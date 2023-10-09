台中知名麻辣鍋老豆府新品牌『洞豆腐 酸白菜麻辣鍋』開在崇德路上面，酸白菜好好喝！平價火鍋，而且有多樣熱炒！非常豐富！

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喜歡記得收藏『洞豆腐 酸白菜麻辣鍋』 ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈ ᑋᵉᑊᑊᵒ

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知名開了好久的老豆府麻辣火鍋開新店『洞豆腐 酸白菜麻辣鍋』在崇德路上了喔！

離我家超級近的～～～

裝潢風格變得不太一樣，外觀古色古香的磚牆復古設計，室內比較通透明亮，也是中國風～～

而且主打酸白菜湯頭、麻辣湯頭、雞湯鍋底，還有諸多熱炒～～





有18年資深廚師掌廚的私房菜和功夫涼菜，更是短時間擄獲了周遭家庭客的心，想要聚餐吃點家常菜又想配火鍋🍲，來這裡真的非常適合，逢年過節的好所在～～～

我過年都想訂一下這家的位置了😊😊





點餐方式很簡單明瞭，我今天點了雙人套餐💰1099

有麻辣鍋，

另外酸白菜、土雞湯可以二擇一，

熟成雪花牛和極黑豚梅花可以二擇一，

還有招牌蝦仁漿、小獅子頭4入、手工蛋餃4入、季節時蔬、老油條、手工腐皮、白飯2碗。





如果想要麻辣鍋底無限續可以每人➕💰128元。

土雞湯如果想要升級干貝土雞湯➕💰200元、升級鮑魚干貝土雞湯➕💰400元。





另外還有雙人套餐💰1380、三人套餐💰1800、四人套餐💰2400可選擇喔！









麻辣鍋底溫和而不麻不辣，以大紅袍、花椒、燈籠椒、豆瓣等20種中藥材，喝起來溫潤順喉。配上柔嫩的鴨血和豆腐，非常厲害👍

都吸附飽飽的湯汁，再蘸上好吃的胡麻醬～非常提鮮！





另外酸白菜鍋底溫和不嗆口，居然還有蘋果提味，我喝了好幾碗～～酸白菜不會過鹹，剛剛好的酸楚風味！





油脂均勻的熟成牛五花，川燙一下就很柔嫩了！一定要沾胡麻醬～





另外它的手工蛋餃也是必點，柔軟的蛋皮，充滿蛋香味，特別調製過的內餡，本身已經滿鮮美，搭配上火鍋的湯汁，更是一絕！





還有好好吃的招牌蝦仁漿，一定要攪拌一下再下鍋喔！吃得到滿滿的蝦仁🍤花枝顆粒，口感相當有層次。









另外它的家常菜也非常好吃😋

有紅燒獅子頭，非常入味的大白菜，好爽口喔！有白菜和香菇的香氣～～而且滷得相當透，配上白飯根本是白飯小偷，獅子頭本身味道也非常夠！









還有清炒黑松露蝦球🍤洋蔥、辣椒🌶️一起炒，還有超香醇的黑松露提味！炒的非常入味啊！蝦仁也很彈牙，超級喜歡💕

香辣又濃厚的風味，配上洋蔥吃很爽口！喜愛黑松露的你絕對要點！





干鍋櫛孔貝是新菜，香香辣辣的，也非常下酒🤣櫛孔貝好嫩喔～～





整體吃起來非常滿意，來台中必吃的火鍋喔！





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𓏭





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☎️電話：04-2235-1285

📪地址：台中市北區崇德路一段510-3號

⏰時間：11:30-00:00（五六日到01:00）

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