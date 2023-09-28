為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台中吃到飽選這間！日本生食級干貝、澳洲和牛、頂級藍蟹、天使紅蝦與生蠔通通吃到飽，甜點櫃更是大升級！

台中吃到飽選這間！日本生食級干貝、澳洲和牛、頂級藍蟹、天使紅蝦與生蠔通通吃到飽，甜點櫃更是大升級！

2023-09-28 10:29:00 柚香魚子醬 人氣：150
share
窩客好文

柚香魚子醬

發表篇數：218篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：石頭日式燒烤豐原尊貴館
phone04-2515-8867
place台中市豐原區圓環東路819號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

提到台中吃到飽，肯定有不少豐原朋友會想到多年屹立不搖的「石頭日式燒烤豐原尊貴館」，除了有著日本生食級干貝、澳洲和牛、頂級藍蟹、天使紅蝦與生蠔可以吃到飽，還能享用熱呼呼的火鍋，火烤兩吃一次就能滿足！最讚的是甜點櫃最近升級了，竟然可以吃到豐原知名甜點，多種經典口味讓甜點控欲罷不能，再加上還有哈根達斯冰淇淋與莫凡彼冰淇淋無限享用，簡直讓我們快要飽到天靈蓋，難怪平日中午的生意也相當不錯呢！

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館位置

石頭日式燒烤豐原尊貴館位在圓環東路與水源路交叉口附近，氣派的外觀明亮大方，門口還設有候位區，對於騎車的朋友來說也蠻好停車的。

如果是像我們一樣開車前來的朋友，可以導航「水源路停車場」，凡來店消費滿$1000元可折抵1小時，滿$2000元則可折抵2小時，最高一台車可以折抵2小時，剛好和限定用餐的時間相同。

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館收費

  • 【平日中午時段】
    大人$599元／兒童$289元／小孩$100元
  • 【晚餐/假日/例假日時段】
    大人$699元／兒童$339元／小孩$100元
  • 【極選饗宴】
    大人$799元／兒童$439元／小孩$100元
  • 【奢華饗宴】
    大人$899元／兒童$539元／小孩$100元

以上消費皆須收10%服務費

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館環境

石頭日式燒烤豐原尊貴館的座位非常多，以半開放式的包廂座位為主，搭配上挑高的空間設計，久坐也不覺得壓迫，燈光也很有氣氛呢～

每桌都有搭配一個烤爐與一個瓦斯爐，火力也很足夠，可以同時烤肉與煮火鍋，畢竟來吃吃到飽講求效率才能吃夠本啊XD

另外都有搭配平板能夠點餐，點餐時間為1.5小時，用餐時間為2小時；送餐的過程也很有趣，會由當家花旦機器人「咪醬」為大家服務，直接將餐點送到桌邊。

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館自助吧

自助吧的飲料選擇超級多元，有各式果汁、茶飲、醋飲、冰沙、咖啡、氣泡飲料，甚至連Hershey's的巧克力冰沙都能無限暢飲呢！

升級後的甜點櫃更是我們這次來用餐的重頭戲，一進到店內馬上就先跑來掃過一輪，光是能吃到豐原知名甜點就有夠超值，畢竟單片的價位就與外面一般的便當差不多，怪不得同行友人一次就嗑了好幾塊～

除了薔薇派之外，也有千層蛋糕、生巧克力蛋糕、檸檬派、草莓蛋糕、馬卡龍與泡芙等多種甜點，甜點控可別輕易錯過啦～

雖然石頭的吃到飽菜單裡面也有甜點，不過看到哈根達斯冰淇淋與莫凡彼冰淇淋，怎麼能不怒吃一波！有別於一般吃到飽的平價冰淇淋，在這裡兩大品牌冰淇淋讓你們無限享用，而且分別都準備兩大冰櫃的口味超豐富～

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館餐點

火鍋目前有韓式泡菜鍋、養生麻油雞鍋、漢方麻辣鍋、日式味噌鍋、招牌海鮮鍋、藥膳養生鍋、蒙古牛奶鍋、壽喜豬肉鍋、壽喜牛肉鍋等九種口味，像我們這天有同行友人不吃辣，所以選的是日式味噌鍋，涮煮海鮮或肉品都蠻搭的，熱熱的湯頭喝起來溫潤爽口。

基本肉盤有搭配豬肉與牛肉，直接幫你們配到好，豬肉的色澤相當新鮮粉嫩，而且本身沒有經過太複雜的調味，還能吃得到豬肉本身的甜味，還挺加分的！

牛肉搭配了多種部位一次送上桌，不管是偏好瘦肉的嚼勁口感，或是豐潤油脂的迷人口感，通通都能滿足，而且一樣也能無限續點～

我們這天選的是$899元的奢華饗宴方案，包含了來自尼加拉瓜的草飼牛舌，薄切的肉質特別適合燒烤，大約烤至七分熟就能享用，吃起來格外脆彈，再撒點玫瑰岩鹽更對味～

澳洲和牛的肉質細緻嫩口，入口能夠感受到肉質的香氣，同時還伴隨著香甜的油脂香氣，油脂比例恰到好處也不易膩口，忍不住讓人一片接著一片。

美國choice無骨肩小排是筋少膜多的部位，肉質嫩口、油花分布均勻，吃起來結實又不韌口，也很鮮甜耐吃！

半殼生蠔與黃金鮑魚是不少海鮮控的心頭好，光看到滿滿整份送上桌就快要痛風啦！生蠔顆顆新鮮肥美，大口咬下還會爆汁呢！黃金鮑魚則是帶有Q勁的彈性口感，十分彈牙～

天使紅蝦與霸王草蝦，一次可以享用兩種不同口感，前者肥美Q彈，後者新鮮緊實，朋友一個人就能嗑完整份有夠猛！

沒想到在吃到飽餐廳也能吃得到頂級藍蟹，飽滿的肉質極其細緻嫩口，鮮甜的肉汁甚至還會回甘呢！不過想吃到蟹黃的話就要碰碰運氣了喲～

北海道生食級干貝的個頭也很飽滿大顆，吃起來鮮嫩Q滑、特別有飽嘴感，再擠點新鮮的金桔汁更能襯托出鮮甜風味！ 

喜歡日本料理的朋友有福啦！在這裡也能吃得到多款新鮮生魚片，像是白旗、旗魚、鮪魚與尼信，新鮮度真的沒話說，冰涼嫩口超過癮～

各種握壽司更是讓我們有選擇障礙了呢～像是炙燒鮭魚握壽司就是魚編的最愛，另外像是蝦握壽司、鰻魚握壽司也是我們推薦必點～

敢吃生食的朋友也可以試試他們家的生牛肉，熟度大約是五分熟，建議在一上桌時就先享用，擠點新鮮金桔汁更加鮮甜，肉質嫩Q又帶點韌性好迷人～

另外還有魚卵沙拉、花枝鮑沙拉與各式手捲，朋友最愛的是蝦卵手捲，整份裡頭都是滿滿的鮮甜蝦卵，用料完全不手軟！

炸物的選擇性也很豐富，像是香酥芙蓉蝦、日式魚排、微笑薯餅、雙色QQ球和拔絲地瓜等等，也是不少小朋友的最愛！

如果想來點簡單的主食，不妨可以來份超可愛的迷你版饅魚飯，鹹甜入味的醬香，搭配上滑嫩的肉質，小小一碗就很滿足～

最後可以來碗紫米紅豆湯作為結尾，飽滿紅豆加上滿滿的紮實紫米，裡頭還能吃得到圓滾滾的湯圓，喝起來特別香甜順口！分享給你們參考喲～

 

石頭日式燒烤豐原尊貴館
營業時間：平日11:30-22:30，假日11:00-22:30
電話：04 2515 8867
地址：台中市豐原區圓環東路819號
粉絲專頁：石頭日式燒烤豐原尊貴館

檢舉
share
chevron_left

台中便當推薦，大份量主餐超有飽足感！必點招牌
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

柚香魚子醬

發表篇數：218篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
築崎相撲鍋物Plus X炙子蒙古烤肉 照片

築崎相撲鍋物Plus X炙子蒙古烤肉

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區
花漾夯夯鍋 照片

花漾夯夯鍋

4.78 (3人評鑑)

區域：台中市北區
金賀夯 照片

金賀夯

3.70 (1人評鑑)

區域：台中市潭子區
美美心港式飲茶 照片

美美心港式飲茶

4.88 (3人評鑑)

區域：台中市南屯區
home燒肉 綠園道店 照片

home燒肉 綠園道店

4.20 (2人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up