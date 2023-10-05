桃園新屋景點|綠色方舟館|新屋環境教育園區|免費坐海底列車暢遊海底樂園|進人AR虛擬奇幻海洋世界|世客博衛星展區|永安海螺館|桃園免費親子景點

隱身在新屋環境教育園區綠色方舟為世客博衛星展區，光外型就超好拍的，裡面更是充滿驚奇和科幻，來客个島，首先穿越海客廊道防風林、進入海客光景光影互動球、再搭上與客共遊的海底列車，進入虛擬奇幻之旅，重點是這一切都免費，還可參加抽獎，填寫問卷即可免費獲得一份小禮品，透過沈浸式體驗讓我們了解客家文化，這裡不僅好拍好玩還寓教於樂，適合全家大小一起出遊最新免費景點。

AR打造虛擬場景，透過螢幕可以看到虛擬海龜、魟魚等在天空中游來游去，超逼真的。

館內最好玩的就是用廢棄家電做成的海底列車可暢遊海底樂園，大人小孩都可以坐。

入口處有個網美拍照景點，交錯光影的長廊拍起來好有意境，影片分享

門口還有綠色方舟館拍照攻略，也太貼心了吧～

首先進入像防風林的海客廊道

接著進入海客光景，這裡有光影互動球和反光鏡，小朋友一定超愛的～

再來到達海底樂園，這裡打照一片海底世界，透過AR虛擬場景，可以看到魚類在天空中游來游去，彷彿來到藍色海洋世界。

還可以與它們合影，近距離接觸，超好玩的，影片分享

海底列車有五個車廂與客共遊。

中午12:00-13:00和下午16:00-17:00時段清潔維護中暫停開放。

來這裡參觀，不僅有得玩還可以領摸彩卷抽獎有iPhone14，飯店住宿卷，也太好了吧～

假日搭乘接駁車前來還可以獲得新屋香米一份

完成問卷還可以獲得精美小禮品一份。

周邊還有許多景點可以順遊。

周邊景點：永安海螺館也是世客博的衛星展區，開車距離約10分鐘內，可以搭接駁車或自行開車前往。

永安海螺館挑高二層樓，光外型就超好拍的，這棟就像一座藝術品一樣，不管從任何角度欣賞都很美～

裡面有漁村客家故事館可以免費參觀以及海螺咖啡館可以用餐休息喝咖啡，現在多了世客博展覽，如虎添翼，又更玩囉～

只要掃描QRcode，就可以參加洄游之路AR體驗，還可以加入app，海螺文創園區AR導覽，擴增實境AR。

一場奇幻的海底世界就來了，透過AR體驗，可以看到四周魚群遊來遊去，不管大人或小孩都玩的很開心。

一秒進入海底世界，這裡滿滿的魚群在你身邊，還可以與之合影。影片分享

也可以跟阿弟阿妹合影留念。

挑高兩層樓建築，擁有超美的曲線設計和開放式的空間，可以走在建築之中可欣賞永安觀海橋和永安漁港海景。

這次的世客博真的辦的超好超推的，不管台灣館、世界館、衛星展區都很值得一遊，重點是都免費，假日不知去那玩的，就來世客博走走吧～

綠色方舟館：桃園市新屋區東興路二段888號；營業時間：09：00-17:00（周一公休）

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