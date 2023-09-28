台中吃到飽選這間！日本生食級干貝、澳洲和牛、頂級藍蟹、天使紅蝦與生蠔通通吃到飽，甜點櫃更是大升級！

提到台中吃到飽，肯定有不少豐原朋友會想到多年屹立不搖的「石頭日式燒烤豐原尊貴館」，除了有著日本生食級干貝、澳洲和牛、頂級藍蟹、天使紅蝦與生蠔可以吃到飽，還能享用熱呼呼的火鍋，火烤兩吃一次就能滿足！最讚的是甜點櫃最近升級了，竟然可以吃到豐原知名甜點，多種經典口味讓甜點控欲罷不能，再加上還有哈根達斯冰淇淋與莫凡彼冰淇淋無限享用，簡直讓我們快要飽到天靈蓋，難怪平日中午的生意也相當不錯呢！

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館位置

石頭日式燒烤豐原尊貴館位在圓環東路與水源路交叉口附近，氣派的外觀明亮大方，門口還設有候位區，對於騎車的朋友來說也蠻好停車的。

如果是像我們一樣開車前來的朋友，可以導航「水源路停車場」，凡來店消費滿$1000元可折抵1小時，滿$2000元則可折抵2小時，最高一台車可以折抵2小時，剛好和限定用餐的時間相同。

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館收費

【平日中午時段】

大人$599元／兒童$289元／小孩$100元

大人$599元／兒童$289元／小孩$100元 【晚餐/假日/例假日時段】

大人$699元／兒童$339元／小孩$100元

大人$699元／兒童$339元／小孩$100元 【極選饗宴】

大人$799元／兒童$439元／小孩$100元

大人$799元／兒童$439元／小孩$100元 【奢華饗宴】

大人$899元／兒童$539元／小孩$100元

以上消費皆須收10%服務費

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館環境

石頭日式燒烤豐原尊貴館的座位非常多，以半開放式的包廂座位為主，搭配上挑高的空間設計，久坐也不覺得壓迫，燈光也很有氣氛呢～

每桌都有搭配一個烤爐與一個瓦斯爐，火力也很足夠，可以同時烤肉與煮火鍋，畢竟來吃吃到飽講求效率才能吃夠本啊XD

另外都有搭配平板能夠點餐，點餐時間為1.5小時，用餐時間為2小時；送餐的過程也很有趣，會由當家花旦機器人「咪醬」為大家服務，直接將餐點送到桌邊。

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館自助吧

自助吧的飲料選擇超級多元，有各式果汁、茶飲、醋飲、冰沙、咖啡、氣泡飲料，甚至連Hershey's的巧克力冰沙都能無限暢飲呢！

升級後的甜點櫃更是我們這次來用餐的重頭戲，一進到店內馬上就先跑來掃過一輪，光是能吃到豐原知名甜點就有夠超值，畢竟單片的價位就與外面一般的便當差不多，怪不得同行友人一次就嗑了好幾塊～

除了薔薇派之外，也有千層蛋糕、生巧克力蛋糕、檸檬派、草莓蛋糕、馬卡龍與泡芙等多種甜點，甜點控可別輕易錯過啦～

雖然石頭的吃到飽菜單裡面也有甜點，不過看到哈根達斯冰淇淋與莫凡彼冰淇淋，怎麼能不怒吃一波！有別於一般吃到飽的平價冰淇淋，在這裡兩大品牌冰淇淋讓你們無限享用，而且分別都準備兩大冰櫃的口味超豐富～

台中吃到飽｜石頭日式燒烤豐原尊貴館餐點

火鍋目前有韓式泡菜鍋、養生麻油雞鍋、漢方麻辣鍋、日式味噌鍋、招牌海鮮鍋、藥膳養生鍋、蒙古牛奶鍋、壽喜豬肉鍋、壽喜牛肉鍋等九種口味，像我們這天有同行友人不吃辣，所以選的是日式味噌鍋，涮煮海鮮或肉品都蠻搭的，熱熱的湯頭喝起來溫潤爽口。

基本肉盤有搭配豬肉與牛肉，直接幫你們配到好，豬肉的色澤相當新鮮粉嫩，而且本身沒有經過太複雜的調味，還能吃得到豬肉本身的甜味，還挺加分的！

牛肉搭配了多種部位一次送上桌，不管是偏好瘦肉的嚼勁口感，或是豐潤油脂的迷人口感，通通都能滿足，而且一樣也能無限續點～

我們這天選的是$899元的奢華饗宴方案，包含了來自尼加拉瓜的草飼牛舌，薄切的肉質特別適合燒烤，大約烤至七分熟就能享用，吃起來格外脆彈，再撒點玫瑰岩鹽更對味～

澳洲和牛的肉質細緻嫩口，入口能夠感受到肉質的香氣，同時還伴隨著香甜的油脂香氣，油脂比例恰到好處也不易膩口，忍不住讓人一片接著一片。

美國choice無骨肩小排是筋少膜多的部位，肉質嫩口、油花分布均勻，吃起來結實又不韌口，也很鮮甜耐吃！

半殼生蠔與黃金鮑魚是不少海鮮控的心頭好，光看到滿滿整份送上桌就快要痛風啦！生蠔顆顆新鮮肥美，大口咬下還會爆汁呢！黃金鮑魚則是帶有Q勁的彈性口感，十分彈牙～

天使紅蝦與霸王草蝦，一次可以享用兩種不同口感，前者肥美Q彈，後者新鮮緊實，朋友一個人就能嗑完整份有夠猛！

沒想到在吃到飽餐廳也能吃得到頂級藍蟹，飽滿的肉質極其細緻嫩口，鮮甜的肉汁甚至還會回甘呢！不過想吃到蟹黃的話就要碰碰運氣了喲～

北海道生食級干貝的個頭也很飽滿大顆，吃起來鮮嫩Q滑、特別有飽嘴感，再擠點新鮮的金桔汁更能襯托出鮮甜風味！

喜歡日本料理的朋友有福啦！在這裡也能吃得到多款新鮮生魚片，像是白旗、旗魚、鮪魚與尼信，新鮮度真的沒話說，冰涼嫩口超過癮～

各種握壽司更是讓我們有選擇障礙了呢～像是炙燒鮭魚握壽司就是魚編的最愛，另外像是蝦握壽司、鰻魚握壽司也是我們推薦必點～

敢吃生食的朋友也可以試試他們家的生牛肉，熟度大約是五分熟，建議在一上桌時就先享用，擠點新鮮金桔汁更加鮮甜，肉質嫩Q又帶點韌性好迷人～

另外還有魚卵沙拉、花枝鮑沙拉與各式手捲，朋友最愛的是蝦卵手捲，整份裡頭都是滿滿的鮮甜蝦卵，用料完全不手軟！

炸物的選擇性也很豐富，像是香酥芙蓉蝦、日式魚排、微笑薯餅、雙色QQ球和拔絲地瓜等等，也是不少小朋友的最愛！

如果想來點簡單的主食，不妨可以來份超可愛的迷你版饅魚飯，鹹甜入味的醬香，搭配上滑嫩的肉質，小小一碗就很滿足～

最後可以來碗紫米紅豆湯作為結尾，飽滿紅豆加上滿滿的紮實紫米，裡頭還能吃得到圓滾滾的湯圓，喝起來特別香甜順口！分享給你們參考喲～

石頭日式燒烤豐原尊貴館

營業時間：平日11:30-22:30，假日11:00-22:30

電話：04 2515 8867

地址：台中市豐原區圓環東路819號

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