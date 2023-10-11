台灣第一家四川冰粉就在新竹中正台 每天限搓冰粉口感清透冰涼 多種餡料全部都加 搭配水果色彩鮮豔繽紛滿足又消暑

想不到吧！抖音上超紅的四川冰粉台灣的第一家創始店在新竹的中正台夜市，QQ滑滑的口感看著輕透冰涼，搭配珍珠、小湯圓、紅豆等多樣豐富配料體貼蠢蠢欲動的咀嚼肌，夏天來一份滿足又消暑；闆娘是湖南人，帶來最正宗到底的滋味，販售的冰粉是每天現搓，使用的果醬、淋醬都是自己熬煮，新鮮的天然食材，就連台北的新光三越、新北板橋環球購物中心、微風南京都要請駐點，TVBS、三立電視台和食力雜誌爭相邀訪，從新竹啟動的四川冰粉旋風，快來試試看吧~

四川手搓水果冰粉

地址 : 新竹市東區文昌街40號(國際戲院中正台夜市大門處)

電話 : 0981 111 611

時間 : 15:00 ~ 21:00 (周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/icepowder520

👉四川手搓水果冰粉 位置及停車場

超紅的四川冰粉位於舊城區的中正台夜市大門入口，新竹人對這一區再熟悉不過，附近有不少機車停車格，開車族可以停附近的新泰停車場或是才啟用不久的民眾活動中心停車場，如果摩托車不好找位子，那可以定位遠見復興停車場，這可是我的秘密基地啊~

這天在限動分享的時候也有朋友私訊我說竹北夜市也有賣~

👉四川手搓水果冰粉 環境介紹

看起來的小攤子一說可是嚇一跳，四川手搓水果冰粉以新竹中正台店為出發，台北新光三越、新北板橋環球購物中心等都有分店；下午時間的熱鬧時候，冰粉攤前絡繹不絕的客人。

雖然有看過冰粉的影片，其實還是很陌生，老闆介紹說冰粉是源自中國雲貴川的日常小吃，用「冰粉子」在水中手工搓出，反覆多次後靜置結成凍狀就大功告成，冰粉本身是透明無色，所以會加入水果再其中打散形成繽紛的晶凍狀，和愛玉有著異曲同工之妙。

老闆有說他曾經加入小黃瓜調成綠色，不過好像接受度不高 XD

👉四川手搓水果冰粉 菜單

老闆是湖南人，即便是平民小吃，對於食材非常要求，水果每天現切，小湯圓、珍珠、果醬等食材均是每天自己熬煮，當天沒賣完就只能忍痛丟掉，客人吃到的一定都是最新鮮，不過因為口碑很好，已經是來中正台逛街的必備甜點。

🔸養顏玫瑰花釀冰粉 $70

點餐的時候我有點小白，我問這是能挑幾種料?老闆跟我說說 : 檯前看到的料不用挑，通通都會有！有不要吃的再跟我說；在此，我感受到湖南人的豪爽和霸氣 XD

今天的冰粉口味就是火龍果，透著陽光是完美的粉嫩晶透感，依序疊上小湯圓、珍珠、脆花生、椰果、紅豆和芋園作為基底配料；打上刨冰放上搭配的火龍果，淋上的玫瑰糖漿都自己煮的，有著淺淺自然的玫瑰香。

🔸超級全家福冰粉 $80

不知道點什麼的話，選擇困難就直上全家福冰粉吧，大杯的冰粉加上基底堆疊，擺上西瓜、火龍果和鳳梨在淋上糖漿，滿滿果香是綜合的水果口味，現切的西瓜、火龍果都很新鮮，現在天氣熱中間的刨冰很快就融化，當場吃是最好的品味期。

🔸四川招牌水果冰粉 $70

堆疊西瓜、火龍果的這杯是四川招牌水果冰粉，有兩種不同水果搭配，基底配料小湯圓、珍珠、脆花生、椰果、紅豆全都有，可以說是小一號的全家福，每一碗冰粉都會在撒上仙楂粒，這一個小搭配可是四川冰粉提味的精髓喔。

🔸台灣特選鳳梨冰粉 $70

🔸夏季芒果冰粉 $70

喜歡水果可以點水果風味，基底加上滿滿的一層水果，搭配台灣鳳梨切塊淋上醬汁，口味上是一點酸甜，這個酸度適中，再酸一點就更好了(這是個人口味啦XD)；夏季消暑不吃芒果怎麼行，口味搭配淋上黑糖和百香果醬，一點酸加上黑糖獨特的濃郁甜味，和芒果形成蜜甜清香的層次感。

勺上滿滿芒果的冰粉夏天就是要吃這一味

👉四川手搓水果冰粉 營業時間地址

四川手搓水果冰粉

地址 : 新竹市東區文昌街40號(國際戲院中正台夜市大門處)

電話 : 0981 111 611

時間 : 15:00 ~ 21:00 (周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/icepowder520