台中西區｜ Vurr Cafe .科博館周邊迷人咖啡館

Vurr Cafe．科博館附近屬於清新風格咖啡館，溫馨小巧給人一種舒適的感覺，當天遇見咖啡師跟咖啡館就像系出同門一樣都走”清新風格”有著甜美笑容!

Vurr Cafe

台中市西區博館三街33號

店不大，室內也有座位區並提共冷氣開放… 完全不糾結直接走進店內吹涼涼，外面目前還是很熱的!!

Vurr Cafe溫馨小空間充滿貓的影子

意外發現是貓型星座圖，每顆星星都是一家咖啡館

前端是咖啡吧檯，想喝點什麼喜歡這裡咖啡豆，也有販售

後方選了個邊緣的角落…欣賞各種貓照片

卡布奇諾與軟餅乾

卡布奇諾（Ｈ）＄120 /軟餅乾-紅絲絨起司口味 $60

卡布很順很順奶泡細膩介於老牌與新派之間…非常符合我想喝咖啡多一點奶的心情，軟餅乾甜滋滋跟咖啡很搭，中間夾心說是起司(乳酪)吃起來還有些微白巧克力的甜甜滋味在其中

我愛軟餅乾!很甜!店長很貼心地告買兩片 可以挑不同口味還可以再便宜一些，我也很想多點一塊啊，但PA嬸不年輕了糖份太多 ，有點危險。忍住…一度想點頭再來一塊巧克力的XＤ

Vurr MENU

愛咖啡的 不要咖啡因…或是來杯茶這裡都有，另外這裡的磅蛋糕看起來也美好，翻到最後發現竟然有烤刈包…改天可以來試試!

其實這家咖啡館我路過好幾次，直到最近才走進去喝杯咖啡這家位於博館路小巷弄裡的咖啡館是低調，生意感覺還不錯，剛剛好的人氣，剛剛好的咖啡溫度，突然想找家咖啡館聊天，這家適合約朋友一起來！

周邊還有這些

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