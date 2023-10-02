竹南頭份手搖飲料首選推薦！「龍角 Dragon Horn苗栗竹南店」，強力推薦「重乳龍涎凍奶、珍芋桂花春奶、橙柚青2.0」，純茶、奶茶系列都認真好喝！ - 阿華田的美食日記

我N訪的手搖飲料就是這間「龍角 Dragon Horn」，喝過絕對讓你印象深刻！他們家品項以純茶、奶茶、自家烘焙咖啡、果茶為主，其中奶茶系列有吉蒸牧場鮮奶茶、紐西蘭重乳牛奶、特調龍角奶茶三種選擇，私心推薦重乳牛奶系列，每一口都是濃純香，像是重乳龍涎凍奶、小芋圓龍涎厚奶，果茶系列必喝美美漸層的橙柚青2.0，也很推薦清爽的檸檬冰梅來搭配中秋烤肉！另外配料部分也是龍角的招牌，不能錯過自烘咖啡凍、桂花茶凍，還有一次滿足兩種口感的珍芋各半，喝起來有夠滿足！竹南頭份園區的朋友，飲料外送首選推薦就是這間「龍角 Dragon Horn苗栗竹南店」，趕緊筆記起來吧！

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「龍角 Dragon Horn苗栗竹南店」位在民治街上，竹南高中附近，距離竹南火車站也不遠，步行可抵達。可愛的吉祥物龍寶就在招牌上揮著手Say Hi ~

「龍角 Dragon Horn」創始於彰化鹿港，由咖啡師起家，帶著咖啡的專業轉戰茶飲市場，用烘咖啡的精神，玩茶葉！目前在台北、宜蘭、苗栗竹南共有9間分店。

「龍角 Dragon Horn」不定時會有優惠活動，目前活動是下午時段奶茶系列、檸檬飲品買3送1，限外帶自取喔。

▲龍角 Dragon Horn菜單價格

不知道點什麼嗎？不妨可以參考店內排行榜。

《9月份活動》

現場外帶自取，好茶系列、檸檬飲品買3送1！(每日13:00-19:30)

外送優惠：消費滿$650元即可全單9折優惠！

．重乳龍涎凍奶 $65

「重乳龍涎凍奶」茶香、奶香都好濃厚，是熟悉的厚奶茶的滋味，使用天然紐西蘭乳源，奶香濃郁但不油膩，裡頭還有自烘咖啡凍，搭配奶茶真的很對味。

咖啡凍製作過程相當費工，使用自家烘焙咖啡豆，以咖啡機慢慢萃取出咖啡液，最終才能製作出口感Q彈且充滿咖啡香氣的咖啡凍。

．桂花春奶 $55 (+$10珍芋)

「桂花春奶」以桂花四季春為基底，加入奶精調配，一入口濃郁奶香四溢，尾韻飄著桂花香氣，很推薦加$10元就有珍芋各半的配料，喝起來更滿足。

超喜歡龍角泡過蜂蜜的琥珀色的蜜緗珍珠，真的越嚼越香，加上軟Q的小芋圓，雙重口感喝起來更過癮！

．龍涎紅茶 $35 (+$15奶霜)

「龍角 Dragon Horn」雖然沒看到奶蓋系列飲品，但可以自己隨意額外加奶霜，推薦點「龍涎紅茶」加奶霜，就是奶蓋紅茶，他們家的奶蓋鮮乳成分加比較多，喝起來沒那麼鹹、沒那麼油膩，搭配帶有焙火香氣的招牌紅茶，喝起來真的很順口。

．檸檬冰梅 $50

．龍角凍茶(桂花凍) $50

「檸檬冰梅」放入酸甜滋味的自釀醃梅，再加入新鮮檸檬汁，兩者搭在一起好清爽、好解渴，重口味想來解膩的飲料，點這杯就對了！「龍角凍茶-桂花凍」基底有烏龍茶烘焙香氣，估溜的桂花茶凍讓尾韻多了一股花香，喝起來更有層次感。

．橙柚青2.0 $65 (+$10椰果)

是以柳橙、葡萄柚與抹茶下去調至而成，呈現出紅黃綠超美的漸層顏色，隨便拍隨便美！喝起來充滿果香，尾韻又帶有微微的抹茶苦韻感，更推薦加椰果增添口感。

橙柚青升級成2.0，是加入柳橙、葡萄柚果汁，喝起來更清爽更順口。

「龍角 Dragon Horn苗栗竹南店」前陣子重新開幕後就變成直營店了，很多飲料也優化升級成2.0版本，口感更好、味道也更棒，更還推出了新的咖啡凍、桂花茶凍，配料選擇更多樣化，同時也誕生了超可愛的龍寶，還會出現在飲料封膜上呢。「龍角 Dragon Horn苗栗竹南店」不只有手搖飲，也有現沖咖啡可以選擇，滿足了不同口味的顧客需求。同時「龍角 Dragon Horn苗栗竹南店」也是台北唯二外縣市分店，也是我私心推薦竹南、頭份地區必喝手搖飲料店！