再訪釜山塔--釜山鑽石塔 ♡

◎釜山市鳥小海鷗“布集〞歡迎大家~~
經過11年再登龍頭山公園，久違了！
釜山塔建於1973年，2021年重新整修更名為「釜山鑽石塔」。
其他人要去免稅店，我們抽空逛逛走走。
旁邊的斜坡可上鑽石塔前的觀景廣場，也可以爬免稅店旁的樓梯上來。
從進釜山機場開始，沿路看到釜山市鳥小海鷗“布集〞一直在猜猜它是誰？
在遊客中心遇到通中文的職員得到了解答，很親切友好送給我們旅遊地圖。
釜山也是高雄的姊妹市唷。
鑽石塔前的觀景廣場也有點心咖啡飲品店。
2012年登上釜山塔，當時俯瞰風景長醬!!
釜山塔周邊就是南浦洞商圈。
出地鐵南浦站在光復路時尚街上有上釜山塔的手扶梯快速不累人。
釜山塔由於位在龍頭山公園山頂，雖然不高僅120公尺左右可鳥瞰釜山市景與海景。
可坐收影島大橋開啟，海雲台美景！
釜山是南韓的主要港口。
2021年3月該港吞吐了超過200萬個20呎標準貨櫃，打破2006年新釜山港開港以來的歷史紀錄。
這家點心吧就在鑽石塔售票入口的旁邊。
買票上塔參觀時間不足，就悠閒地來個釜山鑽石塔餅乾霜淇淋，
店員妹妹很nice可愛貼心用英文問「需不需要多一根湯匙？」
有機霜淇淋以超快的速度溶解!! 嚐來清爽可口，可選撒上抹茶粉或巧克力粉。
鑽石塔餅滿好吃的類曲奇餅般不是甜筒餅乾。
一隻溫馴的喵星人，不管被誰吵換個萌樣、找個板凳繼續睡 zzzz (哈)