再訪釜山塔--釜山鑽石塔 ♡

◎釜山市鳥小海鷗“布集〞歡迎大家~~

經過11年再登龍頭山公園，久違了！

釜山塔建於1973年，2021年重新整修更名為「釜山鑽石塔」。

其他人要去免稅店，我們抽空逛逛走走。

旁邊的斜坡可上鑽石塔前的觀景廣場，也可以爬免稅店旁的樓梯上來。

從進釜山機場開始，沿路看到釜山市鳥小海鷗“布集〞一直在猜猜它是誰？

在遊客中心遇到通中文的職員得到了解答，很親切友好送給我們旅遊地圖。

釜山也是高雄的姊妹市唷。

鑽石塔前的觀景廣場也有點心咖啡飲品店。

2012年登上釜山塔，當時俯瞰風景長醬!!

釜山塔周邊就是南浦洞商圈。

出地鐵南浦站在光復路時尚街上有上釜山塔的手扶梯快速不累人。

釜山塔由於位在龍頭山公園山頂，雖然不高僅120公尺左右可鳥瞰釜山市景與海景。

可坐收影島大橋開啟，海雲台美景！

釜山是南韓的主要港口。

2021年3月該港吞吐了超過200萬個20呎標準貨櫃，打破2006年新釜山港開港以來的歷史紀錄。

這家點心吧就在鑽石塔售票入口的旁邊。

買票上塔參觀時間不足，就悠閒地來個釜山鑽石塔餅乾霜淇淋，

店員妹妹很nice可愛貼心用英文問「需不需要多一根湯匙？」

有機霜淇淋以超快的速度溶解!! 嚐來清爽可口，可選撒上抹茶粉或巧克力粉。

鑽石塔餅滿好吃的類曲奇餅般不是甜筒餅乾。

一隻溫馴的喵星人，不管被誰吵換個萌樣、找個板凳繼續睡 zzzz (哈)

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