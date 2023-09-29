虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕點專賣店虎珍堂菓寮店
2023-09-29 15:41:57 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：124
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文章類別：美食-食記心得
雲林景點推薦台灣唯一地瓜糕點專賣店-虎珍堂
除了有各式伴手禮適合近期的中秋送禮
還有療癒半月銅鑼燒甜點-虎月燒
各式餐點幾乎都有結合台灣雲林水林地瓜
讓整體口味散發出濃濃的台灣人情味
虎珍堂菓寮店
虎月燒
🔸經典原味
經典原味的黃色乳酪有50%的成分是地瓜
因此吃起來不會太重乳酸濃
反而是帶有淡淡的地瓜柔香
🔸日式抹茶
抹茶乳酪憨吉也有地瓜的味道
精緻的半月銅鑼燒配上抹茶紅豆
是款相當日系經典的口味
🔸紫薯卡士達
與經典原味的差別是使用紫薯製成乳酪
紅豆的部分則是採用卡士達代替
適合喜歡吃奶油車輪餅的人嘗試看看!
內用限定套餐
雲林虎珍堂菓寮店是老屋建築改建而成
每人只要低消一份內用限定套餐
就可以上樓體驗拍照打卡~
乳酪蛋糕有一半是使用地瓜製成
因此吃起來不會太甜口~多了一點自然的香氣
伴手禮
🔸【虎丸御皇吉】是麻糬蛋黃酥
主要結合大甲芋頭、屏東鹹蛋黃與台灣地瓜
一口咬下能品嘗到外酥內軟直至中心蛋黃鹹口
層層口感的經典好味道
🔸【紫薯流心餅】千層餅皮當中透出紫心地瓜的味道
內餡則是含有蜂蜜的香甜軟麥芽
扁形的外觀吃起來也有點類似太陽餅
🔸【手工地瓜牛軋糖】因為可以吃到黃色和紫心地瓜
算是溫和不會過甜的清新口味牛軋糖
🔸【米薯球 & 法式珍珠泡芙】
米薯球是結合地瓜、甘梅與豆腐乳的特色爆米香餅乾
法式珍珠泡芙使用甜度較低的甜菜根
口感與健康兼具的好味道
菜單
營業資訊
📍 雲林縣虎尾鎮中山路13號
⏰ 10:00–18:30
☎️ 05-6323639
【伴手禮可線上購買】
🔗 https://bit.ly/45QzkHJ
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