對味

低調樸實只有在地人才會知道的無名小店

目前還有推出$49優惠便當(限外帶) 每日50份售完為止!

內用消費滿百即贈一份美味小菜 cp值相當高

另外宏海魯肉飯也有提供 Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯｜巷弄隱藏版美食「酸菜滷肉飯」老饕才知 滿滿膠質加上胡椒粉更對味。菜單價位(捷站)

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

餐廳名稱:台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯電話:

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯營業時間:週一~週六 11:00~14:00、17:00~19:00 (週日公休)

台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯地址:台中市南屯區大昌街446號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯為主

文章內有宏海魯肉飯地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

「宏海魯肉飯」位在大昌街靠近公益路 身處巷弄 一天只有短短營業五小時 想吃的小夥伴們可要趁早

環境以小吃店來說算挺乾淨 明亮度算好 內用多組座位 也有冷氣

基本上不會悶熱 不用像在路邊攤吃得滿頭大汗

佐料區 有手作辣椒醬、胡椒粉、東泉甜辣醬 可以自行添加

宏海魯肉飯菜單價位

菜單選擇很多元 價格也算親民 豐盛的便當也只要75元~95元的價格！

重點是還有免費冷氣吹 這點超加分！

店內還有超多老闆自製的手作辣椒醬 手炒酸菜可以免費續

隨便叫一些 就滿滿一桌好料了 省錢又能吃飽飽的好選擇之一

宏海魯肉飯｜爌肉

爌肉雖然看起來有點肥 有點怕怕的

但吃起來不會有油膩感

後來我們把它升級成爌肉酸菜魯肉飯 看起來蠻威的

宏海魯肉飯｜豬腳

油油亮亮的豬腳讓人猛吞口水

有皮有肉 帶有油脂香氣讓人唇齒留香

宏海魯肉飯｜魯肉飯

晶瑩剔透的台梗9號米米飯上

淋上滷肉再加上大塊的焢肉跟酸菜

米飯軟硬適中不濕軟 酸菜更是去除了多餘的油膩感

務必加點胡椒粉 吃完馬上想來再吃

點我加入吃貨老饕團

▼歡迎加入YUNO的吃喝玩樂Telegram頻道

📌還可以第一時間接收到YUNO爭取到的好康優惠活動訊息

▶▶ https://t.me/yanonoya

-

🈸Telegram安裝網址

▶▶https://pse.is/NLP4K （Google Play）

▶▶https://pse.is/P9UD8 （App Store）

▶▶https://telegram.org （其他的版本）

-

🌍中文化

🙆點連結直接變成中文版

▶▶https://t.me/setlanguage/taiwan

宏海魯肉飯｜炒麵

古早味豬油炒麵帶著鍋香 客人點後夾入碗內 在淋上特製肉燥

帶點微辣的辛香味 單純就好吃

台中人最正港的吃法 不妨再來點東泉更過癮

宏海魯肉飯｜油豆腐

油豆腐軟嫩入味 一口咬下會噴汁呢 配著魯肉飯一起吃 剛剛好

宏海魯肉飯｜白菜滷

白菜滷魯恰到好處 沒有滷到太爛口感 吃得出白菜的清甜 裡面還有加上蝦米、香菇

及炸膨皮更添古早味 是搭配主食的好幫手

宏海魯肉飯｜梅乾菜

梅乾菜加入滷肉飯 可以讓你的滷肉飯更鹹香濃郁有層次！

宏海魯肉飯｜隔間肉湯 &貢丸湯

隔間肉吃起來柔軟不卡牙也不會難咬

貢丸吃起來偏軟些 湯頭比較清淡 算是蠻暖胃的

賣的品項多樣化 簡單樸實的味道 不是特別美味 吃的是熟悉的家常味 純粹便宜飽足的好選擇

宏海魯肉飯

正式開幕推出不少優惠活動 結束日期以宏海魯肉飯公告為主

天天推出$49優惠便當(限外帶)，每日50份售完為止

內用消費滿百即贈一份美味小菜

經過附近時不妨也來台中公益路魯肉飯爌肉飯-宏海魯肉飯嘗嘗看吧!!