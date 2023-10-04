新店！車站旁不限時百元咖啡店，必點狗掌雞蛋糕和手沖咖啡

台中火車站新開幕不限時咖啡廳，以療癒感露營風為主題，並將自己愛犬臘腸狗造型融入其中，甚至還推出萌到讓你捨不得吃的狗掌印雞蛋糕，大小差不多拳頭大，加上口味多種可選，很多鄉親路過總忍不住多買幾份，吃過都會敲碗想再吃。另外老闆的手沖咖啡也很推薦，價格約一百元上下，咖啡品質有水準，說真的在台中以這個價位超級佛心，根本是為了小資族而開。

置身在台中中區的中山路上，店面低調不明顯，騎車很容易就這麼呼嘯而過，不仔細找真的沒發現，店址距離台中車站步行只要10分鐘，無論是開車或是搭乘大眾運輸都十分便利。

自己飼養的臘腸狗命名，牠的名字叫無敵，因此創造一個友善環境，讓大家品嚐美味的咖啡和甜點同時，也能為流浪動物的福利盡一份心力。

台中不限時插座咖啡廳不只提供內用環境，甚至還推出外帶咖啡佛心價，仔細詳讀無敵咖啡外帶DM，幾乎百元有找，便宜到不要不要～

一進門就能感受療癒系露營風，簡單自在的舒服環境，似乎放慢了生活步調，儀式感的品著一杯咖啡，嚐著美味甜點，是一件幸福的事情。老闆在咖啡行業從事14年，除了提供外帶咖啡，也有販售自家烘培的咖啡豆品牌，更提供了內用座位，只不過座位數不多但經常客滿，幾乎大家一來都會待上整個下午，而且也沒有限制用餐時間，根本是學生和上班族必去平價咖啡店。

茶水、面紙採自助式取用，更貼心是咖啡廳插座供客人免費使用且不限時，完全是學生族和商務人士必去首選。

只要在Google或FB打卡五顆星與寫評論就可獲得神秘好禮，另外店家也有提供WIFI可使用唷。

別有洞天的走廊，門簾一拉開秒融化，牆面上掛滿毛小孩的框畫超級治癒。

無敵咖啡Woody Cafe是台中寵物友善餐廳，對毛小孩十分友善，毛小孩只要有繫牽繩或是寵物推車、包包都很歡迎前來用餐，說真的寵物友善越來越多，也希望主人們一起遵守規章，讓這份寵物友善延續下去。

很難得台中咖啡廳寵物可落地，甚至店家還熱情的說歡迎毛小孩拍照，因此小文幫拉米拍了很多寫真，只不過拉米太年輕又太屁，拍起來都是酷酷的臉。

D&B有機花茶(歐洲水果茶)

無咖啡因可選擇Woody Cafe的歐洲水果茶，這款嚴選歐洲水果茶包製作冰飲，茶湯呈現琥珀色澤，茶香明顯帶有淡淡水果香氣，啜飲一口清爽甘甜滋味綻放口腔，沒有想像中的甜膩，喝起來清新爽口，不知不覺就喝掉了一大半。

花生貝果

無敵咖啡不只咖啡有水準，就連貝果價格甜到心坎裡，這道黃金貝果+花生只要60元，不用破百在台中中區咖啡廳也能享受銅板下午茶。馬上來試試花生貝果的味道如何? 雙手捧起大咬一口，裡面的花生醬非常濃郁，口感香氣四溢，帶有鹹甜滋味，咀嚼時還吃的到顆粒感，更特別是貝果底層是脆硬的咬感，完全擄獲阿文味蕾。

檸檬塔

小編也很推薦無敵咖啡的檸檬塔，精心挑選綠檸檬原汁，ㄧ塔皮使用消化餅乾製作，在加入少許肉桂提味，使酸甜之中達到一個中和，品嚐時唇齒間瀰漫著檸檬香，這股酸度和甜度比例剛剛好，塔皮的酥脆度適當，綿密細緻內餡一入口在嘴裡化開，塔皮和檸檬餡完美融合，讓人吃了之後忍不住一直回味。

巴斯克乳酪蛋糕

蝦咪！這款巴斯克乳酪蛋糕一份只要40元，我沒看錯吧? 在台中中區美食的價格有那麼便宜? 一開始有被這個價錢嚇到歪樓，後來確認是40元沒錯，這個價錢在台中咖啡店也太佛心了，而且巴斯克乳酪蛋糕也是店家自己做，他的乳酪香氣十足，口感滑順綿密，吃完不會感到甜膩。

無敵雞蛋糕牽絲起司

這個萌到不行的狗腳印雞蛋糕會讓人捨不得開吃，一份共有三個，每塊和拳頭一樣大，頗有份量，是個很有內涵的雞蛋糕，價錢約40元~60元，一份有三個，我點了牽絲起司口味，無敵雞蛋糕現點現做，使用鮮奶和少量蝶豆花成份製作，裏頭放入邪惡的起司塊，烤出來的香氣四溢，外皮微酥，內餡柔軟Q勁，牽絲的起司味香醇濃厚好吃。

無敵雞蛋糕QQ桂圓

第一次看見桂圓雞蛋糕口味，咱們將雞蛋糕從中間對切，桂圓餡給的量超霸氣，愛吃桂圓的我，實在受不了這誘人的畫面，接下來大口咬下，桂圓香綻放舌尖，香氣十足又有Ｑ感，配上外皮微酥，軟Q有勁的蛋糕體超契合，這樣一份60元便宜又好吃。

焙茶拿鐵

焙茶拿鐵屬於濃郁系口味，使用焙茶與六甲田莊鮮乳製作，啜飲一口焙茶香氣夠重，口味不苦澀，再混合六甲田莊鮮乳，交織出濃厚而不膩的口感。

手沖單品咖啡 馬拉巴爾

喜歡靜靜坐在位置上欣賞咖啡師手沖的畫面，那股咖啡香氣縈繞在整個空間裡，撲鼻而來香氣特別療癒，而我這次選擇了印度國家，產區Malabar的先日曬後豐漬的咖啡豆，這款屬於中焙咖啡，上桌時店家會附上裝著咖啡豆的瓶子，大家可以先開瓶蓋聞味道，欣賞咖啡豆的色澤，比起其他豆子，這款顏色偏淡，喝起來風味較不同，口感有淡淡普洱茶味，且帶一點堅果和花生韻味，尤其是中段感覺到清爽，後韻還會回甘，我挺喜歡馬拉巴爾咖啡豆的風味。話說價格意想不到佛心，這樣一壺手沖咖啡只要130元，若想外帶咖啡也可以唷！

環境氛圍靜懿舒適，甜點用料實在，手沖咖啡好喝有水準，價格更是佛心爆表，老闆說把包裝設計省下來，將咖啡品質提高，就是要讓客人可以用實在價格喝到一杯好喝咖啡，因此對寵物也十分友善，非常值得一品再品，趕緊把名單收進口袋唄！

地址:臺中市中區中山路107號(市府路與自由路附近)

營業時間:8:00~20:00(星期二公休)

電話: 0932-347177