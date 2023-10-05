【 韓式炒雞吃到飽 】韓國知名「甩鍋雞」海外首店進駐台北西門町，不用出國也可以吃到正宗的韓式炒雞，除了

朋友是韓國通特別喜歡韓國事物尤其是韓國料理，
當她發現韓國非常知名「甩鍋雞」進駐台北西門町就找我立馬去試試；
他們使用新鮮的雞肉及高麗菜、 馬鈴薯、年糕、豆芽等各式蔬菜食材，
特別以甩鍋的方式大火翻炒，
快速高溫烹調讓雞肉皮脆焦香，
也保留食材原始鮮味，
最後再加入韓國原裝進口的特色醬料，
同時呈現了燉及烤的料理美味，
還原韓國的道地風味，
不用出國就可以吃到好吃正宗韓式炒雞，
而且除了炒雞外還可以吃到許多韓式小吃料理都可以吃到飽，
這樣的好康怎麼不跟大家分享一下呢？！
甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 店家環境
▲ 「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店」就位於唐吉訶德西門店的四樓，
記得從這個側門旁邊走進去坐電梯比較快喔～
▲ 店內感覺就非常寬敞大氣有種工業從林風
▲ 後面這個島檯非常重要所有的東西都在這，
覺得選位子時可以告知店員靠近這邊一點
▲ 島檯旁邊第一個位置就可以看到炸物和披薩，
而且他們家補充的蠻快的喔～
▲ 大部分拿食材都是從這區塊拿的喔！
各種蔬菜、韓式冬粉、年糕…非常多可以選擇喔~
▲ 在這個角落竟然發現有一個讓客人自己手做料理-炸雞奶油飯，
不過說是手做也還好就是將食材都加入飯裡就完成了，
我個人非常喜歡炸雞奶油飯的組合，
吃起來真的有多層次的口感和多層味道，
大家一定要試試！
其實如果不喜歡吃飯，
也可以當成沙拉區使用喔～
▲這裡的醬料區不是拿來直接食用的喔，
是吃完炒雞之後可以拿醬汁當底弄成炒飯的喔～
▲ 這區都是一些主食，
像是泡麵、麵筋球可以拿來加入炒雞一起炒，
而餅類就可以夾入烤箱加熱後直接夾肉吃～
▲ 不知道為啥他們也有燒賣，
我個人非常喜歡這種紮實的燒賣，
好吃～
▲ 沒想到這裡也有超好吃的魚板串，
原味和麻辣都好好吃喔，
麻辣的大概有中辣左右喔～
▲ 最後這區就是飲料區和冰淇淋區，
沒想到他們家的冰淇淋竟然選台灣老牌的小美冰淇淋，
這冰淇淋也選得不錯～
甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 菜單價格
▲ MENU(拍攝於2023/9/27，一切以店內為主喔！)
甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 美味餐點
▲ 第一步就先選一個鍋口味，
他們總共有炒雞口味有5種包括：
「BBQ 醬炒雞」、「蜂蜜醬香雞」、 「經典春川雞」、「麻舌辣喉雞」、「狠角色辣雞」，
和炒豬有2種口味包括：
「辛奇泡菜豬」、「韓流 粉紅豬」！
▲ 選好鍋做好之後不久他們就會端上半成品的鍋
▲ 接下來就去食材區選擇自己想要吃的
▲ 選好之後就可以將食材全部丟下去燜煮
▲ 計時五分鐘之後就可以打開拌炒，
美味的韓式炒雞基本就完成了～
▲ 我們有另外點熔岩起司絲再把它加入炒雞內，
稍微燜一下和拌一下，
美味更上一層的起司炒雞就出爐了～
▲ 吃完之後就可以進入步驟三，
可以選繼續吃炒鍋或是改吃火鍋，
這樣一直吃真的很爽，
一定要通知你大胃王的朋友一起來！
▲ 而我們其實胃不大接下來就選擇炒飯，
先去選醬汁當底然後加入飯和料一起炒，
最後連剩下的起司絲一起炒，
吃起來真的很爽！
甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 店家資訊
甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店
粉絲專頁：https://www.facebook.com/BokjjimXiMen
營業時間：週一到週日 11:00–22:00
店家電話：0223755580
店家地址：108台北市萬華區西寧南路123號4樓
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