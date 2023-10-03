嘉義吃到飽【龍海全蚵宴】新鮮肥美大蚵仔任你吃！多達２０道炸物熱炒.汽水甜點│高跟鞋教堂│布袋美食

嘉義布袋港附近烤蚵吃到飽～實在太夯！

這間近期開幕就在網路大紅，龍海全蚵宴.

地點超讚，就在高跟鞋教堂旁邊～好停車.

擁有自家產蚵洗蚵場，每顆蚵仔有夠乾淨.

蚵仔非常新鮮又肥美，冰箱整籃蚵仔完全不用搶.

加上多達２０道熱炒冷盤湯品，肉臊飯汽水蛋糕.

家庭聚餐或是好友相聚，不限時，氣氛超級歡樂！

嘉義布袋港吃到飽「龍海全蚵宴」新鮮肥美大烤蚵仔任你吃！多達２０道炸物熱炒.汽水甜點超澎派

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龍海全蚵宴│餐廳外觀

龍海全蚵宴位於布袋港市場附近.

對面就是高跟鞋教堂，伴隨用餐真特別.

餐廳對面就是步道前往園區，散步消化.

超大龍海全蚵宴字樣，讓人充滿期待.

龍海全蚵宴│室內環境

整間店內挑高屋頂，不悶熱，相當通風.

旁邊也有擺放電風扇，不怕邊烤邊流汗.

整個用餐環境相當寬敞，明亮舒適呢！

每張桌位距離都不會太近.

走動路線也很流暢，取餐也不影響旁人.

桌面也相當大，好適合一大群人相聚吃飯.

我們喜歡戶外用餐座位區，頭頂上整排電風扇～

真的不用擔心火烤下去滿頭大汗，通風做得好.

黑色籃子是放蚵殼，不能丟垃圾桶哦.

戶外用餐區旁邊有大冰箱.

提供整籃蚵仔需要自取，整籃拿哦，不用搶.

還有整罐汽水、瓶裝水，免費自取.

光是汽水是給整罐就很夠誠意.

整籃整籃提著走，蚵仔都好大顆肥美.

龍海全蚵宴│收費品項

成人及１４０ＣＭ以上：＄３９９元.

１１０～１４０ＣＭ：＄１００元.

６歲以下：免費.

開爐費：＄１００元.

龍海全蚵宴│自助區域

這間自助區域有冷氣開放.

冰箱內有各式罐裝汽水.

以及水果、蛋糕.

還有白飯、肉臊、醬汁等可以自取.

各式紙杯、湯匙、筷子、小碗都能自取.

肉臊還挺香的呢！來碗蚵仔肉臊飯，超讚！

吃炸物需要的番茄醬都有提供！

龍海全蚵宴│付費串燒

在結帳櫃檯旁邊有提供肉串，需要另外付款.

龍海全蚵宴│付費酒飲

櫃檯旁邊冰箱需要酒飲品項，也能另外付款.

龍海全蚵宴│吃到飽菜色

桌上有提供木夾，放入菜色籃内.

等著服務人員送餐即可～多達２０道菜色！

吃到飽系列，冷盤、炸物、湯品.

想吃什麼都能自己投夾，菜色相當豐富.

通通都是蚵仔相關菜色，保證滿足翻天.

我們一到現場就由服務人員帶位入桌.

我們選了外面通風桌位，有電風扇吹也很涼快.

不一會兒，外頭桌位就半滿了！超熱鬧～

桌上有給小刀、夾子，靠著工具就能輕鬆剝殼.

這裡的蚵仔都清洗的很乾淨，吃得安心.

擁有自家產蚵洗蚵場，肥美新鮮看得到.

真的不誇張，每顆蚵仔都是這樣大又厚嫩.

吃起來蚵仔超級多汁鮮美，沾點醬油更解膩.

整籃一直烤一直吃，不限時，真的有夠大方！

都不曉得這盤是吃了第幾輪了！

一邊烤爐熱烘烘瘋狂烤著蚵仔.

一邊大桌面擺滿熱炒炸物和冷盤湯品！

整桌熱炒都是有關蚵仔料理～

記得來碗蚵仔肉臊飯，想吃多浮誇就多厲害！

和風沙拉

清爽新鮮的生菜蔬果搭配，開胃爽口.

南洋泰式淋墨魚圈

酸甜泰式風味，墨魚小卷彈嫩.

冰梅鮮釀西紅柿

好喜歡這道清爽酸甜的開胃小點.

烤蚵仔吃多了會膩也能換個口味.

冰蔥五味拌鮮蚵

就連熱炒蚵仔都這樣大個有夠肥.

加上蔥段、切片黃瓜，吃起來清脆.

豆豉白玉炒鮮蚵

搭配白飯多了豆腐香，配飯也對味.

塔香三杯炒雞肉

三杯香氣濃郁，雞肉嫩不會太乾.

蒜蓉銀絲蒸鮮蚵

蒜蓉醬濃郁味道，搭配ＱＱ冬粉和蚵仔.

南洋泰式淋鮮蚵

酸甜醬汁的滋味搭配鮮蚵.

塔香椒鹽炸鮮蚵

裹粉炸上鮮蚵的鹹香爽口.

手工麵線拌鮮蚵

除了白飯之外，還有手工麵線配蚵仔.

還挺喜歡這道的麵線Ｑ軟有蚵仔香.

龍海酥脆炸雞塊

一口一個小雞塊，大家都愛吃.

椒鹽黃金炸薯條

小朋友就是愛吃炸薯條，暢食真棒！

記得到醬料區拿番茄醬.

香酥深海花枝丸

漁港邊就是要吃花枝丸阿.

撒上椒鹽鹹鹹香香的，邊吃邊聊也好過癮.

蒜香酥炸墨魚捲

一根一根的唰嘴炸物往嘴裡送.

手工網紗鮮蚵捲

蚵捲也炸得不油膩，沾醬油膏會更香.

酥炸白鯧

蚵仔吃多了也能配上細綿魚肉.

糖醋鮮蔬燒白鯧

好愛這盤！酸甜醬汁配上綿嫩魚肉.

我自己就掃光一盤！

香煎鮮蚵塔香蛋

熱炒品項相當多，也適合小朋友用餐.

蚵仔放入煎蛋一起香煎，蛋濃厚嫩好好吃.

五味墨魚圈

好幾道熱炒都有放上蔬菜，讓料理吃起來爽脆.

蒜香寶島鮮時蔬

單純炒青菜配飯和蚵仔一定要點.

這樣搭配才能均衡營養.

繽紛煉乳黃金磚

整塊金黃磚樣上桌，居然是塊銀絲卷.

淋上甜甜煉乳，撒上巧克力米很繽紛.

內層香濃軟綿的銀絲卷.

好適合當作餐後甜點.

茶碗蒸、東北酸菜鮮蚵湯、東北酸菜鮮蛤湯.

茶碗蒸

一人一份茶碗蒸也是店內人氣餐！

蒸蛋紮實中帶綿軟口感.

有蛋有蚵仔有飯或是麵線，吃得飽足沒問題.

二款都是東北酸菜湯底，蚵仔和蛤仔的不同.

東北酸菜鮮蛤湯

蛤仔一樣都好肥，咬下多汁超鮮的！

搭配湯頭酸酸香氣好順口

東北酸菜鮮蚵湯

來到這裡吃飯聚餐，就是蚵仔大餐！

就連湯品都是大大蚵仔，讓你大大享受.

甜點蛋糕

咖啡蛋糕拿了好幾塊當作餐後甜點.

季節水果

西瓜切得大塊，瓜肉香甜多汁.

芭樂也很甜美，清脆口感，滿滿芭樂香呢！

各式熱炒蚵仔、煎蛋蚵仔、涼拌蚵仔等等…

還有各式炸物雞塊、薯條、花枝丸、墨魚圈.

大人小孩都能滿足！

半開放用餐座位區相當通風不悶熱.

整籃蚵仔放在冰箱，不用搶更是保鮮.

還有多款汽水自取暢飲，熱炒２０幾道～

真的是來個蚵仔大餐！假日聚餐超歡樂！

吃飽飯後，還能散步到對面跟高跟鞋教堂.

來個網美拍照，欣賞河岸落日～

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