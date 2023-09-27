桃園市區【Tiger灶咖】中路美食│手作的精心料理與堅持│早午餐輕食&甜點下午茶咖啡廳 - 德妹看新世界

Tiger灶咖地址是桃園市正光二街，位於中路特區住宅店面一樓位置，

主客源為鄰居與附近洽公民眾，因此整體內用位置(容客量)並不算多，

販售早午餐、輕食沙拉、炸物小點，義式咖啡與特調、季節限定、甜點，

開車可停社會住宅二號收費停車場，提供Line線上點餐與支援熊貓外送。

店家：Tiger灶咖 電話：03-347-7227 營業時間： 週一至週日10:00-19:00

無公休/特殊公休請見臉書專頁 地址：桃園市桃園區正光二街71巷21號 開車可停放社會住宅二號收費停車場

食記介紹

環境與餐點

灶咖為閩南語廚房之意、是烹調一家人飲食的地方，於2022年底開始營業，

希望帶給客人如家中廚房般自在溫馨感，吃著美食搭配咖啡甜點、閒話家常，

與三五好友一同渡過放鬆且美好的悠閒時光。部份取自店家臉書專頁。

特約合作

中原的Mr.tiger 手作料理是本店，而桃園中路區的Tiger灶咖則是第二間，

內用空間沿用了前身的暗黑色系裝潢、導致站在門外望進來會顯漆黑一片，

特約合作的社區、公司行號與學校皆能享95折優惠。

開放式廚房，在用餐過程中難免會聞到油煙味，敏感的朋友較建議外帶，

當日甜點可參考櫃內品項，巴斯克、布朗尼、司康、焦糖布丁與奶酪等。

靠牆座位區備抱枕感覺頗舒適，角落櫃上有水、餐具、調味罐料等可自取。

當天雖為平日但由於附近客源穩定所以還是有多組用餐，就不拍照打擾。

Tiger灶咖 菜單 MENU

早午餐/主食，供飲品或濃湯，飲品換購可折$30元。

輕食(附小份黃金薯條)/沙拉。

炸物，其中洋釀薯片、酥炸海大蝦佐塔塔醬、英式炸魚條都具有一定吸引力。

義式咖啡。

鮮奶特調、季節限定。

甜點，供應時間14:00-17:00，可參考現場蛋糕櫃。

菌菇奶油濃湯

蕈菇的獨有香氣與奶油香醇相互結合，歐式香料提味，酥麵包丁增添口感。

私藏香料烤雞腿排溫沙拉

$220元，比起一般冰冷的生菜沙拉、感覺溫沙拉更適合一年四季享用，

現煎大雞腿排外皮焦香酥脆內細緻多汁，下方是無毒水耕生菜搭季節水果。

日式奶油時蔬咖哩

$219元，屬蛋奶素料理，可+$70元加購炸魚、+$100元加炸海大蝦。

使用日本佛蒙特咖哩為基底，加入由奶油慢火炒出鮮甜味的蔬菜一同燉煮，

隨意撈起有青花椰與馬鈴薯，最後適量辛香料升級整體層次，醬汁圓潤不膩口。

小碟手作漬菜更開胃。

盤緣擺放著無毒水耕生菜，搭配酸甜番茄、香煎多汁櫛瓜與半顆溏心蛋，

食材種類與色彩對比皆用心搭配，整份餐既豐富營養又富有飽足感。

採用香料奶油炊飯，米粒飽滿Q彈，細慢咀嚼時會感受到奶油的醇香風味。

勃根地紅酒慢燉牛肋

$299元，勃根地、法國中部一個舊大區，以高端葡萄酒與美食聞名遐邇，

而紅酒燉牛肉是法式料理中一道很經典的招牌美食。

不必多說，光看這大塊又煎香、隨後燉至軟爛的牛肋就知其美味度，

另有馬鈴薯、青花椰、歐式香料調味，食材釋放精華後紅酒醬汁醇厚迷人。

漂浮莓果泡泡

使用綜合莓果熬製成酸甜果醬、加入暢快氣泡水呈現杯身完美漸層色，

一球香草冰淇淋在頂端載浮載沉，達到沁涼的視覺效果與清爽泡泡滋味。

檸檬冰搖咖啡

濃縮咖啡結合了現榨檸檬汁與冰塊，

經由shaker杯裡搖晃動作快速取得了酸、甜、苦味完美平衡融合，

進而產生頂層綿密細緻的泡沫，烘烤果乾片點綴，似濃郁版西西里，

輕啜、冰涼清爽又帶著獨有青檸香，口腔殘留則是一抹咖啡專屬餘韻。

普羅旺斯季節時蔬早午餐

$209元，烤至香酥的麵包上堆疊滿滿五彩繽紛的多款季節時蔬丁，

一旁搭配了英式嫩炒蛋、翠綠水耕生菜與水果，還有唰嘴甜脆洋釀薯片。

大口咬下有酥脆麵包、多汁櫛瓜、玉米筍、彩椒、青花椰…等多層次口感，

抹在底層的濃郁黑松露美乃滋醬更像是神來之筆、整體組合令人滿意與驚艷。

每回品嚐到好吃美食、或是感嘆料理擺盤的瞬間，就有股活著真好的感覺！

焦糖布丁鮮奶茶

茶味濃郁的鮮奶茶搭配一顆完整的手作焦糖布丁，

端上桌時Q彈搖晃可愛模樣加上快滿溢出的表面張力、還不趕緊喝上一口！

Tiger灶咖位於中路特區住宅裡，平時以附近鄰里、洽公民眾為主要客源，

內用僅兩張靠牆四人可拆方桌、三張雙人位，開放式廚房略有油煙味產生，

但瑕不掩瑜，用心堅持手作、豐富營養的美味餐點都是令人想一再回訪的原因。

最後選擇把溫沙拉給打包外帶回家吃，完完整整的餐盒看起來既乾淨又美觀，

烤雞腿排加熱後肉質還是依舊軟嫩，堅果、綠生菜與火龍果新鮮且配色鮮豔。

喝一半的滑順ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ布丁奶茶也同樣外帶，以不浪費食物為原則，

可愛的隨行杯上有老虎LOGO貼紙，滿足的一餐能帶給整天愉悅好心情。

人生苦短，每天撥點時間獨處或感受，生活中的儀式感與意義可以自己追尋。

店家：Tiger灶咖 電話：03-347-7227 營業時間： 週一至週日10:00-19:00

無公休/特殊公休請見臉書專頁 地址：桃園市桃園區正光二街71巷21號 開車可停放社會住宅二號收費停車場