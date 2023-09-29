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五股獅子頭山水匯集廣場：絕佳河岸景致中的親子遊樂，探索獅子頭兒童遊戲場

2023-09-29 23:57:59 饅頭弟 人氣：323
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2030篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 五股區

位於新北市五股獅子頭的「山水匯集廣場」已正式開放

這個廣場坐落在淡水河畔，從蘆洲、五股一直延伸到八里，享有絕佳的河岸景致

現在它不僅擁有森林遊戲場、景觀步道和觀景平台等獨特特色，還重新規劃了行人和車輛通行路線

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車子我是停在台北五股聖母宮前面，一小時收費20元，平日來很好停

五股獅子頭 山水匯集廣場 交通資訊

 1、導航五股獅子頭「山水匯集廣場」(新北市五股區成泰路488)

 看見「台北五股聖母宮」招牌右轉，直走到底左轉，即可到達

 2、沿新北市五股區成泰路422巷前往山水匯集廣場(巷口7-11招牌)

 3、開車民眾車輛可停放廣場停車場或停放於五股集福里停車場，步行約5分鐘可到達

  五股獅子頭 山水匯集廣場 停車資訊

 Google Map 五股獅子頭山水匯集廣場 https://goo.gl/maps/w55sGUK9h6RHwGBQ6

Google Map 五股集福里停車場 https://goo.gl/maps/dJvb1Gidx41qoGPh6

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台北五股聖母宮這裡還有一間柑仔店有賣咖啡果汁飲料，只不過平日沒有開XD

柑仔店還有聖母娘娘的彩繪圖，也可以拍一下作紀念

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這裡好多人來垂釣的，一點也不怕大熱天曝曬

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這裡超貼心設計是有公廁給遊客使用

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無障礙跟自行車坡道

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獅子頭兒童遊戲場設計了一個獨特的特色森林遊戲場，讓孩子們能夠盡情玩樂、釋放活力

這個遊戲場包含了多個精心規劃的區域，如緩坡區、草階區、溜滑梯

平衡木、彈跳床以及攀爬區等，每個區域都為孩子們提供了不同的遊戲體驗

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護欄將呈現出可愛的螃蟹造型，為遊戲場增添了趣味和獨特性

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滑石子溜滑梯是小孩最愛玩的，高處下來很刺激

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連一旁的樓梯扶手欄杆也是螃蟹造型的

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平衡木提供了一個有趣的挑戰，讓孩子們可以在走在上面時學會保持平衡

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載重50KG，弟弟硬是要挑戰，結果站上去一動也不動，他說怕掉下去XD

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在這個森林遊戲場，小寶貝們可以盡情展現攀爬的本領

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一開始我還以為獅子跟大象是好看用的，原來它的涵義這麼的深

「獅象捍門」這個名稱蘊含著極具地方特色的山河歷史人文

「獅」所代表的，正是位於淡水河左岸五股獅子頭地區，這個地方的地勢隆起，形狀猶如一頭俯臥於大地的金獅

「象」所指則是關渡，位於基隆河匯入淡水河的地方，形成了獨特的象鼻地形

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雖然山水匯集廣場占地不大，但是也是很好帶小孩來這裡休閒娛樂呢

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174844-319

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