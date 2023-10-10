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台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

2023-10-10 14:28:05 纖茹 人氣：101
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窩客好文

纖茹

發表篇數：92篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：真珠台灣家味
phone02-2552-6898
place台北市大同區承德路一段1號B3
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

京站百貨地下3樓饗賓集團旗下餐廳之一

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

真珠台灣佳味JIN-ZHU

假日晚上6點，生意超好

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

今日來點台灣味兒吧~

我們也是第一次來，不想吃套餐

就隨心意點菜吧!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

霧峰香米飯 35/人頭，吃到飽

你會發現飯吃到飽真的很重要，因為每道菜都下飯呀!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

 

鹽焗雙醬雞 320元

真珠主打冷盤菜色

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

雞肉真的是油油閃閃，皮Q不油、肉質富有彈性

沾上桔香-酸酸甜甜

辣椒醬油-鹽香辣開胃

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

花雕燒牛腩 420元

熱鍋上桌小心燙!

花雕燒香氣真的有夠香~

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

牛腩很大一塊

但不是每一塊牛腩都可以輕鬆咬

有的都帶筋真的是有點困擾，扣除肉帶筋的問題

香氣和調味都很不錯!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

油條蔭豉鮮蚵 360元

台灣古早味必吃首選之一

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

油條配上古早味的蔭豉、新鮮肥美的鮮蚵

好吃到翻白眼!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

金沙花枝 340元

炸物那香氣~~~誰都無法抗拒

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

加上鹹蛋黃在花枝的外層裏上一層

那滋味...真應該來杯汽泡飲或啤酒

花枝不會炸到太老太硬喔!

100分的鹹酥香!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

三個臭皮匠 280元

特選老牌手工臭豆腐，混炒皮蛋與油條

餐廳很推薦的招牌菜色之一

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

上桌那臭味啊~~~真的是有夠臭!

越臭吃來真的是越好吃!

酥臭鹽香~配白飯超正點的啦!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

煙燻豆皮炒綠竹筍 260元

口味較重得煙燻豆皮配上清爽的綠竹筍

還是頭一次吃到樣的組合，表現不錯!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

鱠魚螺肉排骨湯 420元

又是一個阿嬤牌必喝古早味湯品

小時候吃辦桌一定有這道湯品

湯色很透、其味還真的是海陸通包的鮮甜

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

蜂蜜蘋果醋

餐廳招待，去油解膩不夠都可以再續杯喔!

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

六菜一湯，一個人約700元

中等價位、高檔享受

台北車站美食|真珠台灣佳味-京站店，每道菜都有古早的阿嬤味!

創新菜色不是不好，但有時候回頭吃到這些古早菜色

一入口就有滿滿的兒時的記憶上心頭，好暖!

店址：台北市大同區承德路一段1號B3

電話：02-2552-6898

官網：https://www.jinzhu.com.tw/zh-TW/home

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