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> 圖文創作 > [食]台北 特製老壇酸菜 酸辣微麻 清爽又開胃 吾二酸菜魚

[食]台北 特製老壇酸菜 酸辣微麻 清爽又開胃 吾二酸菜魚

2023-10-02 12:50:05 寶貝小飄 人氣：147
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：436篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：吾二酸菜魚
place台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吾二酸菜魚 招牌必點 老罈酸菜魚
特製老壇酸菜 酸辣微麻 清爽又開胃
口口超下飯 一碗白飯可能都不夠!!!
三種尺寸 多人共享 超絕配
吃飯必備飲品 必推泰式奶茶 春芽綠茶
解辣解膩絕對要來上一杯~!!

好吃美食人人愛，好吃固然重要
營業時間也是前往覓食的重要關鍵
加班加班下班晚，已經是現代人必配的工作標配!!!
所以能營業晚一點的店家，也真的少之又少~
位於東區的巷弄間 吾二酸菜魚 主打招牌酸菜魚 可多人共食~
重點是至凌晨 02:00 下班一點的朋友 也可以小聚一下~

源自於重慶的酸菜魚
將魚、酸菜、辣椒完美結合，呈現又酸、又麻、又辣的獨特口感
招牌必點 老罈酸菜魚，嚴選食材新鮮烏鱧魚、老壇酸菜及花椒油
再搭配豬五花、金針菇、雲耳等配料~
三種尺寸 可以依照人數來進行選擇 三五多人共享 和樂融融
不吃辣的朋友也可以選擇吾二冬蔭魚喔~

點餐方式:
1.先選雙魚 老罈酸菜魚(辣) 吾二冬蔭魚
依照人數選擇 中盤(1-2人)、大盤(適合2-3人)、土豪(適合3-4人)
2.好料加點
想吃更多好料，就給它加下去吧~
像是老油條、牛五花、綜合菇類都是不錯的選擇~
最後開味小菜、米飯、炸物、飲品
都可以依照需求加點~
記得一定要點白飯，白飯嚴選霧峰益全香米
米飯短圓飽滿，挺好吃的，尤其酸菜魚超下飯，不來碗白飯怎行!!!
搞不好一碗都不夠呢!!!

小菜開味，餐前開啟你的味蕾~
啪啪小黃瓜 酸甜鮮脆又爽口，開味解膩好選擇
天香紅油鴨掌 去骨處理好入口，鮮脆超好吃~

酸菜酸勁十足的老罈酸菜魚，搭上特製花椒油、辣椒
又酸又麻微辣口感，將味蕾帶來獨特感受~
魚肉鮮嫩又入味，搭上精選配菜
口口超滿足，酸辣麻吃起來超過癮~

雖然說老罈酸菜魚是偏辣感，但個人其實不太會吃辣
平常都是偏微辣，所以覺得辣度還算可接受範圍喔~
酸度跟麻度都是挺重的，搭飯是一定要的!!

又酸又麻一直吃同時，記得搭配飲品~
解解辣 吃起來更加順口~

泰式奶茶(甜) 甜而不膩 滑順好喝
春芽綠茶(無糖)回甘好茶 冰冰涼涼解膩好順口~

吾二酸菜魚位於熱鬧的東區巷弄，近忠孝敦化捷運站
交通上來說十分方便，尤其營業至深夜兩點，深夜用餐也十分方便~
價格上算是中間價格，多人用餐一起共享，一人平均五百元起跳
就可以吃飽喝足，深夜就愛這一味!!!

吾二酸菜魚
台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄5號
02-2778-8892

營業時間：11:30-深夜02:00

 

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