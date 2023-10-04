西門美食｜北方麵食老店｜必吃捲餅、餡餅【台北市萬華區】中華餡餅粥

「中華餡餅粥」座落於西門商圈外圍，是一間北方麵食老店。其聞名的捲餅、餡餅，是饕客們來店必吃的美食之一。

店面一側是中式復古的用餐環境，另一側則是半開放式廚房。中華餡餅粥提供的小菜選擇多樣，一律40元。

店內用餐最低消費每人70元，中華餡餅粥必吃的餡餅價格實惠，只要50元，真的很划算!

牛肉餡餅/ 豬肉餡餅

餡餅噴汁是必要的，餅皮又酥、又脆、又香，肉餡部分調味適中， 真的非常厲害，但是只有「牛肉餡餅」! 豬肉餡餅雖然在調味上也是好吃的，但就沒有噴汁了。在好奇心的驅使下，我鼓起勇氣詢問老闆，為何牛肉餡餅和豬肉餡餅包的汁不一樣多。老闆回覆我說牛肉和豬肉本來就不一樣，所以豬肉不會噴汁是正常的。好喔，是我見識淺~

酸辣湯

酸辣湯有十足十的胡椒香氣及醋味，食材放料非常豐富、不手軟，口味上感覺還蠻不錯的。

醡醬麵

醡醬麵總覺得醡醬口味偏淡， 拌了麵條以後味道又更淡了。麵體Q彈好吃，只可惜醡醬味道不足...

餛飩湯

餛飩肉餡偏重口，但和湯搭配一起入喉，鮮、鹹、香俱全，味道極佳!

今天這頓吃下來，餐點算是可接受的，尤其是牛肉餡餅，真的是今天的靈魂美味! 服務態度上比較偏向不太搭理客人，我個人是可以接受啦，反正是來吃飯的~用餐途中人潮絡繹不絕，不斷有內用客人陸續進來，生意算是還蠻不錯的。「中華餡餅粥」分享給大家!

中華餡餅粥

地址: 台北市萬華區昆明街211號

營業時間: 週二-週日11:00-21:00，週一公休

北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-

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