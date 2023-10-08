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高雄海鮮熱炒餐廳首選【九九海鮮熱炒】新鮮魚貨直送│老師傅手藝果然精湛│高雄平價熱炒推薦

2023-10-08 19:17:20 台南Running Man 人氣：109
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窩客好文

台南Running Man

發表篇數：129篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：九九平價熱炒 · 日式料理燒烤
phone07-3434-099
place高雄市左營區重愛路300號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄熱炒推薦-九九平價熱炒.png

高雄平價熱炒何其多，但要找好吃又新鮮的，那就有難度了！

今天來分享這家我整整吃了半年後，足以讓我很有信心的提筆分享！首先聊聊魚貨，九九平價熱炒這半年來，魚貨變來變去，大小變來變去，魚貨菜單只好每天都要寫了！

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▼海鮮就這樣大辣辣的放在鋪滿碎冰的海鮮台上，供你觀賞！新鮮度真的藏不住！

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▼旁邊還有獨家手路菜，建議人多時，這些菜色必點！

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九九平價熱炒環境十分寬敞，人多聚餐，小家庭用餐都很適合！飲料櫃選擇齊全，不時還會有活動搭配！

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點了一桌子菜，滿足我們一家飢餓的靈魂！

 

▼這道是蔥爆牛肉，一道在台灣每家餐廳幾乎都有的菜色，重點是每家的味道也都不一樣！九九的蔥爆牛肉，厚實、快炒、收汁準確、鹹度適中，絕對是配飯聖品！

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▼炸紅糟鰻！這不是一般人愛點的菜！不過卻是我們必點的一道！因為紅糟的獨有香氣，炸得酥酥的，沒有臭土味，讓我們家女兒從不敢吃魚到愛上這道美味料理！不得不說廚師真有創意！

高雄熱炒推薦-九九平價熱炒18-1.jpg

 

▼每片的身材就像圖示，看來九九的平價沒在跟你開玩笑的！

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▼鳳梨蝦球當然也是女兒的最愛，九九平價熱炒特別的是雖叫鳳梨蝦球卻看不到鳳梨！廚師把鳳梨打成醬，結合美乃滋，變成鳳梨美乃滋，一定可以讓你一口接一口！

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▼附帶一提！蝦球上還佈滿地瓜芋頭絲，口感你在外面是吃不到的！

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▼那蛋酥高麗菜總要很平凡了吧？結果沒有！這道也是功夫菜，讓高麗菜更多蛋香，吃蔬菜的好選擇！蛋酥絕對有畫龍點睛的效果！

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▼蚵仔煎蛋，外酥內軟，內含新鮮蚵仔！蛋香配海味，好吃！

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▼剁椒青嘴魚，喜歡吃辣的可以點！

這是絕對是我的私心！有別於外面都是用鱸魚的概念，九九平價熱炒使用自製獨家釀造的剁椒醬，搭配我自選的新鮮海魚青嘴魚兩者結合成超好吃的剁椒青嘴海魚！

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▼剁椒是一種具有濃烈辛辣和麻辣風味的傳統中國湖南菜特色調味品，製作工序繁雜，對老饕卻是聖品！搭配新鮮海魚，如果你喜歡吃剁椒、吃辣，強烈建議要試試！

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▼香菇雞鍋主打每塊雞肉飽滿口感佳！湯頭絕對滿足愛喝湯的你！香菇雞湯不僅味道鮮美，而且容易消化，是很受歡迎的家常湯品，特別適合在秋冬季節飲用，溫暖你的身體。

雞湯可以客製調整鹹淡和加湯。

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以為就這樣？提醒你別忘了吃甜點！！！沒錯，還有免費冰淇淋請你吃！這樣美味又實在的平價熱炒，是我吃了足足半年的心得，如果你也喜愛台式料理，這家不能錯過！

高雄熱炒推薦-九九平價熱炒24.jpg

九九平價熱炒

地址：高雄市左營區重愛路300號

電話：07 343 4099

營業時間：17:00-01:30/週二休息

粉專：https://www.facebook.com/99rechao/


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