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虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕點專賣店虎珍堂菓寮店

2023-09-29 15:41:57 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：124
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：222篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：虎珍堂 菓寮
phone05-632-3639
place雲林縣虎尾鎮中山路13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

雲林景點推薦台灣唯一地瓜糕點專賣店-虎珍堂
除了有各式伴手禮適合近期的中秋送禮
還有療癒半月銅鑼燒甜點-虎月燒
各式餐點幾乎都有結合台灣雲林水林地瓜
讓整體口味散發出濃濃的台灣人情味

虎珍堂菓寮店

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

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虎月燒

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

🔸經典原味
經典原味的黃色乳酪有50%的成分是地瓜
因此吃起來不會太重乳酸濃
反而是帶有淡淡的地瓜柔香

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕
🔸日式抹茶
抹茶乳酪憨吉也有地瓜的味道
精緻的半月銅鑼燒配上抹茶紅豆
是款相當日系經典的口味

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕
🔸紫薯卡士達
與經典原味的差別是使用紫薯製成乳酪
紅豆的部分則是採用卡士達代替
適合喜歡吃奶油車輪餅的人嘗試看看!

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

內用限定套餐

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

雲林虎珍堂菓寮店是老屋建築改建而成
每人只要低消一份內用限定套餐
就可以上樓體驗拍照打卡~

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕
乳酪蛋糕有一半是使用地瓜製成
因此吃起來不會太甜口~多了一點自然的香氣

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

伴手禮

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

🔸【虎丸御皇吉】是麻糬蛋黃酥
主要結合大甲芋頭、屏東鹹蛋黃與台灣地瓜
一口咬下能品嘗到外酥內軟直至中心蛋黃鹹口
層層口感的經典好味道

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕
🔸【紫薯流心餅】千層餅皮當中透出紫心地瓜的味道
內餡則是含有蜂蜜的香甜軟麥芽
扁形的外觀吃起來也有點類似太陽餅

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕
🔸【手工地瓜牛軋糖】因為可以吃到黃色和紫心地瓜
算是溫和不會過甜的清新口味牛軋糖

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕
🔸【米薯球 & 法式珍珠泡芙】
米薯球是結合地瓜、甘梅與豆腐乳的特色爆米香餅乾
法式珍珠泡芙使用甜度較低的甜菜根
口感與健康兼具的好味道

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

菜單

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虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點推薦台灣地瓜糕

營業資訊

📍 雲林縣虎尾鎮中山路13號
⏰ 10:00–18:30
☎️ 05-6323639
【伴手禮可線上購買】
🔗 https://bit.ly/45QzkHJ

#雲林美食
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雲林美食 虎珍堂 雲林伴⼿禮 雲林必買 more
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