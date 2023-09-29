虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕點專賣店虎珍堂菓寮店

雲林景點推薦台灣唯一地瓜糕點專賣店-虎珍堂

除了有各式伴手禮適合近期的中秋送禮

還有療癒半月銅鑼燒甜點-虎月燒

各式餐點幾乎都有結合台灣雲林水林地瓜

讓整體口味散發出濃濃的台灣人情味

虎珍堂菓寮店

虎月燒

🔸經典原味

經典原味的黃色乳酪有50%的成分是地瓜

因此吃起來不會太重乳酸濃

反而是帶有淡淡的地瓜柔香



🔸日式抹茶

抹茶乳酪憨吉也有地瓜的味道

精緻的半月銅鑼燒配上抹茶紅豆

是款相當日系經典的口味



🔸紫薯卡士達

與經典原味的差別是使用紫薯製成乳酪

紅豆的部分則是採用卡士達代替

適合喜歡吃奶油車輪餅的人嘗試看看!

內用限定套餐

雲林虎珍堂菓寮店是老屋建築改建而成

每人只要低消一份內用限定套餐

就可以上樓體驗拍照打卡~



乳酪蛋糕有一半是使用地瓜製成

因此吃起來不會太甜口~多了一點自然的香氣

伴手禮

🔸【虎丸御皇吉】是麻糬蛋黃酥

主要結合大甲芋頭、屏東鹹蛋黃與台灣地瓜

一口咬下能品嘗到外酥內軟直至中心蛋黃鹹口

層層口感的經典好味道



🔸【紫薯流心餅】千層餅皮當中透出紫心地瓜的味道

內餡則是含有蜂蜜的香甜軟麥芽

扁形的外觀吃起來也有點類似太陽餅



🔸【手工地瓜牛軋糖】因為可以吃到黃色和紫心地瓜

算是溫和不會過甜的清新口味牛軋糖



🔸【米薯球 & 法式珍珠泡芙】

米薯球是結合地瓜、甘梅與豆腐乳的特色爆米香餅乾

法式珍珠泡芙使用甜度較低的甜菜根

口感與健康兼具的好味道

菜單

營業資訊

📍 雲林縣虎尾鎮中山路13號

⏰ 10:00–18:30

☎️ 05-6323639

【伴手禮可線上購買】

🔗 https://bit.ly/45QzkHJ