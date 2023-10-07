中央公園美食｜JAI宅水湳店,位在二樓的浪漫玻璃屋

中央公園附近有甚麼美食呢?今天就來介紹一家JAI宅水湳店

JAI宅水湳店是發跡自台中的HUN餐飲集團的6號店

目前在台中JAI宅有二個據點,一個在一中街,另一個就在水湳

其他在新竹和台北西門也有JAI宅的分店,可見得他們還頗受歡迎呢!

JAI宅水湳店在哪裡?

JAI宅水湳店就位在中清路二段,靠近迪卡儂北屯店

從地圖上看得出來距離中央公園也很近,車程只需5分鐘

如果來台中看國慶煙火,還可順道來品嘗美食

JAI宅水湳店其實就在肯德基中清店隔壁,白色的招牌告訴大家他們位在二樓

這附近不是很好停車,可能要繞到中央公園附近才有停車場,建議還是騎車來比較方便

一樓原本是其他餐廳,但目前似乎歇業中,反倒是二樓的JAI宅玻璃屋燈火通明

想前往JAI宅水湳店,必須從一樓這個小側門走進來,可以搭電梯也可以爬樓梯直上二樓

抬頭看看他們的招牌燈箱,才知道JAI的意思是Just Amazing Inside(裡面很驚人)

那更加引人好奇,忍不住想上樓一探究竟了

一來到二樓就先看到他們頗為時尚的候位區,是不是誤以為來到了夜店?

進門後會有工作人員來帶位,左手邊就是這個點餐結帳區

櫃台後這位短髮的服務生態度非常好,還會主動幫我更改成套餐,節省金額

他們的結帳方式很多種,除了付現和刷卡,也可選擇Line Pay的電子支付方式

JAI宅水湳店環境

JAI宅水湳店雖然位在二樓,但是每到用餐尖峰期可是座無虛席

他們很聰明地運用綠色植栽營造出在溫室用餐的感覺

不過最引人矚目的視覺焦點還是在玻璃屋這區的幸運之神雕像

原本以為是太陽神阿波羅,仔細一看好像又不是,總之希臘雕像都長得差不多

幸運之神旁邊還有二盞華麗的金葉子吊燈,看起來多了幾分歐洲貴族風格

這一區運用了大量玻璃窗的自然採光,連天花板都是透明玻璃

玻璃屋的感覺看起來是很浪漫沒錯,但也不無缺點

好在我們是晚上才去用餐,如果是白天中午去,夏天坐在此區應該會汗流浹背吧?🥵

中間還擺了這個餐具和調味料自取區,水壺和玻璃杯也是自取

另外還有Tobasco辣椒醬和起司粉,需要的人可以自行取用

JAI宅水湳店菜單

JAI宅水湳店的菜單有好幾頁,前面主要是義大利麵,後面則有供應燉飯和披薩等餐點

單點的價位大約$280~350,還可以加價升級成套餐

他們主打的特色就是供應多種醬汁的義大利麵,總共9種口味

包括佩里斯白醬,明太子奶油,泰式酸辣,維希番茄紅醬,卡拉奶青醬,黑松露野菇,JAI橘醬,巴黎香榭和蒜味

以白醬為基底,加上新鮮蔬果燉煮的橘醬是他們的招牌,若不知選哪一種,點這個總不會錯

另外用麻辣醬和白醬調製而成的麻奶口味也是人氣餐點

除了9種醬汁的義大利麵,燉飯也有5 種口味可選

飯和麵的單點價格差不多$280~360左右,還可免費加麵或加飯,適合大胃王

這一頁是以披薩和單點為主,包括炸雞和脆薯,主食吃不夠還可點來當副餐

披薩價位$260~290,炸雞和脆薯價位$140~175

這一頁是升級套餐的部分,總共有ABC三種套餐價位可選,看是要加飲料還是加甜點

另外還能加半熟溫泉蛋$25或加焗烤$49,增量焗烤$85

雙人套餐

萬一覺得菜單品項太多會有選擇困難,那麼直接選這個雙人套餐就省事得多

包括二份主餐,一份副餐,二杯飲料和一份甜點,總共$1099+10%

如果食量大又想吃甜點的話,其實點雙人套餐還蠻划算的

JAI宅水湳店美食

瑪格繽紛莫札瑞拉薄餅

王小民點了這個瑪格繽紛莫札瑞拉薄餅$260,因為加番茄和起司的瑪格莉特是他的最愛

JAI宅的披薩都是薄片的,吃起來口感酥脆,10吋大的披薩吃起來也沒負擔

拿一片披薩起來拍個起司會牽絲的邪惡畫面🍕

不過因為我拍太久,肚子早就餓得咕嚕叫的王小民很不爽,覺得涼掉的披薩口感都變差了😅

我說不然拿回去再請他們加熱一下,但臭臉王小民不願意再等,囫圇吞棗了事

橘醬綜合海鮮麵

我點了這個橘醬綜合海鮮麵$300,之前爬文知道橘醬是他們拿手的招牌醬汁

於是就順應潮流點了橘醬,省得想太多又選擇困難

麵條也有二種選擇,可選筆管麵或普通長形麵條,我選了筆管麵

綜合海鮮除了蝦子,蛤蠣和花枝,特別值得一提的是他們的蝦子身體已經先去殼,方便大家食用

而且還會附贈一個小鐵盤讓大家放置蝦殼和蛤蠣殼,是不是很貼心呢?

至於JAI宅的義大利麵到底好不好吃,看我的表情就知道很滿意

不僅分量多,醬汁的濃稠度也剛好,選擇招牌的橘醬總沒錯

覆盆莓檸檬玫瑰蘇打

飲料我選了覆盆莓檸檬玫瑰蘇打$125,升級套餐可減$30

沒想到送上來的是這樣的組合,旁邊還附上瓶裝蘇打水讓客人自己加,挺有意思的

義大利冰淇淋

原本王小民點的是右邊的鐵觀音冰淇淋$80,但他們不小心送錯了

送成左邊的香草冰淇淋,剛好讓我把握機會把二種口味都拍到了

鐵觀音冰淇淋口味偏苦,不愛吃茶味冰淇淋的人選香草即可

瀑布原味提拉米蘇

聽說這個瀑布原味提拉米蘇$190也是它們的招牌,除了原味還有巧克力口味

不過因為我不怎麼愛提拉米蘇,所以就沒有點甜點,這是擺在櫃子裡拍的

萌犬燒

因為JAI宅水湳店也是寵物友善餐廳,所以這個萌犬燒$120應該可以融化不少人的心

最後不可免俗地來張餐點大合照,因為我和王小民都吃不多,所以沒有點雙人套餐

其實價差也只有$200多,還會多一份副餐和一杯飲料及甜點

這是最後結帳的金額,二人吃了$759加上一成服務費$835

JAI宅水湳店用餐氣氛和美味程度都不錯,所以蠻值得來嘗試喔!

JAI宅水湳店地址電話

🏠: 台中市北屯區中清路二段903號二樓

📞: (04)2425-8555

🕕: 平日11:00~21:30 假日 11:00~22:00

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