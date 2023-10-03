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【超澎湃海鮮料理-捷運中山國小站-消夜美食推薦】自家漁船、產地直送、鮮甜湯頭， 老爺爺與小老婆

2023-10-03 22:35:04 小老婆 Tin Tin 人氣：109
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小老婆 Tin Tin

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：江家深澳小漁村海鮮料理
phone02-2593-5692
place台北市中山區民權東路二段19號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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【超澎湃海鮮料理-捷運中山國小站-消夜美食推薦】自家漁船、產地直送、鮮甜湯頭，

 
 
 

深澳小漁村，9點過後必吃這道，一碗米粉也很有故事.

人世間，唯有美食與愛不可辜負，愛已辜負太多了，美食就不要辜負了，吃是最療愈人心的良藥。

食物是絕望時的救贖，是孤獨時的伴侶。不知道為什麼，肚子餓的時候，就覺得自己很委屈，但當吃了一頓美食，肚子飽了，就覺得生活上的不如意，工作上的難題都沒什麼可為怕，甚至覺得自己可以拿刀去屠龍了。

 

在台北市想要吃到新鮮美味便宜的海產，總是不太容易。

朋友知道我愛吃海鮮，拉我來品嘗這間9/26試營運，10月才開幕，位於捷運中山國小站附近新的一間海鮮料理店，只需要3個銅板價就可以吃一餐。

而且營業到凌晨，被老闆荼毒加班後，超適合下班後來這裡用美食撫慰受傷的心靈。

話不多說，當然要來嘗鮮啊。

 

牆上介紹著店家的故事。

老闆從小就喜歡吃小卷，到深澳認識江船長後才知道，小卷盛產季在每年的3月~8月，

這幾個月漁民出海捕抓的白帶魚及小卷，是一整年收入的主要來源，每次出海需要7~15天，因此會準備米粉、麵條、米在船上。

用海上捕獲的新鮮小卷在船上煮小卷米粉，或是粥，配上酥炸、清蒸、或是乾煎的白帶魚，就是最美味的食物。

店家有自家的漁船、捕獲新鮮的小卷跟白帶魚，直接產地直送到店內，因此來到這的消費者就會吃到新鮮的海鮮粥。

 

小卷米粉 NT$ 150

店家的名子叫做「江家深澳小漁村」，深澳最有名的就是小卷，一看就知道這道一定是店家主打商品，立馬點來吃啊。

米粉用大骨、時蔬熬煮出的湯頭來煮，讓米粉吸滿小卷的鮮甜及芋頭香，先不吃料，光是吃米粉喝湯就超美味的。

 

吸飽大海精華的米粉，超好吃的。

 

海鮮粥 NT$150

朋友點的海鮮粥，光是看就覺得很暖胃，冬天來這喝一碗海鮮粥，吃完活力滿滿。

 

霸王海鮮粥 時價

店家主打的商品，用大骨、時蔬熬煮出來的湯頭來煮粥，讓大海的精華融入粥裏面，粥裡有紅蟳、蝦子、小卷、蛤蠣、鮮蚵。

 

 

海鮮麵 NT$150

 

小卷炒麵 NT$150

不喜歡喝湯的，可以吃乾的，一樣料多實在。

 

我最愛的小菜

涼拌木耳 NT$60

泡菜 NT$60

魚蛋沙拉 NT$120

酥炸豆腐 NT$60

涼拌小黃瓜 NT$60

 

蚵仔酥 NT$120

超大顆，超鮮。

 

酥炸魷魚 NT$180

 

酥炸蝦捲 NT$120

 

手工甜不辣 NT$80

 

鯊魚煙 NT$100

 

滷肉飯 NT$35

 

菜單。

 

評Google五星好評就送「主廚辣椒醬一瓶」，這個醬超好吃的，在家拌麵沾肉，特別有滋味。

 

開放式廚房，乾淨衛生看得到。

 

有各種醬料，可以自行添加。

 

店外貼心的準備椅子跟茶水，讓等候的民眾可以歇歇腳、潤潤喉。

 

【江家深澳小漁村海鮮料理】

 

—–✈——✈——✈——✈——✈——✈——

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