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桃園美食｜三川燒烤創意料理～隱身在桃園觀光夜市巷弄內美食，提供包廂還有合菜料理

2023-10-02 10:40:08 麥的小窩 人氣：102
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：719篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：三川燒烤創意料理
place桃園市桃園區中正二街7-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三川燒烤創意料理提供非常多樣化的餐點，除了菜單上的品項外

依照當天的食材、季節性的漁獲還有許多隱藏版的料理可以選擇

提供大、中、小的包廂，適合各種大小團體的聚會外，還有合菜料理可以選擇

 

【目錄索引】

‧三川燒烤創意料理-環境介紹

‧三川燒烤創意料理-菜單

‧三川燒烤創意料理-週年慶活動

‧三川燒烤創意料理-餐點介紹

‧三川燒烤創意料理-店家資訊

 

三川燒烤創意料理在桃園區中正路上轉個彎進來的中正二街上

從桃園火車站步行過來要散步一段時間

當做運動也可以，懶得走的人可以跟小麥一樣從統領百貨搭乘151、152、117或GR公車過來，在中正商業大樓站下車步行過來僅需1~2分鐘

 

【三川燒烤創意料理-環境介紹】

三川燒烤創意料理有一、二樓的空間

一樓為開放式的座位及廚房

二樓有小、中、大型包廂，分別可容納約8人、10人及20人

適合家庭聚餐、團體聚會、公司行號餐敘等等

提供舒適又隱密的用餐空間

 

冷藏櫃裡也有多款酒類可以搭配著串烤、熱炒等

不喝酒的也有無酒精飲品可以選擇

 

【三川燒烤創意料理-菜單】

三川燒烤創意料理菜單

菜單上有招牌菜、熱炒、炸貨、湯品、烤物、冷食、主食

而且還有經典的剝皮辣椒雞湯、胡椒豬肚雞湯外，居然還吃的到台灣酒家菜「魷魚螺肉蒜」

季節已來到秋天、早晚漸漸出現涼意了，想來碗暖呼呼的湯品也可以

店家也不斷推出創意私房菜，也有提供合菜

 

除了菜單上的，小黑板上也有許多菜單上沒有的品項

都是以當天的食材去提供

 

而且當天有可能也會有一些特別的漁獲的

像我們去的那天剛好進了鮟鱇魚跟紅龍，有需要的都可以跟店家「喊聲」唷～

而且這也是我第一次看到鮟鱇魚本人，好有趣喔

 

其他桌客人立馬點了紅龍

 

【三川燒烤創意料理-週年慶活動】

三川燒烤創意料理歡慶一週年，舉辦擲光頭骰拿好禮活動

活動時間：9/1～9/30

活動內容：來店消費並進行Google評論，即可參加『擲光頭骰拿好禮』

活動規則：挑戰機會1次（挑戰前可以練習一下XD）

 

【三川燒烤創意料理-餐點介紹】

▲古早味蘿蔔 80元

 

有著古早味、純樸的醃蘿蔔

完全沒有白蘿蔔的生味，醃的非常入味但依舊保有爽脆的口感

吃起來還會發出ㄎㄠ ㄎㄠ脆口的聲音

 

▲招牌海鮮炒飯 180元

 

招牌海鮮炒飯一上桌就被香氣吸引，尤其有著濃厚的蛋香味

炒飯加入干貝、蝦仁、魚肉、中卷切成丁狀

讓你每一口幾乎都能吃到海鮮料

米飯粒粒分明帶有嚼勁，香氣十足

加入海鮮丁的海鮮炒飯也是小麥第一次吃到，整體口感我跟男友都好喜歡

 

▲明太子大蝦（2支）180元

 

店家自製的明太子醬，香氣濃郁有著香甜的滋味

蝦子肉質脆彈鮮甜，而且蝦子很大一隻有滿滿的肉質

上面不只有明太子還加入海苔絲更增添鮮味

 

▲泰臭了 200元

 

店家選用天然發酵的臭豆腐，端上桌時介紹它們家的臭豆腐是很臭的那種XD

真正愛吃臭豆腐的人就是愛它的臭味啊~~~~

第一次嚐試泰式醬汁的臭豆腐，沒想到完全不輸給傳統口味的臭豆腐

 

臭豆腐外層炸到微酥，是小麥喜歡的酥脆度

裡面略帶點柔軟的口感

再沾點泰式醬汁，配上洋蔥絲、香菜～一口咬下層層好滋味

不只是泰臭了，也泰好吃了吧

下方搭配的洋蔥絲跟紫洋蔥絲也處理的非常好，完全沒有洋蔥的嗆辣味

嚐到的是洋蔥的甜味，尤其搭配泰式醬汁，好吃到一根都捨不得放過

 

▲黑皮炸雞 200元

 

黑金炸雞外層使用竹炭粉、墨魚粉製作

炸雞有雞肉跟雞皮，所以吃到雞皮有著香、酥、脆的口感

雞肉肉質鮮嫩保有肉汁

黑皮炸雞除了嚐到雞肉的鮮甜味，更多了雞皮酥脆的口感

搭配麵衣有著墨魚粉的鮮美，有著海陸合一的美味

味道跟一般的炸雞吃起來不太一樣

 

沾上店家自製的美乃滋更多了香甜的滋味

小麥超愛美乃滋的，吃起來好香濃好好吃

 

▲碳烤牛肉串180元、香辣脆魷串 120元、孜然羊肉串 160元

 

碳烤牛肉串的牛肉非常軟嫩，咬第一口時怎麼覺得像在吃高檔牛排般有著非常鮮嫩的口感

這是我吃了那麼多家居酒屋的牛肉串中，沒有嚐過的口感

而且很多串燒放冷了之後肉質都會變得硬硬的，不太好吃

但三川燒烤創意料理的碳烤牛肉串完全不會變乾變乾，牛肉依舊很有肉汁而且好柔軟

 

香辣脆魷串使用的是魷魚喉嚨的部份

之前吃過魷魚嘴，很喜歡的它脆彈的口感

第一次嚐鮮魷魚喉嚨的部份，脆彈感跟味道更棒

灑上七味粉帶點辣度，讓味蕾更豐富

 

孜然羊肉串在上桌時就聞到孜然獨特的香氣

剛吃完全沒有羊肉的腥味，而且乍吃也不覺得像羊肉

而是在經過咀嚼時，才釋放出羊肉獨特的滋味

 

點了三川燒烤創意料理這三種串燒，剛開始覺得怎麼價位來的偏高

後來經過服務人員的介紹，原來是它們家的串燒份量比較大所以單價才比較高

而且串燒是用不鏽鋼燒烤串，我更喜歡

 

▲櫛瓜 140元

 

櫛瓜保有多汁、還帶有微脆的口感

直接吃就很爽口，沾點胡椒鹽一塊吃味道更豐富

 

店內提供各式酒類、飲品可以選購

 

隱身在桃園觀光夜市附近的居酒屋「三川燒烤創意料理」

可說是被居酒屋耽誤的黑金炸雞，也可以說是被居酒屋耽誤的牛排，更可以說是被居酒屋耽誤的臭豆腐

咦？哪來這麼多耽誤，但小麥要說的是，你來吃過就懂得我想表達的意思了

今天來到三川燒烤創意料理，多道料理都讓我們覺得很驚艷

而且店家服務態度也很親切，值得大推！！

 

【三川燒烤創意料理-店家資訊】

店名：三川燒烤創意料理

地址：桃園市桃園區中正二街7-1號

營業時間：17:30~02:00（每週三公休）

電話：0916-454 675、0920-343-078

三川燒烤創意料理粉絲專頁

 

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