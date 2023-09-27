+（萬華點心）涼粉伯～快要失傳古早味手工點心！Ｑ彈口感、獨特滋味、一次要買好多包～涼粉伯菜單

涼粉伯真的太有名，從小就知道這家甜點，從攤位起家，純手工製作，台灣應該就只有這裡吃得到~

現在有人接手，老闆專心做粉條，希望這好味道可以繼續流傳下去，讓涼粉成為台灣特產！

來萬華品嚐新開幕的美食，七爺鹹酥雞、莎拉Sa拉沙拉、老字號小林英夫、24HR誠記排骨湯，超多美味通通都吃得到~

涼粉伯店面很簡單，除了招牌外幾乎沒裝潢，一個小小的攤車，擺了一些桌椅就開賣，許多人都選擇外帶回去品嚐～

涼粉伯相當在地化，也成為萬華大鬧熱的不可或缺的角色，沒吃過這一家，等於就沒有到過萬華了

涼粉伯大排長龍，一開攤人潮就沒間斷，堅持手工製作，吃素的朋友也可以享用，裡面沒有添加動物性凝膠及防腐劑，吃起來很安心～

涼粉伯菜單

一份只要４５元，雖然份量不算多，但現在手工真的好貴，一個銅板就可以吃到的甜點，真的值得大力支持

涼粉 45元

上頭的粉是黃豆粉，吃第一口的時候小心不要嗆到，黃豆粉相當營養又清爽，增添粉條的香味更好吃

一塊塊晶瑩剔透的粉條，彈彈ＱＱ的口感，看起來好誘人，外帶黃豆粉會另外包裝，想吃再自己加不用怕出水太濕

這個滋味真的很奇妙，很難用言語形容，推薦大家來嘗試看看，這家超特別的台式點心，來萬華吃米其林美食後別錯過～！

💭店家資訊 涼粉伯

🏠地址: 台北市萬華區貴陽街二段202號

⏰時間: 1000-1600 賣完為止

😪公休: 週一公休

💲消費: 現金、悠遊卡

💬粉專: https://www.facebook.com/sweetpotatojelly

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406608625



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