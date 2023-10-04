為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|2023十月21周年感恩回饋活動(即日起至10/31，優惠詳見內文)

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|2023十月21周年感恩回饋活動(即日起至10/31，優惠詳見內文)

2023-10-04 15:08:45 新竹林依晨 人氣：102
share
邀約
窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：得倫食品
place新北市板橋區文化路一段285巷17號1樓
作者本次評價：
4.70
環境設備
4.50
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

 

2023十月21周年感恩回饋活動(即日起至10/31)

💞 活動內容：

  • 單筆消費滿NT1,000送超值酷碰券，最高回饋NT300!!
  • 官網訂購滿NT1,500送精選零食一包
  • 新客首次官網下訂滿NT499再折NT50；再送超人氣零嘴一包

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

2023得倫食品十月21周年；我們來品嘗大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果| 等，四樣美味零食!!

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

我個人很推薦這款柚香雪花餅；和坊間一般製作雪花餅不同，除了有奶粉、糖調製的乳香糖醬、還有一種柚子軟糖QQ的口感；很像是鬆軟的餅乾裡面包了軟糖!! 很驚奇!! 
對於拔牙半個月，吃零食還是小心翼翼的我來說；這款可以大口吃，不刮口腔；蠻爽的!!

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

 

有柚子酸甜Q軟的口感，比起一般草莓、巧克力、原味多了水果酸香氣；餅身口感也比較Q，這樣改良，真的很好吃!!

 

 

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

 

 

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

 

綜合米果，裡面有豌豆、魚味小餅乾、果實狀小餅乾、紅蘿蔔口味小餅感等；口感酥脆，搭配茶飲、咖啡很好吃；相當適合，下午三點辦公室開始缺氧、缺醣，中午的食物熱量消耗差不多的時節

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

魚脆薯條，吃起來很大氣、粗條狀的餅乾薯條沒有過多的調味；粗曠好吃!!

得倫食品|大豬公魚漿片|柚香雪花餅|魚脆薯條|綜合米果|20

切成方形的魚漿片，進行調味與調色；外頭再裹上砂糖；好吃不過了! 今年再次吃到，很是回味!

 

得倫食品訂購資訊：
官網訂購：https://dl-food.com.tw/dEca1
電話訂購：(02)2298-1068
傳真訂購：(02)2298-1085/(02)2298-1089
門市購買：新北市板橋區文化路一段285巷18號(近新埔捷運站)
門市營業時間：週一~週五10:00~20:00、週六10:00~:19:00
門市專線：(02)2254-7989
得倫FB粉絲團：https://www.facebook.com/taiwansnacks
得倫IG：https://www.instagram.com/deulun/
得倫LINE：@dlfood

文章標籤

得倫食品 團購零食 下午茶 辦公室下午茶 零食推薦 零食 團購 人氣零食 零食開箱 台灣零食 古早味零食 懷舊零食 健康零食 高CP值零食 ㄕㄨㄞˋ嘴零食 團購推薦 零時開箱 追劇必備 送禮首選 辦公室下午茶鹹食
創作者介紹
創作者 新竹林依晨 的頭像
新竹林依晨

新竹林依晨




#團購零食
morechevron_right
文章關鍵字
團購零食 下午茶 辦公室下午茶 得倫食品 more
檢舉
share
chevron_left

大相撲麻糬|軟Q扎實|在家DIY麻糬料理||純正製作

得倫食品|5月媽吉系ㄕㄨㄞˋ嘴零食|黃魚酥、白

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：58篇

作者的其它文章
同類據點
異類泡菜之家 照片

異類泡菜之家

4.25 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
極品軒手作烘焙。手工牛軋糖 照片

極品軒手作烘焙。手工牛軋糖

4.45 (2人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
來呦私房料理 照片

來呦私房料理

4.20 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
不吃不可─【ELITFUN E立方】舒芙蕾口感、BIG銅鑼燒禮盒、手掌大紅豆銅鑼燒 照片

不吃不可─【ELITFUN E立方】舒芙蕾口感、BIG銅鑼燒禮盒、手掌大紅豆銅鑼燒

4.00 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
糖宣菓子工坊 照片

糖宣菓子工坊

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市永和區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up