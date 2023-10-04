得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|2023十月21周年感恩回饋活動(即日起至10/31，優惠詳見內文)

2023十月21周年感恩回饋活動(即日起至10/31)

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2023得倫食品十月21周年；我們來品嘗大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果| 等，四樣美味零食!!

我個人很推薦這款柚香雪花餅；和坊間一般製作雪花餅不同，除了有奶粉、糖調製的乳香糖醬、還有一種柚子軟糖QQ的口感；很像是鬆軟的餅乾裡面包了軟糖!! 很驚奇!!

對於拔牙半個月，吃零食還是小心翼翼的我來說；這款可以大口吃，不刮口腔；蠻爽的!!

有柚子酸甜Q軟的口感，比起一般草莓、巧克力、原味多了水果酸香氣；餅身口感也比較Q，這樣改良，真的很好吃!!

綜合米果，裡面有豌豆、魚味小餅乾、果實狀小餅乾、紅蘿蔔口味小餅感等；口感酥脆，搭配茶飲、咖啡很好吃；相當適合，下午三點辦公室開始缺氧、缺醣，中午的食物熱量消耗差不多的時節

魚脆薯條，吃起來很大氣、粗條狀的餅乾薯條沒有過多的調味；粗曠好吃!!

切成方形的魚漿片，進行調味與調色；外頭再裹上砂糖；好吃不過了! 今年再次吃到，很是回味!

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