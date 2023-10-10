京站百貨地下3樓饗賓集團旗下餐廳之一

真珠台灣佳味JIN-ZHU

假日晚上6點，生意超好

今日來點台灣味兒吧~

我們也是第一次來，不想吃套餐

就隨心意點菜吧!

霧峰香米飯 35/人頭，吃到飽

你會發現飯吃到飽真的很重要，因為每道菜都下飯呀!

鹽焗雙醬雞 320元

真珠主打冷盤菜色

雞肉真的是油油閃閃，皮Q不油、肉質富有彈性

沾上桔香-酸酸甜甜

辣椒醬油-鹽香辣開胃

花雕燒牛腩 420元

熱鍋上桌小心燙!

花雕燒香氣真的有夠香~

牛腩很大一塊

但不是每一塊牛腩都可以輕鬆咬

有的都帶筋真的是有點困擾，扣除肉帶筋的問題

香氣和調味都很不錯!

油條蔭豉鮮蚵 360元

台灣古早味必吃首選之一

油條配上古早味的蔭豉、新鮮肥美的鮮蚵

好吃到翻白眼!

金沙花枝 340元

炸物那香氣~~~誰都無法抗拒

加上鹹蛋黃在花枝的外層裏上一層

那滋味...真應該來杯汽泡飲或啤酒

花枝不會炸到太老太硬喔!

100分的鹹酥香!

三個臭皮匠 280元

特選老牌手工臭豆腐，混炒皮蛋與油條

餐廳很推薦的招牌菜色之一

上桌那臭味啊~~~真的是有夠臭!

越臭吃來真的是越好吃!

酥臭鹽香~配白飯超正點的啦!

煙燻豆皮炒綠竹筍 260元

口味較重得煙燻豆皮配上清爽的綠竹筍

還是頭一次吃到樣的組合，表現不錯!

鱠魚螺肉排骨湯 420元

又是一個阿嬤牌必喝古早味湯品

小時候吃辦桌一定有這道湯品

湯色很透、其味還真的是海陸通包的鮮甜

蜂蜜蘋果醋

餐廳招待，去油解膩不夠都可以再續杯喔!

六菜一湯，一個人約700元

中等價位、高檔享受

創新菜色不是不好，但有時候回頭吃到這些古早菜色

一入口就有滿滿的兒時的記憶上心頭，好暖!

店址：台北市大同區承德路一段1號B3

電話：02-2552-6898

官網：https://www.jinzhu.com.tw/zh-TW/home

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

更多京站美食分享

台北火車站美食|HEYAHH 百家班活蝦，百貨公司裡就可以吃到活跳跳現撈的蝦子喔!台北京站店

台北車站美食|糀日和 Kouji Cafe 京站二號舖，和洋式早午餐、糀芙鬆餅-生乳布丁纖果焦糖我愛上了! 台北京站

台北車站美食|天吉屋-台北京站店

台北火車站美食|海底撈火鍋-台北京站店

台北車站美食|Mo-Mo-Paradise 壽喜燒吃到飽-台北京站

台北車站美食|WOOSAパンケーキ 屋莎鬆餅屋 台北京站店

台北車站美食|petit doux 微兜 Café Bistro 台北京站店

文章標籤