京站百貨地下3樓饗賓集團旗下餐廳之一
真珠台灣佳味JIN-ZHU
假日晚上6點，生意超好
今日來點台灣味兒吧~
我們也是第一次來，不想吃套餐
就隨心意點菜吧!
霧峰香米飯 35/人頭，吃到飽
你會發現飯吃到飽真的很重要，因為每道菜都下飯呀!
鹽焗雙醬雞 320元
真珠主打冷盤菜色
雞肉真的是油油閃閃，皮Q不油、肉質富有彈性
沾上桔香-酸酸甜甜
辣椒醬油-鹽香辣開胃
花雕燒牛腩 420元
熱鍋上桌小心燙!
花雕燒香氣真的有夠香~
牛腩很大一塊
但不是每一塊牛腩都可以輕鬆咬
有的都帶筋真的是有點困擾，扣除肉帶筋的問題
香氣和調味都很不錯!
油條蔭豉鮮蚵 360元
台灣古早味必吃首選之一
油條配上古早味的蔭豉、新鮮肥美的鮮蚵
好吃到翻白眼!
金沙花枝 340元
炸物那香氣~~~誰都無法抗拒
加上鹹蛋黃在花枝的外層裏上一層
那滋味...真應該來杯汽泡飲或啤酒
花枝不會炸到太老太硬喔!
100分的鹹酥香!
三個臭皮匠 280元
特選老牌手工臭豆腐，混炒皮蛋與油條
餐廳很推薦的招牌菜色之一
上桌那臭味啊~~~真的是有夠臭!
越臭吃來真的是越好吃!
酥臭鹽香~配白飯超正點的啦!
煙燻豆皮炒綠竹筍 260元
口味較重得煙燻豆皮配上清爽的綠竹筍
還是頭一次吃到樣的組合，表現不錯!
鱠魚螺肉排骨湯 420元
又是一個阿嬤牌必喝古早味湯品
小時候吃辦桌一定有這道湯品
湯色很透、其味還真的是海陸通包的鮮甜
蜂蜜蘋果醋
餐廳招待，去油解膩不夠都可以再續杯喔!
六菜一湯，一個人約700元
中等價位、高檔享受
創新菜色不是不好，但有時候回頭吃到這些古早菜色
一入口就有滿滿的兒時的記憶上心頭，好暖!
店址：台北市大同區承德路一段1號B3
電話：02-2552-6898
官網：https://www.jinzhu.com.tw/zh-TW/home
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