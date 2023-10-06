夜幕下的美味探索：『阿亮魯肉飯』夜貓族的最佳美味選擇！中原大學美食推薦、中壢宵夜必吃！ - 相片中的菲莉絲

半夜餓到睡不著覺時，又不想在家煮來吃，但是又想吃一頓熱騰騰的飯菜麵類，這時幸好在中壢市區有一間營業到凌晨2:00的中式小吃店，徹底解救菲姐跟先生飢餓的危機。就是這間我們的日常愛店：阿亮魯肉飯。三不五時就會來店內用餐或是外帶。

阿亮魯肉飯-店面外觀

位於中壢區中山東路一段

阿亮魯肉飯的招牌長這樣

店位置旁邊不遠處就是地下道

來阿亮魯肉飯唯一小小缺點就是不好停車

又屬於交通壅擠鬧區

所以來這裡也是建議騎機車

會比較方便

阿亮魯肉飯-用餐環境

店內用餐環境小而巧

大約目測約有8-10桌

用餐客人彼此間的距離會稍近一點

還有冷氣及電視

讓用餐的客人不無聊

吃飯吃得舒適又開心

醬料及餐具區

都在一進門的門旁邊

阿亮魯肉飯-菜單

小小一間店

光是菜單內的品項就有這麼多種

飯、麵、小菜、湯類都有

幾乎是每次來用餐吃的餐點都喜歡

都不會踩雷

阿亮魯肉飯-餐點分享

這是今晚點的所有餐點

魯肉飯(大碗)

乾拉麵

苦瓜排骨湯

肝連湯

燙青菜

油豆腐

很大一份的油豆腐

喜歡吃豆製品的菲姐

一吃就喜歡

它應該是有事先滷過

所以吃起來每一口油豆腐都是有入味且口感很棒

燙青菜

小吃店內最基本的燙青菜

在阿亮魯肉飯這裡也是份量給得很大方

兩個人吃一盤都還覺得太多

實在是很划算

來到阿亮魯肉飯

當然不能錯過它的招牌魯肉飯

這是先生每次來都必點的東西

魯肉本身肥瘦適中

還有加了一些酸菜及紅辣椒在裡面

所以吃起來的魯肉飯風味是蠻清爽的

肝連湯

苦瓜排骨湯

菲姐私心推薦來阿亮魯肉飯

必點苦瓜排骨湯

傳統的老台菜

在這裡也是煮出好味道

喝起來是甘甜系的苦瓜排骨湯

苦味感覺非常低

就連不喜歡吃苦瓜的先生

也能輕易接受的一碗苦瓜排骨湯

湯裡的每塊苦瓜

就是這麼大塊

身為苦瓜控的我覺得非常棒

通通吃光光

乾拉麵

乾拉麵有淋上一些魯肉醬

所以吃起來更香更滑順

還有大量的油蔥酥、香菜、蔥花

吃起來就是滿足

口味很多層次

麵條則是黃麵條

雖然是乾拉麵

不過吃起來還是有一點濕潤滑順感

非常好入口

這碗乾拉麵味道極好

而且份量也是很大碗

是一碗吃完會讓人意猶未盡的好吃乾拉麵

以上就是我們某一天到阿亮魯肉飯用餐的紀錄

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阿亮魯肉飯-店家資訊

名稱：阿亮魯肉飯

地址：桃園市中壢區中山東路一段307號

營業時間：17:00-02:00

電話：03-4563268