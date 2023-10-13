來到太宰府市可以參觀不少神社或博物館，往山上走有竈門神社、天開稻荷神社、天滿宮等都是非常著名的觀光勝地，這次要上去參觀之前打算先在山下吃午餐找到這間「飯屋 いの吉」，最初是因為吃飽離接駁公車站比較近，進到店裡後才知道是屬於居酒屋類型的，不過中午就有營業，晚上只營業到10點，不像一般居酒屋都會營業到凌晨，重點是食物都非常新鮮好吃，店內只有我們這桌是觀光客，其他都是當地人，菜單連英文都沒有代表就是一間在地美食餐廳，出國就是要找這種餐廳吃。

餐廳資訊

飯屋 いの吉 電話 : (+81)92-922-7070

地址 : 太宰府市宰府2-1-16

營業時間 : 週一~週二、週四~週日 11:30-14:00、18:00-22:00，週三公休

從太宰府站步行大約7分鐘就可以抵達，這一站也是太宰府線的終點站，附近都是住宅區為主環境十分清幽

車站環境

我們是平日前往太宰府觀光客非常少，搭車時整節車廂只有我們這一群人

這一站的設計非常漂亮，真的是傳統日式風格的建築，一下車就是相機拍不停

整個車站非常清幽，走路的步調也不自覺慢了起來

從車站放眼望去幾乎都是三層以下的平房居多，後面就是群山環繞

餐廳環境

餐廳的位置是在一條巷子裡，外面的T字路口有一間農夫市集

遠看真的很像是一般的住宅房屋，走進看到招牌跟牆上的魚後才確定是這間餐廳

因為我們沒辦法訂位怕沒位子就在營業前來排隊，沒想到抵達時前面已經有另一組日本人已經在等了，看來這間餐廳真的滿有名的

一進門右邊是櫃台，旁邊還擺滿不同的日本酒，要不是等等還要走山區步道我們一定會點一堆酒喝

店內的空間大約可以容納20-30位左右的客人

中間是吧台區，可以直接看到廚房的廚師製作料理

再往裡面走還有兩組桌子，有點像是小包廂的感覺

牆上有衣架可以讓大家掛外套或是其他衣物

店裡左右兩側的座位都像是和室的座位，中間一片拿起來組裝成桌子，腳就往下身

坐下來後桌子旁就是餐具跟醬油，沒有其他額外的調味料

入座後會提供一壺熱茶讓客人自行使用

菜單

當天拿到的菜單只有這張簡易的全日文菜單，還好朋友中有一位會日文可以直接詢問店員，菜單上的敘述都比較簡單，主要就是當天進甚麼魚就用甚麼魚來煮料理，有點像是無菜單料理的感覺

餐點介紹

餐點是一次全部上來，我們就是依照店員介紹直接散壽司，當天新鮮的炸魚、煮魚個來一份，白飯一定也是要點一下的，因為日本米吃起來Q彈飽滿、粒粒分明

輕輕一夾起來看到這樣的米飯，忍不住先扒兩口吃

首先是「炸魚」，直接把魚處理完後就下鍋油炸

最外層的麵衣非常的薄吃起來比較不油膩，裡面的魚肉鮮嫩多汁，直接吃就是滿滿的魚鮮味，還可以沾一點旁邊的日式美乃滋吃起來酸酸甜甜更有味道

咬下後裡面還有些許的魚肉汁會慢慢的流出，加上厚度吃起來非常過癮

生魚片的部分也式當日新鮮的漁貨，剛好都是一盤四份可以一人一片

重點是每一片都滿厚實的，吃起來新鮮又紮實，雖然只能各吃一片，但一片的美味卻讓人難以忘懷

接著是「散壽司」，一端上來時份量十足，上面滿滿的生魚片、玉子燒跟蝦卵，每一種的色澤都是新鮮的最大保證

上面的生魚片搭配底下的醋飯，吃起來非常對味，這也是桌上為甚麼只有一瓶醬油的原因，餐點裡面有哇沙比外，大部分的時候直接沾醬油或是原味吃就能感受到魚肉的甜味，完全不需要用到其他的醬料

雖然這道是散壽司，但每一片魚肉夾起來就跟吃生魚片沒兩樣，整餐下來能夠一次吃上好幾種新鮮魚貨

最後一道是「佃煮魚」，上菜後才知道菜單上的「煮魚」就是指「佃煮魚」，有種小樂透中獎的感覺，因為日式居酒屋的佃煮魚都滿好吃的，這道算是意料之外點到的

魚肉燉煮到輕輕一夾就整大塊起來，一口咬下魚肉軟嫩綿密，醬料鹹香夠味又不會死鹹

每人都還有附上一碗昆布高湯，雖然湯沒有甚麼顏色，但喝起來滿滿都是昆布的鮮甜

酒的部分呢~都來居酒屋還是忍不住點來喝，不過因為下午都是行程所以大家就意思意思只喝一杯

酒到下去的聲音應該才是居酒屋真正的精隨吧~

吃幾口飯來一口酒，出來玩的放鬆就是這麼簡單又快樂

最後就是大家一起乾杯，慶祝難得的出國旅遊

結語

整體來說不管是餐廳的氛圍還是餐點的特色都讓人印象深刻，是一間非常道地的日本居酒屋，從店裡沒有其他觀光客跟只有純日文的簡易菜單就知道大多都是當地人才會知道，雖然觀光客不多但店員還是非常有耐心跟我們解釋店內的特色還有餐點的選擇，即便有部分日文還是聽不懂也會換方式跟我們說明。餐點的部分散壽司、炸魚、煮魚每一樣大家都吃到讚不絕口，口味道地魚貨新鮮就是最好的讚美，吃飽喝足再上山逛神社繼續開啟之後的美好行程。