【 韓式炒雞吃到飽 】韓國知名「甩鍋雞」海外首店進駐台北西門町，不用出國也可以吃到正宗的韓式炒雞，除了

朋友是韓國通特別喜歡韓國事物尤其是韓國料理，

當她發現韓國非常知名「甩鍋雞」進駐台北西門町就找我立馬去試試；

他們使用新鮮的雞肉及高麗菜、 馬鈴薯、年糕、豆芽等各式蔬菜食材，

特別以甩鍋的方式大火翻炒，

快速高溫烹調讓雞肉皮脆焦香，

也保留食材原始鮮味，

最後再加入韓國原裝進口的特色醬料，

同時呈現了燉及烤的料理美味，

還原韓國的道地風味，

不用出國就可以吃到好吃正宗韓式炒雞，

而且除了炒雞外還可以吃到許多韓式小吃料理都可以吃到飽，

這樣的好康怎麼不跟大家分享一下呢？！

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甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 店家環境

▲ 「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店」就位於唐吉訶德西門店的四樓，

記得從這個側門旁邊走進去坐電梯比較快喔～

▲ 店內感覺就非常寬敞大氣有種工業從林風

▲ 後面這個島檯非常重要所有的東西都在這，

覺得選位子時可以告知店員靠近這邊一點

▲ 島檯旁邊第一個位置就可以看到炸物和披薩，

而且他們家補充的蠻快的喔～



▲ 大部分拿食材都是從這區塊拿的喔！

各種蔬菜、韓式冬粉、年糕…非常多可以選擇喔~

▲ 在這個角落竟然發現有一個讓客人自己手做料理-炸雞奶油飯，

不過說是手做也還好就是將食材都加入飯裡就完成了，

我個人非常喜歡炸雞奶油飯的組合，

吃起來真的有多層次的口感和多層味道，

大家一定要試試！

其實如果不喜歡吃飯，

也可以當成沙拉區使用喔～

▲這裡的醬料區不是拿來直接食用的喔，

是吃完炒雞之後可以拿醬汁當底弄成炒飯的喔～

▲ 這區都是一些主食，

像是泡麵、麵筋球可以拿來加入炒雞一起炒，

而餅類就可以夾入烤箱加熱後直接夾肉吃～

▲ 不知道為啥他們也有燒賣，

我個人非常喜歡這種紮實的燒賣，

好吃～

▲ 沒想到這裡也有超好吃的魚板串，

原味和麻辣都好好吃喔，

麻辣的大概有中辣左右喔～



▲ 最後這區就是飲料區和冰淇淋區，

沒想到他們家的冰淇淋竟然選台灣老牌的小美冰淇淋，

這冰淇淋也選得不錯～

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2023/9/27，一切以店內為主喔！)



甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 美味餐點

▲ 第一步就先選一個鍋口味，

他們總共有炒雞口味有5種包括：

「BBQ 醬炒雞」、「蜂蜜醬香雞」、 「經典春川雞」、「麻舌辣喉雞」、「狠角色辣雞」，

和炒豬有2種口味包括：

「辛奇泡菜豬」、「韓流 粉紅豬」！



▲ 選好鍋做好之後不久他們就會端上半成品的鍋

▲ 接下來就去食材區選擇自己想要吃的

▲ 選好之後就可以將食材全部丟下去燜煮

▲ 計時五分鐘之後就可以打開拌炒，

美味的韓式炒雞基本就完成了～

▲ 我們有另外點熔岩起司絲再把它加入炒雞內，

稍微燜一下和拌一下，

美味更上一層的起司炒雞就出爐了～

▲ 吃完之後就可以進入步驟三，

可以選繼續吃炒鍋或是改吃火鍋，

這樣一直吃真的很爽，

一定要通知你大胃王的朋友一起來！

▲ 而我們其實胃不大接下來就選擇炒飯，

先去選醬汁當底然後加入飯和料一起炒，

最後連剩下的起司絲一起炒，

吃起來真的很爽！

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 店家資訊

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/BokjjimXiMen

營業時間：週一到週日 11:00–22:00​

店家電話：0223755580

店家地址：108台北市萬華區西寧南路123號4樓

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/bokjjimximen/