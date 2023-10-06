超級隱藏版！七賢路美食，只接受預約，捕夢焗烤義大利麵專門店 平價濃郁義大利麵燉飯，每日新鮮備料、現點現做 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

推薦這間超級隱藏版，位於七賢路上的捕夢焗烤義大利麵專門店

而且只接受預約唷~~~要吃記得先訂喔!

很多銀行、公司、房屋代銷都愛團購的美食餐點，熟客回流客很多，想吃記得預訂起來!

每一份都堅持親自拌炒烹飪，澎派鮮味好料不使用半成品之捕夢 焗烤、義大利麵專門店

僅供外帶、可先預訂，位置很低調，回流的老饕很多

最近捕夢 焗烤義大利麵專門店把烹飪檯面往店鋪內移動，還有營業唷!!!

很多熟客還以為沒開了，店家只是把烹飪檯面往內縮，持續熱情營業

歡迎來捕夢 焗烤、義大利麵專門店，擄獲最鮮美食材用料製作的義大利麵、焗烤美食

老闆娘僅有一人作業，建議大家先打電話預訂，現場就要耐心等候

熟客吃過都會持續回流，食材用料新鮮、不使用半成品

醬料都闆娘自家研發料理，新鮮蛤蠣、蝦子還會剪過鬚鬚，每一個環節都不馬虎

而且每一份餐點都是一份一份拌炒製作，不會使用大鍋炒來分裝

讓每一份餐點都是最完美的風味與份量

全力支援捕夢焗烤義大利麵，新鮮食材用料、堅持自家烹飪調味，現點製作

捕夢 焗烤、義大利麵專門店

位置：高雄市前金區七賢二路152號

電話： 07 285 8518 採預訂制，僅供外帶

營業時間：12:30~22:00(週一公休)

粉絲團：Facebook

捕夢 焗烤、義大利麵專門店 從中午營業到晚上，下午時段都有開，高雄外帶美食推薦

下午時段肚子餓，也可來捕夢吃美食

目前僅有提供外帶，無內用唷!騎樓有一個位置也可以當下用餐

Uber Eats 外送平台也可能訂購 捕夢焗烤義大利麵

一人作業，加上闆娘 因椎間盤突出壓迫到神經

所以無法長期站著，餐點都會親力親為的用心烹飪製作，感謝大家耐心等候

捕夢焗烤義大利麵沒有搬家，還持續營業唷!

每一主餐都會贈送一碗玉米濃湯，濃湯也都是每天熬煮製作

經典濃郁白醬、蒜香奶味青醬、義式番茄醬

醬料都新鮮製作，現點烹飪每一份餐點

雖然是平價百元義大利麵，選用Agnesi義大利麵

頂級的杜蘭小麥粉製作的麵條，保有彈牙口感、麵體放久也不會長大或者影響口感

使用KRAFT卡夫起司粉搭配，焗烤使用紐西蘭雙色乳酪絲

食材用料都完全公開，平價消費卻不隨便的用料，使用的等級絕對都是餐廳等級的食材

每天早上就來製作備料，餐點都堅持自己炒、自己烹飪

全部都是闆娘一人作業，所以才要大家先訂購再來取餐

每一份都堅持時間到才烹飪，掌控精準的時間，一人專注料理製作

現場也可以點餐，就是要等候唷~~~

闆娘相當熱忱，都會希望消費者能吃到美味的餐點

每樣餐點都銷售非常好，大顆飽滿的手工水餃也是很多饕客喜歡

老闆娘跟認識的店家配合的手工水餃

焗烤美食也是超人氣，可以升級30元，使用紐西蘭雙色乳酪絲

非常厚實大氣的乳酪絲用料，有夠邪惡好吃，推薦給起司控

每一份餐點都是親自手炒烹飪，精準的掌控黃金比例調味與食材用料

闆娘一直用很感恩的心回饋給消費者

捕夢 焗烤、義大利麵專門店，把美食外帶回家吃

高雄好吃義大利麵、焗烤，絕對不能錯過這間暖心的 捕夢

雖然只能外帶回家吃，味道帶回家不走鐘，義大利麵條還很Q彈

麵條不僅嚴格挑選Agnesi義大利麵，闆娘說她還有用技巧烹飪方式讓麵條外帶還是保有彈牙口感與香氣

絕對都是餐廳等級的烹飪作法，每一份現點現炒烹飪，保持新鮮風味

份量很十足，大胃王還可以加購升級加麵、加飯

光是蝦子、蛤蠣，就能感受到海鮮的新鮮用料

打開來整個香氣都湧上來，下班回家就能馬上帶回家開動吃

青醬燻雞鮮蝦義大利麵

很濃稠的青醬，炒的很入味，整個麵條都吸附青醬香氣

蛤蠣、蝦子都很新鮮，也會看到蝦子都是闆娘去過鬚鬚，乾淨俐落

好喜歡吃這種彈牙的義大利麵，很滑溜順口帶有麵條本身彈牙口感

青醬香氣會不斷的堆疊上來，越吃越開胃

點的是燻雞鮮蝦，所以還會有燻雞肉，軟嫩帶煙燻鹹香

青醬香氣還會善散發出蝦子的鮮甜滋味，整個吃起來爽口不膩唷!

紅醬海鮮義大利麵

紅醬也是特製烹飪現點製作，味道很香濃

帶有本身的蕃茄果酸甜味，吃起來格外開胃不燥口

外帶回家麵條都沒有膨脹，保有彈牙滑溜口感

整個釋放出蛤蠣的鮮味與蝦子甜味

蛤蠣可以吃的到新鮮度，而且都有吐沙過，飽滿香甜

紅醬義大利麵也炒到很入味，整個麵條都能有紅醬香氣，番茄紅醬酸甜更顯得蝦子的鮮味

主餐都會贈送一碗玉米濃湯

孩子喜歡的玉米濃湯，上面還有麵包丁

連濃湯上面的吐司丁，都是自己烤麵包自己切丁

每個環節都很用心，就是要讓大家吃到好吃又新鮮美味的

帶有乳香味道，甜味的玉米濃湯

麻油鮮菇豬肉義大利麵

打開來整個麻油香氣都湧上來，使用鮮菇搭配讓麻油味道帶菇類甜味

使用清炒的方式，讓麵條帶出麻油香氣

豬肉片很嫩，好咀嚼不柴

麻油味道調配剛剛好，有秋冬的氣味卻不用擔心過於濃厚

用清炒的方式，還帶有麻油湯汁，讓麵條吃起來格外滑順

吃起來是清爽的，不是那種過於厚重的麻油濃稠度唷!

義大利麵的份量挺多的，點的多口味，回家跟家人孩子一起用餐

不用跑餐館，就可以吃到星級等級用料的義大利麵、焗烤

炸物拼盤

一次滿足的波浪薯條、德國香腸、雞塊

連老媽都說好吃的德國香腸，帶有脆度與胡椒的尾韻辣度，很夠味

雞塊咬下還有酥脆口感

咬下還有酥脆口感的薯條，我喜歡吃那種有焦香酥脆的

塔香清炒海鮮義大利麵

清炒蒜味義大利麵，這款很耐吃

因為很爽口帶出塔香與海鮮甜味，讓義大利麵條更唰嘴

蛤蠣甜味香氣都釋放出來

好的義大利麵條很重要，才能讓餐點更耐吃

麵條很彈牙，帶出清炒的塔香提味

朋友來家裡聚會也能事先預訂，帶回家就能開動大吃

焗烤波浪脆薯

闆娘用料真的不小氣，焗烤美食都很厚實，絕對是起司控的愛

薯條帶有微微酥脆，綿密的薯條口感，整個鹹香乳香都湧上來，焗烤咀嚼起來還帶有Q度

白醬培根香腸燉飯＋焗烤

升級30元焗烤，整個餐點都要滿出來，厚厚一大層的雙色乳酪

帶回家吃還是很拉絲，而且是很厚實的拉絲

乳酪香氣都湧上來，鹹香夠味，整個讓白醬米飯更加濃郁

選了白醬焗烤，白醬帶有乳香與德國香腸的鹹香

焗烤真的是熱量爆表，但真的很好吃~~~~

乳香飽滿，連孩子都好愛

飲料也很大杯超值，也順便一起買了

古早味鮮奶茶、伯爵紅茶、伯爵鮮奶茶

奶茶都是使用職人鮮乳調配

古早味鮮奶茶還帶有黑糖香，不甜膩很順口好喝

古早味鮮奶茶都是闆娘自己調整的黃金比例，自己愛喝的比例分享給大家

闆娘一人作業之捕夢焗烤義大利麵，限定外帶超值平價美食、每日新鮮備料烹飪、現點製作建議預約

捕夢 焗烤、義大利麵專門店

位置：高雄市前金區七賢二路152號

電話： 07 285 8518 採預訂制，僅供外帶

營業時間：12:30~22:00(週一公休)

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