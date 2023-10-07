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中央公園美食｜JAI宅水湳店,位在二樓的浪漫玻璃屋

2023-10-07 01:40:05 省錢旅遊達人 人氣：103
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窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：498篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北屯區

造訪商家：JAI宅 水湳店
phone04-2425-8555
place台中市北屯區中清路二段903號二樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中央公園附近有甚麼美食呢?今天就來介紹一家JAI宅水湳店

JAI宅水湳店是發跡自台中的HUN餐飲集團的6號店

目前在台中JAI宅有二個據點,一個在一中街,另一個就在水湳

其他在新竹和台北西門也有JAI宅的分店,可見得他們還頗受歡迎呢!

本文目錄(點名稱快速前往)

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JAI宅水湳店在哪裡?

JAI宅水湳店就位在中清路二段,靠近迪卡儂北屯店

從地圖上看得出來距離中央公園也很近,車程只需5分鐘

如果來台中看國慶煙火,還可順道來品嘗美食

JAI宅水湳店其實就在肯德基中清店隔壁,白色的招牌告訴大家他們位在二樓

這附近不是很好停車,可能要繞到中央公園附近才有停車場,建議還是騎車來比較方便

一樓原本是其他餐廳,但目前似乎歇業中,反倒是二樓的JAI宅玻璃屋燈火通明

想前往JAI宅水湳店,必須從一樓這個小側門走進來,可以搭電梯也可以爬樓梯直上二樓

抬頭看看他們的招牌燈箱,才知道JAI的意思是Just Amazing Inside(裡面很驚人)

那更加引人好奇,忍不住想上樓一探究竟了

一來到二樓就先看到他們頗為時尚的候位區,是不是誤以為來到了夜店?

進門後會有工作人員來帶位,左手邊就是這個點餐結帳區

櫃台後這位短髮的服務生態度非常好,還會主動幫我更改成套餐,節省金額

他們的結帳方式很多種,除了付現和刷卡,也可選擇Line Pay的電子支付方式

JAI宅水湳店環境

JAI宅水湳店雖然位在二樓,但是每到用餐尖峰期可是座無虛席

他們很聰明地運用綠色植栽營造出在溫室用餐的感覺

不過最引人矚目的視覺焦點還是在玻璃屋這區的幸運之神雕像

原本以為是太陽神阿波羅,仔細一看好像又不是,總之希臘雕像都長得差不多

幸運之神旁邊還有二盞華麗的金葉子吊燈,看起來多了幾分歐洲貴族風格

這一區運用了大量玻璃窗的自然採光,連天花板都是透明玻璃

玻璃屋的感覺看起來是很浪漫沒錯,但也不無缺點

好在我們是晚上才去用餐,如果是白天中午去,夏天坐在此區應該會汗流浹背吧?🥵

中間還擺了這個餐具和調味料自取區,水壺和玻璃杯也是自取

另外還有Tobasco辣椒醬和起司粉,需要的人可以自行取用

JAI宅水湳店菜單

JAI宅水湳店的菜單有好幾頁,前面主要是義大利麵,後面則有供應燉飯和披薩等餐點

單點的價位大約$280~350,還可以加價升級成套餐

他們主打的特色就是供應多種醬汁的義大利麵,總共9種口味

包括佩里斯白醬,明太子奶油,泰式酸辣,維希番茄紅醬,卡拉奶青醬,黑松露野菇,JAI橘醬,巴黎香榭和蒜味

以白醬為基底,加上新鮮蔬果燉煮的橘醬是他們的招牌,若不知選哪一種,點這個總不會錯

另外用麻辣醬和白醬調製而成的麻奶口味也是人氣餐點

除了9種醬汁的義大利麵,燉飯也有5 種口味可選

飯和麵的單點價格差不多$280~360左右,還可免費加麵或加飯,適合大胃王

這一頁是以披薩和單點為主,包括炸雞和脆薯,主食吃不夠還可點來當副餐

披薩價位$260~290,炸雞和脆薯價位$140~175

這一頁是升級套餐的部分,總共有ABC三種套餐價位可選,看是要加飲料還是加甜點

另外還能加半熟溫泉蛋$25或加焗烤$49,增量焗烤$85

雙人套餐

萬一覺得菜單品項太多會有選擇困難,那麼直接選這個雙人套餐就省事得多

包括二份主餐,一份副餐,二杯飲料和一份甜點,總共$1099+10%

如果食量大又想吃甜點的話,其實點雙人套餐還蠻划算的

JAI宅水湳店美食

瑪格繽紛莫札瑞拉薄餅

王小民點了這個瑪格繽紛莫札瑞拉薄餅$260,因為加番茄和起司的瑪格莉特是他的最愛

JAI宅的披薩都是薄片的,吃起來口感酥脆,10吋大的披薩吃起來也沒負擔

拿一片披薩起來拍個起司會牽絲的邪惡畫面🍕

不過因為我拍太久,肚子早就餓得咕嚕叫的王小民很不爽,覺得涼掉的披薩口感都變差了😅

我說不然拿回去再請他們加熱一下,但臭臉王小民不願意再等,囫圇吞棗了事

橘醬綜合海鮮麵

我點了這個橘醬綜合海鮮麵$300,之前爬文知道橘醬是他們拿手的招牌醬汁

於是就順應潮流點了橘醬,省得想太多又選擇困難

麵條也有二種選擇,可選筆管麵或普通長形麵條,我選了筆管麵

綜合海鮮除了蝦子,蛤蠣和花枝,特別值得一提的是他們的蝦子身體已經先去殼,方便大家食用

而且還會附贈一個小鐵盤讓大家放置蝦殼和蛤蠣殼,是不是很貼心呢?

至於JAI宅的義大利麵到底好不好吃,看我的表情就知道很滿意

不僅分量多,醬汁的濃稠度也剛好,選擇招牌的橘醬總沒錯

覆盆莓檸檬玫瑰蘇打

飲料我選了覆盆莓檸檬玫瑰蘇打$125,升級套餐可減$30

沒想到送上來的是這樣的組合,旁邊還附上瓶裝蘇打水讓客人自己加,挺有意思的

義大利冰淇淋

原本王小民點的是右邊的鐵觀音冰淇淋$80,但他們不小心送錯了

送成左邊的香草冰淇淋,剛好讓我把握機會把二種口味都拍到了

鐵觀音冰淇淋口味偏苦,不愛吃茶味冰淇淋的人選香草即可

瀑布原味提拉米蘇

聽說這個瀑布原味提拉米蘇$190也是它們的招牌,除了原味還有巧克力口味

不過因為我不怎麼愛提拉米蘇,所以就沒有點甜點,這是擺在櫃子裡拍的

萌犬燒

因為JAI宅水湳店也是寵物友善餐廳,所以這個萌犬燒$120應該可以融化不少人的心

最後不可免俗地來張餐點大合照,因為我和王小民都吃不多,所以沒有點雙人套餐

其實價差也只有$200多,還會多一份副餐和一杯飲料及甜點

這是最後結帳的金額,二人吃了$759加上一成服務費$835

JAI宅水湳店用餐氣氛和美味程度都不錯,所以蠻值得來嘗試喔!

JAI宅水湳店地址電話

🏠: 台中市北屯區中清路二段903號二樓

📞: (04)2425-8555

🕕: 平日11:00~21:30 假日 11:00~22:00

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南屯蕭爌肉飯北屯店

王爺王肉羹




JAI水湳店好停車嗎?

只能路邊找位置,但中清路周遭停車不易,建議騎車來

JAI水湳店距離中央公園多遠?

相當近,車程只需5分鐘
評分者：省錢旅遊達人
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