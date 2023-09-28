為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【台中法式餐廳】Le Céleste 席樂法式餐廳，高貴不貴！│雙金主廚吳國慶返璞歸真，讓原味覺醒，帶你體驗法式料理的精緻優雅與浪漫奢華。│

【台中法式餐廳】Le Céleste 席樂法式餐廳，高貴不貴！│雙金主廚吳國慶返璞歸真，讓原味覺醒，帶你體驗法式料理的精緻優雅與浪漫奢華。│

2023-09-28 18:16:31 elephant 人氣：102
share
窩客好文

elephant

發表篇數：326篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Le Céleste 席樂法式料理
phone04-2255-5587
place台中市西屯區市政路569號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

【台中法式餐廳】Le Céleste 席樂法式餐廳，高貴不貴

 

法國料理向以用料高級、製作考就、擺盤精緻聞名於世，尋常廚師想要一窺堂奧，不免要遠渡重洋到法國拜師學藝，歷盡千辛萬苦才能小有成就。但是，在美食之都-台中，卻有一個不曾喝過洋墨水的廚師，憑藉一身精湛廚藝，征戰世界各地廚藝大賽，贏得無數大獎，他就是「席樂法式餐廳」的主廚兼老闆-雙金主廚吳國慶

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

在台中七期西屯區這個高級餐廳林立的一級戰區，「沒有三兩三，豈敢上梁山？」。「席樂法式餐廳」不僅在此爭得一席之地，而且培養出一批死忠的粉絲，必然有其獨到之處，今天我們從台北不遠千里而來，就是為了要應證醫生朋友口中：「台中 C/P 值最高的法國菜」是否名副其實？且讓我們往大門邁進吧！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

品味法國菜，不僅是味覺的饗宴，而是五感的全面體驗。這趟五感的奢華之旅，就從從高雅精緻的門庭開始。低調不張揚的設計，只用幾株欣欣向榮的翠綠植栽妝點，氣質出眾。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

挑高明亮的空間，沈穩的大地色系開闊大氣，可容雙人並肩通行的桌間距離，若有若無的輕柔音樂，法式的優雅盡顯無遺，愉悅感油然而生。偌大的餐廳，座位並不多，隱藏一個可容 12 位賓客的私人包廂，最低消費 2.5 萬，可免費提供投影佈幕 ，是公司同事、親朋好友親密聚餐的好選擇。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

門口擺放在餐廳中軸的開放櫥櫃，兼具展示櫃與屏風的功能，上面展示著餐廳所用的食材，其中我最感興趣的是用來裝魚子醬的鐵盒。這是來自歐洲知名頂級漁業養殖場-＂珈費里＂生產的魚子醬，有黑金級的Beluga、精緻品味的Osietra，以及比較常見的Siberian，全是遵循傳統工法製作而成，是頂級餐桌上不可或缺的珍饈。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

一個餐廳的最佳擺飾是什麼？還有什麼比代表殊榮的獎牌更吸睛？在「席樂法式餐廳」前後的牆面上，掛滿了主廚和餐廳贏得的各種獎項，雙金主廚的兩片金牌，高懸牆上，閃閃發光，這就是品質的保證。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

全開放式廚房設計，讓廚師和客人之間零距離。客人可以邊吃邊欣賞廚師的精湛廚藝，輕鬆寫意的料理手法，彷如藝術在指間流潟；廚師間默氣十足的配合，則像交響樂團般合作無間。用餐就好像在享受一場精彩的劇場表演，視覺的饗宴，讓餐點的美味昇華到更高的層次。廚師也能透過開放式廚房，實時觀察客人用餐的情形，準確掌握多數人的喜好，控制烹調的速度，讓每位客人都能在餐點最好吃的一刻享用。

 

開放式的廚房優點眾多，但是對廚師的廚藝和廚房的規劃都是一大考驗。不能有油煙產生、不能有鍋鏟餐具碰撞的聲音，以免干擾客人用餐，只是基本的要求；烹調的流程、廚師間工作動線的調配，也要善加規劃，才能在廚師順暢又快速製作餐點的同時，予人從容有度的優雅感受。「席樂法式餐廳」顯然是其中的佼佼者，我們用餐當天中午，餐廳幾乎滿座，但廚師仍然不慌不忙、游刃有餘。餐點總能在我們用完一道菜之後，立即銜接下一道菜，完全沒有冷場，這樣的表現令人不得不佩服啊！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

法國菜之所以能名列「世界三大菜系」之一，用料高級當然是原因之一，＂餐＂與＂酒＂搭配的講究，是原因之二。＂酒＂，在法餐之中占有舉足輕重的地位，什麼菜配什麼酒，有許多學問，所以高級法餐必有專業酒櫃、也必有侍酒師的設置。「席樂法式餐廳」的酒櫃大到需要有梯子，裡面藏酒甚豐，有侍酒師們精選的一系列美酒，法國和義大利等國的精選紅白酒琳瑯滿目，想要盡情享受極盡奢華的美酒佳餚組合，可以請教餐廳專業的侍酒師，絕對可以得到滿意的服務。

 

《⛔喝酒不開車、不過量，未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

在大型酒櫃的下層，我看到了三種珍貴的食材，有主廚親赴西班牙嚴選的伊比利火腿。＂伊比利火腿＂＂松露、魚子醬、鵝肝＂並稱為美食世界的四大奇葩，「席樂法式餐廳」使用的是熟成 4 年以上的「Aljomar」伊比利火腿，品質極佳。

 

另外兩種是有「廚房中的鑽石」之稱的松露，黑松露雖然昂貴但較常見，白松露就非常少見了。因為白松露目前僅在義大利的北部有發現，且生長期僅有每年 10～12 月短短的三個月之間，加上採集白松露需要有證書才行，所以每年的產量稀少，只有 3 噸左右，這就是白松露價格壓倒性勝過黑松露的原因。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

法餐的講究是全面性的，不僅在餐點上，在餐具、餐桌、服務生的儀態、服務的細膩度上都有嚴格的要求。燙過的桌巾平整的鋪在桌上，自然下垂超過 30 公分；桌上的餐具隨著每道菜而不同，上菜前擺上桌的餐具，都會在下一道菜中用上，收盤子的時候再同步換上下道菜的餐具。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

飲用水也不能馬虎，「席樂法式餐廳」提供兩種選擇：餐廳現做氣泡水，或是義大利進口 LAURETANA 天然冰河礦泉水

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

法國餐廳的菜單也有可觀之處，「席樂法式餐廳」的菜單質感優良，菜名清楚標示所用的食材。午餐菜單的選擇有＂經典套餐 2200、精選套餐 2600、經典和牛雙人套餐 6000、精選午間套餐 1000、蔬食菜單 1300＂。我們今天首次造訪，希望吃到最多不同的菜色，所以選擇經典套餐、精選套餐各一。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

2600 元的精選套餐，當然要給親愛的老婆享用，我吃 2200 元的經典套餐，足矣！＂精選套餐＂＂經典和牛雙人套餐＂都有餐前酒，＂經典套餐＂則沒有。餐前酒是＂法國威廉水蜜桃氣泡酒＂，淡淡的金黃色澤，高雅的水蜜桃甜香，帶著氣泡感的清新氣息，喝一口不僅口齒留香，而且暑氣全消，讓人胃口大開。

 

接下來，我們先從 2200 元的經典套餐看起，然後漸入佳境，以 2600 元的精選套餐壓軸。

 

🎀      經      典      套      餐     🎀 

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 開胃菜：西班牙伊比利阿荷瑪火腿薄片搭時節鮮果及水牛乳酪。今天的時節鮮果是品質極優的哈密瓜，甜度超高，綿密細緻，毫無纖維感，真正的入口即化。食器別致又可愛，配上擺盤很用心，高級感立現，宛如藝術品。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

伊比利火腿帶有馥郁濃厚的橡果芳香，咀嚼時帶著些許黏性，很討喜。迷人的鹹香與香甜的哈密瓜在口腔中融合，每一個味蕾都開始歡呼雀躍。水牛乳酪 Q 彈柔軟的濃郁凝乳結構，適時鎖住鮮美的汁液，延長美味在舌上停留的時間，開胃菜就讓味覺留下難忘的記憶。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 麵包：手工麵包搭配產地奶油、橄欖醬及油封蒜泥，三種配醬都可以再續，不夠時請服務生添加即可。手工麵包有兩種，分別是＂法國麵包＂＂麥香麵包＂。請注意，這盤麵包是兩人份，因為套餐都附有麵包，所以一起送上來。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

＂法國麵包＂較酥脆，沒有我想像中的乾硬；＂麥香麵包＂較柔軟，兩者都頗有咬勁。慢慢咀嚼，兩者都會散發出細緻的麥香，沾橄欖醬食用是歐洲最時興的吃法；油封蒜泥氣味濃郁，風味獨特；產地奶油我比較習慣，香醇的滋味、特別絲滑的口感，既可增加麵包的香氣，又能增加一點溼潤度，幫助咀嚼。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 湯品：法式傳統焗烤洋蔥湯。 以雞高湯為基底，加入月桂葉、帕瑪森乳酪與洋蔥一起熬煮。湯上飄著一片焗烤起司法國麵包，以炸洋蔥絲點綴。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

這道湯品口味相當重，洋蔥多到幾乎看不到湯，濃郁的洋蔥味及乳酪香撲鼻而來。軟爛的洋蔥，帶著一點焦香味，吸滿湯汁的法國麵包片軟綿香甜，搭配有點脆度的炸洋蔥絲，多了一些口感的層次，這是一道可以給你飽足感的湯品。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 沙拉：微炙鮭魚凱撒沙拉。沙拉的內容豐富，主角是微炙鮭魚，配角有多種生菜、培根丁、吐司丁、炸馬鈴薯薄片，搭配特製凱薩醬汁，再灑上現刨帕瑪森起司收尾。這是一道擺盤藝術化的海陸沙拉，生菜堆疊如山，帕瑪森起司粉潔白似雪，兩點紅色的食用花瓣，給人「踏雪尋梅」的聯想，意境耐人尋味。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳


微炙鮭魚只在一面稍微炙燒，逼出香氣，保留極大的生鮮狀態。豐富的油脂，像果凍般，入口即化，口感之佳絕對是近年來我吃過最好吃的鮭魚！

 

刨成蛋捲狀的炸馬鈴薯薄片，記憶點特高，如果沒有親自品嚐，絕對猜不出竟然是馬鈴薯的化身！將新鮮生菜和帕瑪森起司拌勻，搭配凱薩醬汁一起吃，爽脆香甜兼而有之，培根丁、吐司丁畫龍點睛，這份沙拉之精彩，令人拍手叫好！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 前菜：酥炸軟殼蟹.白玉米泥.雲林土庫白蘆筍佐海膽奶油醬。這道菜除了酥炸軟殼蟹，還有一個亮點，那就是＂白蘆筍＂。其實白蘆筍是綠蘆筍還沒有露出地面，未曾照射到日光即採收的嫩莖，有如竹筍與竹子之間的關係。白蘆筍外表晶瑩剔透，質地非常幼嫩細緻，口感甘甜，是許多頂尖餐廳主廚指名選用的在地食材。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

酥炸軟殼蟹我很喜歡，既可吃到蟹肉的鮮甜，又免去剝殼剔肉的麻煩。香脆的軟殼蟹，搭配豪華的魚子醬，再沾點海味十足的海膽奶油醬，這道前菜奢侈得令人髮指！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 主餐：嫩煎美國冷藏黑牛肋眼心搭蒜味牛肉汁。冷藏黑牛的美味，只要吃過就回不去了，肋眼心又是牛肉最軟嫩的部位，還有這麼美的擺盤錦上添花，光看就令人垂涎三尺。不過，這道菜還有一個大賣點，就是儀式感十足的灑鹽秀。看著服務生，優雅地將五顏六色的珍稀的鹽種一一灑在盤上，口水不自覺的汨汨而出，食慾也被勾引到最高點。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

我知道鹽巴是牛肉提味的最佳首選，但是同時提供這麼多種鹽巴，這還是第一次看到。法國鹽之花、檸檬鹽、松露鹽、迷迭香鹽、煙燻辣椒鹽、義大利火山鹽，一字排開，選擇障礙症不發作也難。不過，若是能對各種不同鹽巴的特性有基本的了解，就能挑出自己最喜歡的鹽種；又或者學習神農氏嚐百草的精神，每一種都試吃看看，也未嘗不是一種另類的樂趣。

 

＂鹽之花＂源自法國布列塔尼海岸，有食鹽界「凱迪拉克」之稱，價格昂貴，只需沾一點，就能為牛肉畫龍點睛，引出鮮甜滋味。義大利火山鹽，含天然活性碳成份，呈現特殊的黝黑色澤。含有豐富的礦物質，鹹味鮮明，有淡淡的礦物味與些微的辛香味，適合重口味愛好者。松露鹽能夠賦予菜餚隱約的松露香氣，檸檬鹽能帶來微酸的清香氣息，迷迭香鹽與肉類相當契合，都可以為牛肉加分。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

肋眼心位於肋眼正中間，是油脂與瘦肉比最均勻的稀有部位，牛鮮味濃郁，口感也是肋眼之中最嫩的。牛肉的熟度可以選三分、五分、七分熟，我們崇尚中庸之道，選擇五分。廚師以高溫把表面煎焦，再靜置鎖住肉汁，所以切割牛肉的時候，不會有血水橫流的現象。雖然切面看起來頗生，不過咀嚼時卻沒有生腥味，一度讓我以為是經過熟成的牛肉。肉質油脂豐富，牛肉軟嫩得不可思議，而且完全無筋，咀嚼時鮮甜的肉汁格外迷人！我輪流沾上各種鹽巴，體會一牛七吃的美味( 沾 6 種鹽+原味 ) ，超滿足！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 甜點：焦糖烤布蕾搭葡萄冰淇淋。吃法國菜怎能沒有餐後甜點？焦糖烤布蕾正是我最愛甜點的前三名，用它來做這場法餐饗宴的結尾，再合適也不過了。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

焦糖烤布蕾做法雖然簡單，我卻百吃不厭，因為薄脆的焦糖帶點苦味，烤布蕾口感滑嫩細緻，甜度適中，每一口都是幸福的滋味。冰涼的葡萄冰淇淋，果味濃郁清甜，質地綿密，入口即化。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

經典套餐 飲品：拿鐵。套餐的飲品可選咖啡、紅茶或烏龍茶，咖啡又可分美式或拿鐵。我偏愛有奶香味的拿鐵，口感絲滑順口。

 

🎀      精      選      套      餐     🎀 

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 開胃菜：微炙半生胭脂蝦堅果醬.炸燉飯搭松葉蟹搭白葡萄醋膏胭脂蝦生長在 400~500 公尺深的海域，產量稀少而珍貴，且保鮮不易，有「深海紅寶石」之稱。松葉蟹是饕客趨之若鶩的日本名蟹，價格甚至比鱈場蟹還要昂貴，用這兩種珍稀食材做為開胃菜，精選套餐的 C/P 值之高，可見一斑。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

胭脂蝦因為生長在水壓大的深海，所以蝦肉的含水量特別高，生吃最能品味出牠的鮮甜滋味。口感紮實、鮮甜滑嫩，微炙帶出香氣，堅果醬錦上添花，整體口味讓我為之驚豔！

 

松葉蟹擁有比鱈場蟹更高級的滋味，肉質軟滑綿密又多汁，在魚子醬濃郁的鹹香海味襯托下，鮮甜味更加突出。炸燉飯酥脆的口感，和松葉蟹的軟嫩形成對比，也能吸收魚子醬較多的鹹味；松葉蟹和魚子醬則賦予炸燉飯豐富的大海氣息，三者互相襯托、平衡，融合成一道令人拍案叫絕的小品。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 湯品：海鮮巧達濃湯。海鮮巧達濃湯是以雞高湯、新鮮蛤蜊與鮮奶油熬煮而成，奶香濃郁，濃稠度適中，用料遠比一般巧達濃湯高級。另外值得一提的是餐盤非常燙，在喝湯的全程中，都能保持高溫的狀態，讓美味不會隨著溫度的降低而遞減。法餐的精緻之處，就在這些不起眼的細節中體現，值得全心去細細品味。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

濃郁的湯汁口感非常細緻，不會在舌上留下細小顆粒的沙沙感，絲滑到了極致！貨真價實的＂海鮮＂巧達濃湯，豪奢使用各種季節海鮮，口口都有驚喜。我尤其佩服主廚的烹飪手法，將每一種海鮮的滋味都淋漓盡致的展現出來，就算是尋常的鮭魚，也出乎意外的軟嫩美味，開啟了味覺的新體驗。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 沙拉：炙烤半生天使紅蝦小松葉蘑菇沙拉佐黑油醋。 天使紅蝦天生就色澤紅潤，高雅誘人，搭配以綠色為主的生菜，對比鮮明，賣相極佳，令人食慾大增。薄好蟬翼的蘑菇也是一大亮點，薄得讓我一度懷疑它的真實性。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

許多人認為阿根廷天使紅蝦大而無當，只是個頭大，賣相佳，根本中看不中吃。其實，這是對牠的特性不了解，因而產生的誤解。其實，天使紅蝦熟食的口感遠遠比不上生食，「席樂法式餐廳」的廚師當然深知此理，只將天使紅蝦微微炙烤帶出香氣，半生天使紅蝦口感飽滿，肉質鮮甜，入口即散發出獨特的鮮香海味，讓人回味無窮。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 前菜：灸煎東北角午仔魚搭手工寬扁麵。台灣有句俗話：「一午、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十春子」，從這句魚類的排名，就可以知道午仔魚在台灣人心目中的地位。不過，現在有些人卻對這個魚類的排名有異議，認為午仔魚的排名有點名不副實，主要的原因是野生的午仔魚數量非常稀少，大多數人吃的都是養殖的午仔魚所致。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

野生午仔魚肉多刺少，魚肉潔白、油脂豐富，纖維短細肉質極嫩，好吃的程度與養殖午仔魚有天壤之別！吃過野生午仔魚，你就知道牠能在好吃魚榜上排名第一，絕對實至名歸。魚子醬在此也是扮演提鮮的功能，不過，連提鮮都用吝嗇的魚子醬，也只有高貴的法餐才做得到。

 

除了野生午仔魚讓我們讚不絕口，手工寬扁麵也博得老婆的好感。主廚純手工製作的寬扁麵，厚實有嚼勁，吸附滿滿的奶油醬汁，香氣濃郁，即使是單吃，也滋味迷人。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

青檸檬冰沙是菜單上沒有的驚喜插曲，安排在主餐之前。使用新鮮檸檬汁與檸檬皮製成的冰沙，口感細緻，酸度頗高，能有效清除口腔中的餘味，為享用主餐做好準備。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

吃法國菜是一件非常享受的事，但也很花時間，吃一餐至少要兩小時起跳，所以通常一般法式餐廳的午餐客都不會太多，但是當日「席樂法式餐廳」的午餐幾乎滿座，盛況出乎我們意料之外，受歡迎的程度可見一斑。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 主菜：奶油溫煎緬因螯龍蝦搭蘿勒奶油醬。我吃過很多螯龍蝦，卻不曾吃得如此輕鬆優雅！完全不須和又硬又刺的龍蝦殼搏鬥，肥美的龍蝦肉就乖乖的擺在餐桌上，等著我們大快朵頤。法餐的高級感，在這道菜上表露無遺，不只是用料高級，擺盤美，連用餐的優雅都照顧到了，渾然不是那些標榜龍蝦吃到飽的餐廳的粗糙可以比擬的。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

我很好奇，為什麼「席樂法式餐廳」的廚師，可以如此完整的取出龍蝦肉，沒有一點損傷？詢問過服務生才知道，原來這些是吳國慶主廚特別挑選軟殼龍蝦，不僅可以做到 100% 的取肉率，甚至連殼都不浪費。以 160~170 度油炸，將軟殼的水分炸到完全乾掉就可以吃，口感脆得像蝦餅。原來不只軟殼蟹可以連殼帶肉吃，軟殼龍蝦也可以，真是令我大開眼界！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

紅通通的龍蝦，不管是蝦身或大螫，肉質都是既肥美又飽滿。廚師煎功了得，把龍蝦的每一面都煎得恰到好處，不柴、不老，龍蝦鮮嫩多汁的口感完整保留。大口咬下，飽滿的蝦肉鮮美至極，人間美味莫過如此！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 甜點：經典栗子蒙布朗。這道是服務生特別推薦的甜點，藝術化的擺盤極美，配色賞心悅目，聽說是「席樂法式餐廳」的得意之作。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

果然！這個經典栗子蒙布朗不一樣，沒有我擔心的死甜問題，甜得很舒服。濃郁的栗子香氣，綿密紮實的蛋糕體裡，包藏著栗子慕斯，還有酥脆的底層餅乾，層次多元，上面灑了金箔，更顯奢華。主角厲害，配角也不簡單。蒙布朗左邊是微酸的莓果冰淇淋，接著是形似蛋殼的白巧克力、微甜的鳳梨果乾、酸度頗高的蔓越莓，還有甜蜜酥脆的馬林糖和天然香脆的杏仁碎。豪華的主配角陣容，酸甜交錯，精彩紛呈，彷彿在我舌上開起了味覺的交響樂，令我沈醉其中，難以自拔！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

精選套餐 飲品：紅茶。「席樂法式餐廳」，不管什麼等級的套餐，飲品的選擇都是＂咖啡、紅茶或烏龍茶＂。老婆選擇的紅茶，清香迷人，喝起來不苦不澀，極為順口。

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

這次造訪「席樂法式餐廳」，我們的五感都得到極大的滿足！若有似無的輕柔音樂，愉悅了聽覺；高雅的環境和藝術化的擺盤，愉悅了視覺；餐點散發的香氣，愉悅了嗅覺；精挑細選的食器餐具，愉悅了觸覺；極致的美味餐點，愉悅了味覺。這一趟奢華的法餐之旅，果然不虛此行！

 

Le Céleste 席樂法式餐廳

 

用最簡單的食材，做出令人感動的料理，這才是最厲害的廚師，這個道理雖然人人都懂，但是做起來卻不簡單。雙金主廚吳國慶，秉持＂美味、自然、有機、無毒＂的理念，善用台灣在地當令的食材，以飲食美學讓台中的美食饕客們，從精緻的餐點中獲得靈魂和肉體的雙重滿足，體會全新法式料理帶來的感動。這樣的感動非身歷其境，難以言喻。希望讀者諸君，也能親臨體驗，便知我所言非虛。

 

「Le Céleste 席樂法式餐廳」，將法國菜從感官享受，提升到知識藝術的更高層面，絕對值得您專程造訪！

 

📌席樂法式料理📌
🏡地址：台中市西屯區市政路569號
☎️電話：04-22555587
🕐營業時間：11:30 - 14:30   ；  17:30 -  21:30
👉官網：http://www.le-celeste.com/
👉FB粉絲頁：https://www.facebook.com/leceleste.french/
👉線上訂位：https://user130053.pse.is/59twev

 

如果您喜歡我的文章，請關注我的 FB 粉專和 IG，感謝您:)
【台中法式餐廳】Le Céleste 席樂法式餐廳，高貴不貴FB粉絲團：大象愛吃愛玩愛分享    【台中法式餐廳】Le Céleste 席樂法式餐廳，高貴不貴IG：tenshain0517  

文章標籤

席樂法式餐廳 台中美食 台中約會餐廳 台中法式料理 台中法國菜 台中聚餐餐廳推薦 台中慶生餐廳 台中高級餐廳 吳國慶法式料理 台中七期高級餐廳 台中七期美食 軟殼龍蝦
創作者介紹
創作者 愛吃愛玩愛分享 的頭像
愛吃愛玩愛分享

大象愛吃愛玩愛分享




#台中美食
morechevron_right
文章關鍵字
席樂法式餐廳 台中美食 台中約會餐廳 台中法式料理 more
檢舉
share
chevron_left

【水產肉類網購推薦】拓野貿易有限公司之橘子魚
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

elephant

發表篇數：326篇

愛吃愛玩愛分享，隨時吸收新知，努力跟上時代。喜愛運動，尤愛羽球。
作者的其它文章
同類據點
樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883 照片

樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
法漾法式餐廳 照片

法漾法式餐廳

4.40 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
法丼Fadone 照片

法丼Fadone

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
綠萼159地中海南法料理 照片

綠萼159地中海南法料理

4.76 (7人評鑑)

區域：台中市北屯區
映餐酒沙龍ln Saloon 照片

映餐酒沙龍ln Saloon

4.78 (3人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up