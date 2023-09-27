彌月蛋糕推薦 coco.Brownies 可可布朗 彌月蛋糕禮盒 台北知名甜點 好吃布朗尼 迷你磅蛋糕 大巨蛋甜點下午茶 - 艾莉絲愛旅行

彌月蛋糕禮盒推薦！台北甜點下午茶名店「coco.Brownies可可布朗」 彌月蛋糕禮盒首選，孕媽咪享彌月試吃優惠價格， 精緻好吃的手工布朗尼蛋糕外酥內軟令人難忘、小巧迷你磅蛋糕禮盒，多種夢幻口味一次滿足，每一口都有幸福感，分享親友或個人獨享都適合！ 可透過門市購買，若不想出門上coco.Brownies官網也能選購！

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台北甜點彌月蛋糕推薦 coco.Brownies 可可布朗 布朗尼蛋糕

近期收到朋友的彌月蛋糕禮盒，

紅色包裝盒超喜氣我好喜歡，

仔細一看是 「coco.Brownies 可可布朗」的禮盒，

朋友說他先申請孕媽咪彌月試吃，

一吃就愛上，才決定要訂這一間！

這次收到兩款禮盒，分別是：6入布朗尼經典組合、迷你磅蛋糕禮盒。

兩款禮盒都超美超精緻，不僅適合送禮，自己買來享用也很棒！

coco.Brownies 可可布朗 6入布朗尼經典組合

coco.Brownies可可布朗是台北知名的布朗尼專賣店，

台北有兩間門市，分別在光復南路和羅斯福路上，

台北大巨蛋知名的甜點下午茶！

他們的布朗尼蛋糕相當出名，我之前也有買過，一試就會成主顧！

coco.Brownies可可布朗除了知名的手工布朗尼蛋糕以外，

還有提供迷你磅蛋糕、手工乳酪蛋糕、美式軟餅乾等品項，

很多人也會特地選擇coco.Brownies可可布朗當作彌月禮盒、

中秋節有期間限定禮盒、另外還有喜餅禮盒哦！

coco.Brownies可可布朗禮盒包裝很精緻，

布朗尼經典組合禮盒封口處有用膠帶封住，讓人很安心。

打開禮盒也能看到 coco.Brownies 的小細節。

我很喜歡coco.Brownies 可可布朗的手工布朗尼蛋糕，

可可布朗採用美式獨家手作秘方，

他們的手工布朗尼是外酥內軟的口感，

和以前吃到軟軟的布朗尼口感不一樣耶，

coco.Brownies可可布朗 布朗尼微酥外層內層軟微濕的絕妙口感，

真的令人很驚豔！

coco.Brownies「6入布朗尼經典組合」內容：

嚴選六種最具代表性的經典口味布朗尼。

口味有：核桃堅果、原味可可、棉花糖、皇家伯爵茶、焦糖海鹽、花生顆粒醬等六種。

6種口味各有特色，難分軒輊，我真的都很喜歡。

想要同時品嚐更多口味，另外還有15入的布朗尼禮盒哦，

多口味禮盒非常大器，超適合中秋節、年節送禮。

可可布朗的布朗尼作法是來自美國芝加哥的傳統手工製作秘方，

超愛布朗尼微酥外層的口感，內層鬆軟飽滿濃郁香氣太迷人！

coco.Brownies可可布朗的蛋糕都是當天手工製作出爐，建議當日食用最佳哦。

冷氣房常溫退冰15分鐘即可食用，用烤箱或微波爐加熱食用也能品嚐到不同的層次。

原味可可是我最喜歡的經典口味，

美式獨家手作秘方烘焙，外酥內軟吃起來不會乾，

濕潤的蛋糕體表現的真的很好！

最特別的是coco.Brownies可可布朗的布朗尼有多種口味可選擇，

寶寶很愛棉花糖口味，這也是整盒蛋糕外觀最吸睛的一個。

圓圓大大的白色鬆軟棉花糖和布朗尼蛋糕蹦出新火花，

不只是外觀好看，還很好吃哦！

核桃堅果也是我很愛的口味，健康的酥脆堅果讓層次更豐富！

真的很推薦大家試看看！

coco.Brownies 可可布朗 迷你磅蛋糕禮盒

以往品嚐坊間的磅蛋糕尺寸都很大一條，

而且單一口味很容易吃膩，吃太多還會覺得有罪惡感。

大推coco.Brownies可可布朗「迷你磅蛋糕禮盒」，裡面組合了5種熱銷的夢幻磅蛋糕口味，

小巧精緻的迷你磅蛋糕就算一個人吃，也不會覺得熱量破表，

超級適合像我這種什麼都想吃看看的小鳥胃。

coco.Brownies可可布朗「迷你磅蛋糕禮盒」外觀紅色設計超級美，

禮盒本身設計有提帶，不需要另裝紙袋就能提哦。

禮盒開口處也有貼上膠帶，讓人很安心。

coco.Brownies可可布朗「迷你磅蛋糕禮盒」內容口味：

酸檸檬、抹茶巧克力、焦糖海鹽、肉桂奶酥、香橙。

禮盒外有賞味期限，要把握品嚐的最佳時機哦！

包裝非常細心，打開時真的會有驚喜。

5種口味的迷你磅蛋糕，

色彩繽紛看起來真的太美了！

以前我沒有很愛磅蛋糕，

印象中的磅蛋糕都是乾乾的，吃一兩口就會膩，

但是coco.Brownies 可可布朗的磅蛋糕不一樣耶！

蛋糕迷你厚實，但是卻有綿密濕潤的口感，真的好好吃哦！

香橙口味磅蛋糕上層點綴金黃香橙片，

酸酸甜甜的滋味很有幸福感。

講到磅蛋糕，就一定會想到老奶奶經典酸檸檬口味，

蛋糕上層淋上薄薄的檸檬糖霜、灑上檸檬皮碎片，

口味酸甜清爽不膩口，

coco.Brownies可可布朗的迷你磅蛋糕尺寸小巧精緻，

真的好好吃哦！

肉桂奶酥、焦糖海鹽和抹茶巧克力則是甜口味，

用料扎實吃得出來是真材實料，我覺得以價格來說非常划算！

coco.Brownies可可布朗的磅蛋糕鬆軟厚實，

意外的是入口是濕潤的口感，不會乾乾的，

加上小巧的尺寸，忍不住就會一口接一口吃光光了！

coco.Brownies可可布朗的蛋糕是每日新鮮出爐，限量供應哦，

準媽咪限定特惠，宅配免運試吃彌月禮盒，

孕期32周以上至產後3周內即可申購試吃，

可上coco.Brownies官網預約或至門市申請。

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。





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coco.Brownies可可布朗 店家資訊

coco.Brownies可可布朗官網

coco.Brownies 可可布朗光復門市

coco.Brownies 可可布朗公館門市

coco.Brownies可可布朗

coco.Brownies可可布朗食記

❤️光復形象店：台北市大安區光復南路96巷12號1樓

⏰營業時間：每日12:00-19:30

❤️公館門市：台北市大安區羅斯福路三段283巷14弄16-1號

⏰營業時間：每日12:00-21:00



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