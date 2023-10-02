桃園美食｜三川燒烤創意料理～隱身在桃園觀光夜市巷弄內美食，提供包廂還有合菜料理

三川燒烤創意料理提供非常多樣化的餐點，除了菜單上的品項外
依照當天的食材、季節性的漁獲還有許多隱藏版的料理可以選擇
提供大、中、小的包廂，適合各種大小團體的聚會外，還有合菜料理可以選擇
【目錄索引】
三川燒烤創意料理在桃園區中正路上轉個彎進來的中正二街上
從桃園火車站步行過來要散步一段時間
當做運動也可以，懶得走的人可以跟小麥一樣從統領百貨搭乘151、152、117或GR公車過來，在中正商業大樓站下車步行過來僅需1~2分鐘
三川燒烤創意料理有一、二樓的空間
一樓為開放式的座位及廚房
二樓有小、中、大型包廂，分別可容納約8人、10人及20人
適合家庭聚餐、團體聚會、公司行號餐敘等等
提供舒適又隱密的用餐空間
冷藏櫃裡也有多款酒類可以搭配著串烤、熱炒等
不喝酒的也有無酒精飲品可以選擇
三川燒烤創意料理菜單
菜單上有招牌菜、熱炒、炸貨、湯品、烤物、冷食、主食
而且還有經典的剝皮辣椒雞湯、胡椒豬肚雞湯外，居然還吃的到台灣酒家菜「魷魚螺肉蒜」
季節已來到秋天、早晚漸漸出現涼意了，想來碗暖呼呼的湯品也可以
店家也不斷推出創意私房菜，也有提供合菜
除了菜單上的，小黑板上也有許多菜單上沒有的品項
都是以當天的食材去提供
而且當天有可能也會有一些特別的漁獲的
像我們去的那天剛好進了鮟鱇魚跟紅龍，有需要的都可以跟店家「喊聲」唷～
而且這也是我第一次看到鮟鱇魚本人，好有趣喔
其他桌客人立馬點了紅龍
三川燒烤創意料理歡慶一週年，舉辦擲光頭骰拿好禮活動
活動時間：9/1～9/30
活動內容：來店消費並進行Google評論，即可參加『擲光頭骰拿好禮』
活動規則：挑戰機會1次（挑戰前可以練習一下XD）
▲古早味蘿蔔 80元
有著古早味、純樸的醃蘿蔔
完全沒有白蘿蔔的生味，醃的非常入味但依舊保有爽脆的口感
吃起來還會發出ㄎㄠ ㄎㄠ脆口的聲音
▲招牌海鮮炒飯 180元
招牌海鮮炒飯一上桌就被香氣吸引，尤其有著濃厚的蛋香味
炒飯加入干貝、蝦仁、魚肉、中卷切成丁狀
讓你每一口幾乎都能吃到海鮮料
米飯粒粒分明帶有嚼勁，香氣十足
加入海鮮丁的海鮮炒飯也是小麥第一次吃到，整體口感我跟男友都好喜歡
▲明太子大蝦（2支）180元
店家自製的明太子醬，香氣濃郁有著香甜的滋味
蝦子肉質脆彈鮮甜，而且蝦子很大一隻有滿滿的肉質
上面不只有明太子還加入海苔絲更增添鮮味
▲泰臭了 200元
店家選用天然發酵的臭豆腐，端上桌時介紹它們家的臭豆腐是很臭的那種XD
真正愛吃臭豆腐的人就是愛它的臭味啊~~~~
第一次嚐試泰式醬汁的臭豆腐，沒想到完全不輸給傳統口味的臭豆腐
臭豆腐外層炸到微酥，是小麥喜歡的酥脆度
裡面略帶點柔軟的口感
再沾點泰式醬汁，配上洋蔥絲、香菜～一口咬下層層好滋味
不只是泰臭了，也泰好吃了吧
下方搭配的洋蔥絲跟紫洋蔥絲也處理的非常好，完全沒有洋蔥的嗆辣味
嚐到的是洋蔥的甜味，尤其搭配泰式醬汁，好吃到一根都捨不得放過
▲黑皮炸雞 200元
黑金炸雞外層使用竹炭粉、墨魚粉製作
炸雞有雞肉跟雞皮，所以吃到雞皮有著香、酥、脆的口感
雞肉肉質鮮嫩保有肉汁
黑皮炸雞除了嚐到雞肉的鮮甜味，更多了雞皮酥脆的口感
搭配麵衣有著墨魚粉的鮮美，有著海陸合一的美味
味道跟一般的炸雞吃起來不太一樣
沾上店家自製的美乃滋更多了香甜的滋味
小麥超愛美乃滋的，吃起來好香濃好好吃
▲碳烤牛肉串180元、香辣脆魷串 120元、孜然羊肉串 160元
碳烤牛肉串的牛肉非常軟嫩，咬第一口時怎麼覺得像在吃高檔牛排般有著非常鮮嫩的口感
這是我吃了那麼多家居酒屋的牛肉串中，沒有嚐過的口感
而且很多串燒放冷了之後肉質都會變得硬硬的，不太好吃
但三川燒烤創意料理的碳烤牛肉串完全不會變乾變乾，牛肉依舊很有肉汁而且好柔軟
香辣脆魷串使用的是魷魚喉嚨的部份
之前吃過魷魚嘴，很喜歡的它脆彈的口感
第一次嚐鮮魷魚喉嚨的部份，脆彈感跟味道更棒
灑上七味粉帶點辣度，讓味蕾更豐富
孜然羊肉串在上桌時就聞到孜然獨特的香氣
剛吃完全沒有羊肉的腥味，而且乍吃也不覺得像羊肉
而是在經過咀嚼時，才釋放出羊肉獨特的滋味
點了三川燒烤創意料理這三種串燒，剛開始覺得怎麼價位來的偏高
後來經過服務人員的介紹，原來是它們家的串燒份量比較大所以單價才比較高
而且串燒是用不鏽鋼燒烤串，我更喜歡
▲櫛瓜 140元
櫛瓜保有多汁、還帶有微脆的口感
直接吃就很爽口，沾點胡椒鹽一塊吃味道更豐富
店內提供各式酒類、飲品可以選購
隱身在桃園觀光夜市附近的居酒屋「三川燒烤創意料理」
可說是被居酒屋耽誤的黑金炸雞，也可以說是被居酒屋耽誤的牛排，更可以說是被居酒屋耽誤的臭豆腐
咦？哪來這麼多耽誤，但小麥要說的是，你來吃過就懂得我想表達的意思了
今天來到三川燒烤創意料理，多道料理都讓我們覺得很驚艷
而且店家服務態度也很親切，值得大推！！
店名：三川燒烤創意料理
地址：桃園市桃園區中正二街7-1號
營業時間：17:30~02:00（每週三公休）
電話：0916-454 675、0920-343-078