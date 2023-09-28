【台中法式餐廳】Le Céleste 席樂法式餐廳，高貴不貴！│雙金主廚吳國慶返璞歸真，讓原味覺醒，帶你體驗法式料理的精緻優雅與浪漫奢華。│

法國料理向以用料高級、製作考就、擺盤精緻聞名於世，尋常廚師想要一窺堂奧，不免要遠渡重洋到法國拜師學藝，歷盡千辛萬苦才能小有成就。但是，在美食之都-台中，卻有一個不曾喝過洋墨水的廚師，憑藉一身精湛廚藝，征戰世界各地廚藝大賽，贏得無數大獎，他就是「席樂法式餐廳」的主廚兼老闆-雙金主廚吳國慶。

在台中七期西屯區這個高級餐廳林立的一級戰區，「沒有三兩三，豈敢上梁山？」。「席樂法式餐廳」不僅在此爭得一席之地，而且培養出一批死忠的粉絲，必然有其獨到之處，今天我們從台北不遠千里而來，就是為了要應證醫生朋友口中：「台中 C/P 值最高的法國菜」是否名副其實？且讓我們往大門邁進吧！

品味法國菜，不僅是味覺的饗宴，而是五感的全面體驗。這趟五感的奢華之旅，就從從高雅精緻的門庭開始。低調不張揚的設計，只用幾株欣欣向榮的翠綠植栽妝點，氣質出眾。

挑高明亮的空間，沈穩的大地色系開闊大氣，可容雙人並肩通行的桌間距離，若有若無的輕柔音樂，法式的優雅盡顯無遺，愉悅感油然而生。偌大的餐廳，座位並不多，隱藏一個可容 12 位賓客的私人包廂，最低消費 2.5 萬，可免費提供投影佈幕 ，是公司同事、親朋好友親密聚餐的好選擇。

門口擺放在餐廳中軸的開放櫥櫃，兼具展示櫃與屏風的功能，上面展示著餐廳所用的食材，其中我最感興趣的是用來裝魚子醬的鐵盒。這是來自歐洲知名頂級漁業養殖場-＂珈費里＂生產的魚子醬，有黑金級的Beluga、精緻品味的Osietra，以及比較常見的Siberian，全是遵循傳統工法製作而成，是頂級餐桌上不可或缺的珍饈。

一個餐廳的最佳擺飾是什麼？還有什麼比代表殊榮的獎牌更吸睛？在「席樂法式餐廳」前後的牆面上，掛滿了主廚和餐廳贏得的各種獎項，雙金主廚的兩片金牌，高懸牆上，閃閃發光，這就是品質的保證。

全開放式廚房設計，讓廚師和客人之間零距離。客人可以邊吃邊欣賞廚師的精湛廚藝，輕鬆寫意的料理手法，彷如藝術在指間流潟；廚師間默氣十足的配合，則像交響樂團般合作無間。用餐就好像在享受一場精彩的劇場表演，視覺的饗宴，讓餐點的美味昇華到更高的層次。廚師也能透過開放式廚房，實時觀察客人用餐的情形，準確掌握多數人的喜好，控制烹調的速度，讓每位客人都能在餐點最好吃的一刻享用。

開放式的廚房優點眾多，但是對廚師的廚藝和廚房的規劃都是一大考驗。不能有油煙產生、不能有鍋鏟餐具碰撞的聲音，以免干擾客人用餐，只是基本的要求；烹調的流程、廚師間工作動線的調配，也要善加規劃，才能在廚師順暢又快速製作餐點的同時，予人從容有度的優雅感受。「席樂法式餐廳」顯然是其中的佼佼者，我們用餐當天中午，餐廳幾乎滿座，但廚師仍然不慌不忙、游刃有餘。餐點總能在我們用完一道菜之後，立即銜接下一道菜，完全沒有冷場，這樣的表現令人不得不佩服啊！

法國菜之所以能名列「世界三大菜系」之一，用料高級當然是原因之一，＂餐＂與＂酒＂搭配的講究，是原因之二。＂酒＂，在法餐之中占有舉足輕重的地位，什麼菜配什麼酒，有許多學問，所以高級法餐必有專業酒櫃、也必有侍酒師的設置。「席樂法式餐廳」的酒櫃大到需要有梯子，裡面藏酒甚豐，有侍酒師們精選的一系列美酒，法國和義大利等國的精選紅白酒琳瑯滿目，想要盡情享受極盡奢華的美酒佳餚組合，可以請教餐廳專業的侍酒師，絕對可以得到滿意的服務。

《⛔喝酒不開車、不過量，未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

在大型酒櫃的下層，我看到了三種珍貴的食材，有主廚親赴西班牙嚴選的伊比利火腿。＂伊比利火腿＂與＂松露、魚子醬、鵝肝＂並稱為美食世界的四大奇葩，「席樂法式餐廳」使用的是熟成 4 年以上的「Aljomar」伊比利火腿，品質極佳。

另外兩種是有「廚房中的鑽石」之稱的松露，黑松露雖然昂貴但較常見，白松露就非常少見了。因為白松露目前僅在義大利的北部有發現，且生長期僅有每年 10～12 月短短的三個月之間，加上採集白松露需要有證書才行，所以每年的產量稀少，只有 3 噸左右，這就是白松露價格壓倒性勝過黑松露的原因。

法餐的講究是全面性的，不僅在餐點上，在餐具、餐桌、服務生的儀態、服務的細膩度上都有嚴格的要求。燙過的桌巾平整的鋪在桌上，自然下垂超過 30 公分；桌上的餐具隨著每道菜而不同，上菜前擺上桌的餐具，都會在下一道菜中用上，收盤子的時候再同步換上下道菜的餐具。

飲用水也不能馬虎，「席樂法式餐廳」提供兩種選擇：餐廳現做氣泡水，或是義大利進口 LAURETANA 天然冰河礦泉水。

法國餐廳的菜單也有可觀之處，「席樂法式餐廳」的菜單質感優良，菜名清楚標示所用的食材。午餐菜單的選擇有＂經典套餐 2200、精選套餐 2600、經典和牛雙人套餐 6000、精選午間套餐 1000、蔬食菜單 1300＂。我們今天首次造訪，希望吃到最多不同的菜色，所以選擇經典套餐、精選套餐各一。

2600 元的精選套餐，當然要給親愛的老婆享用，我吃 2200 元的經典套餐，足矣！＂精選套餐＂和＂經典和牛雙人套餐＂都有餐前酒，＂經典套餐＂則沒有。餐前酒是＂法國威廉水蜜桃氣泡酒＂，淡淡的金黃色澤，高雅的水蜜桃甜香，帶著氣泡感的清新氣息，喝一口不僅口齒留香，而且暑氣全消，讓人胃口大開。

接下來，我們先從 2200 元的經典套餐看起，然後漸入佳境，以 2600 元的精選套餐壓軸。

🎀 經 典 套 餐 🎀

經典套餐 開胃菜：西班牙伊比利阿荷瑪火腿薄片搭時節鮮果及水牛乳酪。今天的時節鮮果是品質極優的哈密瓜，甜度超高，綿密細緻，毫無纖維感，真正的入口即化。食器別致又可愛，配上擺盤很用心，高級感立現，宛如藝術品。

伊比利火腿帶有馥郁濃厚的橡果芳香，咀嚼時帶著些許黏性，很討喜。迷人的鹹香與香甜的哈密瓜在口腔中融合，每一個味蕾都開始歡呼雀躍。水牛乳酪 Q 彈柔軟的濃郁凝乳結構，適時鎖住鮮美的汁液，延長美味在舌上停留的時間，開胃菜就讓味覺留下難忘的記憶。

經典套餐 麵包：手工麵包搭配產地奶油、橄欖醬及油封蒜泥，三種配醬都可以再續，不夠時請服務生添加即可。手工麵包有兩種，分別是＂法國麵包＂和＂麥香麵包＂。請注意，這盤麵包是兩人份，因為套餐都附有麵包，所以一起送上來。

＂法國麵包＂較酥脆，沒有我想像中的乾硬；＂麥香麵包＂較柔軟，兩者都頗有咬勁。慢慢咀嚼，兩者都會散發出細緻的麥香，沾橄欖醬食用是歐洲最時興的吃法；油封蒜泥氣味濃郁，風味獨特；產地奶油我比較習慣，香醇的滋味、特別絲滑的口感，既可增加麵包的香氣，又能增加一點溼潤度，幫助咀嚼。

經典套餐 湯品：法式傳統焗烤洋蔥湯。 以雞高湯為基底，加入月桂葉、帕瑪森乳酪與洋蔥一起熬煮。湯上飄著一片焗烤起司法國麵包，以炸洋蔥絲點綴。

這道湯品口味相當重，洋蔥多到幾乎看不到湯，濃郁的洋蔥味及乳酪香撲鼻而來。軟爛的洋蔥，帶著一點焦香味，吸滿湯汁的法國麵包片軟綿香甜，搭配有點脆度的炸洋蔥絲，多了一些口感的層次，這是一道可以給你飽足感的湯品。

經典套餐 沙拉：微炙鮭魚凱撒沙拉。沙拉的內容豐富，主角是微炙鮭魚，配角有多種生菜、培根丁、吐司丁、炸馬鈴薯薄片，搭配特製凱薩醬汁，再灑上現刨帕瑪森起司收尾。這是一道擺盤藝術化的海陸沙拉，生菜堆疊如山，帕瑪森起司粉潔白似雪，兩點紅色的食用花瓣，給人「踏雪尋梅」的聯想，意境耐人尋味。



微炙鮭魚只在一面稍微炙燒，逼出香氣，保留極大的生鮮狀態。豐富的油脂，像果凍般，入口即化，口感之佳絕對是近年來我吃過最好吃的鮭魚！

刨成蛋捲狀的炸馬鈴薯薄片，記憶點特高，如果沒有親自品嚐，絕對猜不出竟然是馬鈴薯的化身！將新鮮生菜和帕瑪森起司拌勻，搭配凱薩醬汁一起吃，爽脆香甜兼而有之，培根丁、吐司丁畫龍點睛，這份沙拉之精彩，令人拍手叫好！

經典套餐 前菜：酥炸軟殼蟹.白玉米泥.雲林土庫白蘆筍佐海膽奶油醬。 這道菜除了酥炸軟殼蟹，還有一個亮點，那就是＂白蘆筍＂。其實白蘆筍是綠蘆筍還沒有露出地面，未曾照射到日光即採收的嫩莖，有如竹筍與竹子之間的關係。白蘆筍外表晶瑩剔透，質地非常幼嫩細緻，口感甘甜，是許多頂尖餐廳主廚指名選用的在地食材。

酥炸軟殼蟹我很喜歡，既可吃到蟹肉的鮮甜，又免去剝殼剔肉的麻煩。香脆的軟殼蟹，搭配豪華的魚子醬，再沾點海味十足的海膽奶油醬，這道前菜奢侈得令人髮指！

經典套餐 主餐：嫩煎美國冷藏黑牛肋眼心搭蒜味牛肉汁。冷藏黑牛的美味，只要吃過就回不去了，肋眼心又是牛肉最軟嫩的部位，還有這麼美的擺盤錦上添花，光看就令人垂涎三尺。不過，這道菜還有一個大賣點，就是儀式感十足的灑鹽秀。看著服務生，優雅地將五顏六色的珍稀的鹽種一一灑在盤上，口水不自覺的汨汨而出，食慾也被勾引到最高點。

我知道鹽巴是牛肉提味的最佳首選，但是同時提供這麼多種鹽巴，這還是第一次看到。法國鹽之花、檸檬鹽、松露鹽、迷迭香鹽、煙燻辣椒鹽、義大利火山鹽，一字排開，選擇障礙症不發作也難。不過，若是能對各種不同鹽巴的特性有基本的了解，就能挑出自己最喜歡的鹽種；又或者學習神農氏嚐百草的精神，每一種都試吃看看，也未嘗不是一種另類的樂趣。

＂鹽之花＂源自法國布列塔尼海岸，有食鹽界「凱迪拉克」之稱，價格昂貴，只需沾一點，就能為牛肉畫龍點睛，引出鮮甜滋味。義大利火山鹽，含天然活性碳成份，呈現特殊的黝黑色澤。含有豐富的礦物質，鹹味鮮明，有淡淡的礦物味與些微的辛香味，適合重口味愛好者。松露鹽能夠賦予菜餚隱約的松露香氣，檸檬鹽能帶來微酸的清香氣息，迷迭香鹽與肉類相當契合，都可以為牛肉加分。

肋眼心位於肋眼正中間，是油脂與瘦肉比最均勻的稀有部位，牛鮮味濃郁，口感也是肋眼之中最嫩的。牛肉的熟度可以選三分、五分、七分熟，我們崇尚中庸之道，選擇五分。廚師以高溫把表面煎焦，再靜置鎖住肉汁，所以切割牛肉的時候，不會有血水橫流的現象。雖然切面看起來頗生，不過咀嚼時卻沒有生腥味，一度讓我以為是經過熟成的牛肉。肉質油脂豐富，牛肉軟嫩得不可思議，而且完全無筋，咀嚼時鮮甜的肉汁格外迷人！我輪流沾上各種鹽巴，體會一牛七吃的美味( 沾 6 種鹽+原味 ) ，超滿足！

經典套餐 甜點：焦糖烤布蕾搭葡萄冰淇淋。吃法國菜怎能沒有餐後甜點？焦糖烤布蕾正是我最愛甜點的前三名，用它來做這場法餐饗宴的結尾，再合適也不過了。

焦糖烤布蕾做法雖然簡單，我卻百吃不厭，因為薄脆的焦糖帶點苦味，烤布蕾口感滑嫩細緻，甜度適中，每一口都是幸福的滋味。冰涼的葡萄冰淇淋，果味濃郁清甜，質地綿密，入口即化。

經典套餐 飲品：拿鐵。套餐的飲品可選咖啡、紅茶或烏龍茶，咖啡又可分美式或拿鐵。我偏愛有奶香味的拿鐵，口感絲滑順口。

🎀 精 選 套 餐 🎀

精選套餐 開胃菜：微炙半生胭脂蝦堅果醬.炸燉飯搭松葉蟹搭白葡萄醋膏。胭脂蝦生長在 400~500 公尺深的海域，產量稀少而珍貴，且保鮮不易，有「深海紅寶石」之稱。松葉蟹是饕客趨之若鶩的日本名蟹，價格甚至比鱈場蟹還要昂貴，用這兩種珍稀食材做為開胃菜，精選套餐的 C/P 值之高，可見一斑。

胭脂蝦因為生長在水壓大的深海，所以蝦肉的含水量特別高，生吃最能品味出牠的鮮甜滋味。口感紮實、鮮甜滑嫩，微炙帶出香氣，堅果醬錦上添花，整體口味讓我為之驚豔！

松葉蟹擁有比鱈場蟹更高級的滋味，肉質軟滑綿密又多汁，在魚子醬濃郁的鹹香海味襯托下，鮮甜味更加突出。炸燉飯酥脆的口感，和松葉蟹的軟嫩形成對比，也能吸收魚子醬較多的鹹味；松葉蟹和魚子醬則賦予炸燉飯豐富的大海氣息，三者互相襯托、平衡，融合成一道令人拍案叫絕的小品。

精選套餐 湯品：海鮮巧達濃湯。 海鮮巧達濃湯是以雞高湯、新鮮蛤蜊與鮮奶油熬煮而成，奶香濃郁，濃稠度適中，用料遠比一般巧達濃湯高級。另外值得一提的是餐盤非常燙，在喝湯的全程中，都能保持高溫的狀態，讓美味不會隨著溫度的降低而遞減。法餐的精緻之處，就在這些不起眼的細節中體現，值得全心去細細品味。

濃郁的湯汁口感非常細緻，不會在舌上留下細小顆粒的沙沙感，絲滑到了極致！貨真價實的＂海鮮＂巧達濃湯，豪奢使用各種季節海鮮，口口都有驚喜。我尤其佩服主廚的烹飪手法，將每一種海鮮的滋味都淋漓盡致的展現出來，就算是尋常的鮭魚，也出乎意外的軟嫩美味，開啟了味覺的新體驗。

精選套餐 沙拉：炙烤半生天使紅蝦小松葉蘑菇沙拉佐黑油醋。 天使紅蝦天生就色澤紅潤，高雅誘人，搭配以綠色為主的生菜，對比鮮明，賣相極佳，令人食慾大增。薄好蟬翼的蘑菇也是一大亮點，薄得讓我一度懷疑它的真實性。

許多人認為阿根廷天使紅蝦大而無當，只是個頭大，賣相佳，根本中看不中吃。其實，這是對牠的特性不了解，因而產生的誤解。其實，天使紅蝦熟食的口感遠遠比不上生食，「席樂法式餐廳」的廚師當然深知此理，只將天使紅蝦微微炙烤帶出香氣，半生天使紅蝦口感飽滿，肉質鮮甜，入口即散發出獨特的鮮香海味，讓人回味無窮。

精選套餐 前菜：灸煎東北角午仔魚搭手工寬扁麵。 台灣有句俗話：「一午、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十春子」，從這句魚類的排名，就可以知道午仔魚在台灣人心目中的地位。不過，現在有些人卻對這個魚類的排名有異議，認為午仔魚的排名有點名不副實，主要的原因是野生的午仔魚數量非常稀少，大多數人吃的都是養殖的午仔魚所致。

野生午仔魚肉多刺少，魚肉潔白、油脂豐富，纖維短細肉質極嫩，好吃的程度與養殖午仔魚有天壤之別！吃過野生午仔魚，你就知道牠能在好吃魚榜上排名第一，絕對實至名歸。魚子醬在此也是扮演提鮮的功能，不過，連提鮮都用吝嗇的魚子醬，也只有高貴的法餐才做得到。

除了野生午仔魚讓我們讚不絕口，手工寬扁麵也博得老婆的好感。主廚純手工製作的寬扁麵，厚實有嚼勁，吸附滿滿的奶油醬汁，香氣濃郁，即使是單吃，也滋味迷人。

青檸檬冰沙是菜單上沒有的驚喜插曲，安排在主餐之前。使用新鮮檸檬汁與檸檬皮製成的冰沙，口感細緻，酸度頗高，能有效清除口腔中的餘味，為享用主餐做好準備。

吃法國菜是一件非常享受的事，但也很花時間，吃一餐至少要兩小時起跳，所以通常一般法式餐廳的午餐客都不會太多，但是當日「席樂法式餐廳」的午餐幾乎滿座，盛況出乎我們意料之外，受歡迎的程度可見一斑。

精選套餐 主菜：奶油溫煎緬因螯龍蝦搭蘿勒奶油醬。 我吃過很多螯龍蝦，卻不曾吃得如此輕鬆優雅！完全不須和又硬又刺的龍蝦殼搏鬥，肥美的龍蝦肉就乖乖的擺在餐桌上，等著我們大快朵頤。法餐的高級感，在這道菜上表露無遺，不只是用料高級，擺盤美，連用餐的優雅都照顧到了，渾然不是那些標榜龍蝦吃到飽的餐廳的粗糙可以比擬的。

我很好奇，為什麼「席樂法式餐廳」的廚師，可以如此完整的取出龍蝦肉，沒有一點損傷？詢問過服務生才知道，原來這些是吳國慶主廚特別挑選軟殼龍蝦，不僅可以做到 100% 的取肉率，甚至連殼都不浪費。以 160~170 度油炸，將軟殼的水分炸到完全乾掉就可以吃，口感脆得像蝦餅。原來不只軟殼蟹可以連殼帶肉吃，軟殼龍蝦也可以，真是令我大開眼界！

紅通通的龍蝦，不管是蝦身或大螫，肉質都是既肥美又飽滿。廚師煎功了得，把龍蝦的每一面都煎得恰到好處，不柴、不老，龍蝦鮮嫩多汁的口感完整保留。大口咬下，飽滿的蝦肉鮮美至極，人間美味莫過如此！

精選套餐 甜點：經典栗子蒙布朗。 這道是服務生特別推薦的甜點，藝術化的擺盤極美，配色賞心悅目，聽說是「席樂法式餐廳」的得意之作。

果然！這個經典栗子蒙布朗不一樣，沒有我擔心的死甜問題，甜得很舒服。濃郁的栗子香氣，綿密紮實的蛋糕體裡，包藏著栗子慕斯，還有酥脆的底層餅乾，層次多元，上面灑了金箔，更顯奢華。主角厲害，配角也不簡單。蒙布朗左邊是微酸的莓果冰淇淋，接著是形似蛋殼的白巧克力、微甜的鳳梨果乾、酸度頗高的蔓越莓，還有甜蜜酥脆的馬林糖和天然香脆的杏仁碎。豪華的主配角陣容，酸甜交錯，精彩紛呈，彷彿在我舌上開起了味覺的交響樂，令我沈醉其中，難以自拔！

精選套餐 飲品：紅茶。 在「席樂法式餐廳」，不管什麼等級的套餐，飲品的選擇都是＂咖啡、紅茶或烏龍茶＂。老婆選擇的紅茶，清香迷人，喝起來不苦不澀，極為順口。

這次造訪「席樂法式餐廳」，我們的五感都得到極大的滿足！若有似無的輕柔音樂，愉悅了聽覺；高雅的環境和藝術化的擺盤，愉悅了視覺；餐點散發的香氣，愉悅了嗅覺；精挑細選的食器餐具，愉悅了觸覺；極致的美味餐點，愉悅了味覺。這一趟奢華的法餐之旅，果然不虛此行！

用最簡單的食材，做出令人感動的料理，這才是最厲害的廚師，這個道理雖然人人都懂，但是做起來卻不簡單。雙金主廚吳國慶，秉持＂美味、自然、有機、無毒＂的理念，善用台灣在地當令的食材，以飲食美學讓台中的美食饕客們，從精緻的餐點中獲得靈魂和肉體的雙重滿足，體會全新法式料理帶來的感動。這樣的感動非身歷其境，難以言喻。希望讀者諸君，也能親臨體驗，便知我所言非虛。

「Le Céleste 席樂法式餐廳」，將法國菜從感官享受，提升到知識藝術的更高層面，絕對值得您專程造訪！

📌席樂法式料理📌

🏡地址：台中市西屯區市政路569號

☎️電話：04-22555587

🕐營業時間：11:30 - 14:30 ； 17:30 - 21:30

👉官網：http://www.le-celeste.com/

👉FB粉絲頁：https://www.facebook.com/leceleste.french/

👉線上訂位：https://user130053.pse.is/59twev

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