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2023基隆潮藝術展《海光介面》正濱漁港盛大登場！水霧聲光秀、巨型潛水夫頭盔等10組地景藝術

2023-10-04 18:06:49 饅頭弟 人氣：102
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2031篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：基隆市 > 中正區

基隆的潮藝術已經走入第八個年頭，今年的主題是2023基隆潮藝術展《海光介面》

邀請來自台灣、日本、墨西哥、巴西等國際知名藝術家，一同打造了10件令人驚艷的裝置藝術作品

這些作品將分佈在三大展區，呈現出三種不同的視角，以獨特的方式詮釋基隆與海洋的深厚關聯

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在這個地景藝術展覽中，可以感受到來自世界各地藝術家的靈感交織

透過他們的作品，我們將看到基隆和海洋之間獨特的連結

這不僅僅是一個藝術展覽，更是一場生動的視覺盛宴，將基隆的海洋文化呈現得淋漓盡致

基隆潮藝術展覽地圖，趕緊來找這10個裝置藝術來拍美照吧

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來到正濱漁港，您可以放心享受美好時光，完全不必擔心停車的問題

因為漁港旁邊就有一個超寬敞的停車場，讓您隨心所欲停車

而且價格超級親民，只要每小時30元，真的是非常划算

 日月亭基隆和一停車場★uTagGo：基隆市中正區和一路42

 2023 基隆潮藝術：海光介面

展覽日期：2023/09/28 10/15

開放時間：週一～週四 10:00-20:30、週五～週日 10:00-21:30

海光市集

時間：10.7（六）– 10.10（二）15:30-19:30

地點：舊正濱派出所後方廣場

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王耀瑞《瓶中船-沉浮》

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禹禹藝術團隊《介隙之光》

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李奇鴻《流》

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五顏六色的小屋真的超適合拍照，這就是為什麼吸引了那麼多遊客前來拍照的原因

正濱漁港被譽為台灣的威尼斯，這種美譽真的不是沒有道理的

在這裡你可以感受到外國風情，而且現在不用飛到國外，就能體驗到相同的氛圍

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詹維欣〈順光號〉

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曾煜譡〈深海對話〉，可愛的巨型潛水夫頭盔

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一旁的咖啡廳也是這麼的有特色

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這章魚好可愛居然跑上地面來了

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滿天的海膽

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大岩奧斯卡（Oscar Oiwa）《現代海洋野生生物》

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路瓦・里維拉〈強大的水母〉

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宮城有加《海龜休息中》

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大地，穿著－蔡潔莘

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王振瑋〈微光漂浮〉

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成若涵《界》

【海底奇幻–永恆之藍】漁會正濱大樓至舊正濱派出所一帶

 《海光介面》展覽將於9/2810/15期間隆重登場

同時我們還有一個以海洋文創和海味美食為主題的「海光市集」，在國慶連假期間與展覽同步舉辦

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