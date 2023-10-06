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再訪釜山塔--釜山鑽石塔 ♡

2023-10-06 14:36:50 小 祿 人氣：112
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窩客好文

小 祿

發表篇數：601篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

◎釜山市鳥小海鷗“布集〞歡迎大家~~

釜山塔 (1).JPG

 

 

  經過11年再登龍頭山公園，久違了！

  釜山塔建於1973年，2021年重新整修更名為「釜山鑽石塔」。

釜山塔 (2).JPG

  其他人要去免稅店，我們抽空逛逛走走。

  旁邊的斜坡可上鑽石塔前的觀景廣場，也可以爬免稅店旁的樓梯上來。

  釜山塔 (3).jpg

  從進釜山機場開始，沿路看到釜山市鳥小海鷗布集一直在猜猜它是誰？

   在遊客中心遇到通中文的職員得到了解答，很親切友好送給我們旅遊地圖。

  釜山也是高雄的姊妹市唷。

釜山塔 (4).jpg

  鑽石塔前的觀景廣場也有點心咖啡飲品店。

釜山塔 (5).jpg

  2012年登上釜山塔，當時俯瞰風景長醬!!

  釜山塔周邊就是南浦洞商圈。

  出地鐵南浦站復路時尚街上有上釜山塔的手扶梯快速不累人。

釜山塔 (6).JPG

  釜山塔由於位在龍頭山公園山頂，雖然不高僅120公尺左右可鳥瞰釜山市景與海景。

  可坐收影島大橋開啟，海雲台美景！

釜山塔 (7).JPG

  釜山是南韓的主要港口。

  2021年3月該港吞吐了超過200萬個20呎標準貨櫃，打破2006年新釜山港開港以來的歷史紀錄。

釜山塔 (8).JPG

  這家點心吧就在鑽石塔售票入口的旁邊。

釜山塔 (9).jpg

  買票上塔參觀時間不足，就悠閒地來個釜山鑽石塔餅乾霜淇淋，

  店員妹妹很nice可愛貼心用英文問「需不需要多一根湯匙？」

釜山塔 (10).jpg

  有機霜淇淋以超快的速度溶解!! 嚐來清爽可口，可選撒上抹茶粉或巧克力粉。

  鑽石塔餅滿好吃的類曲奇餅般不是甜筒餅乾。

釜山塔 (11).JPG

釜山塔 (12).jpg

釜山塔 (13).jpg

  一隻溫馴的喵星人，不管被誰吵換個萌樣、找個板凳繼續睡   zzzz   (哈)

釜山塔 (14).jpg

釜山塔 (15).jpg

釜山塔 (16).jpg

文章標籤

小祿 小祿出國趣 釜山 釜山塔 釜山鑽石塔 龍頭山公園 布集 釜山鑽石塔餅乾冰淇淋
 
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小 祿

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挖系小祿～ 小祿邀請大家來分享我的遊趣＆食趣，有空來逛逛嘿！ http://alung1011.pixnet.net/blog 美食趁鮮品嘗，食趣文章日期敬請斟酌參考~
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