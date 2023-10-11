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屏東美食 潮州鼎昌號｜潮州車站周邊卡哇伊的「文青風日式甜品店」　喔伊西「芋圓豆花、鯛魚燒」享受美味又

2023-10-11 15:20:03 算命的說我很愛吃 人氣：105
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：781篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 潮州鎮

造訪商家：鼎昌號
phone08-786-1295
place屏東縣潮州鎮文化路42號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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哪尼～屏東潮州竟然有間這麼可愛的日式甜品店，不只販售甜甜美味的鯛魚燒，還有超大顆超ㄉㄨㄞ的芋圓豆花，超欠吃的顏值，讓人口水都要流到地上去。除此之外，日式文青風的復古店面，每一個角落都超好拍的啦！讓人彷彿來到日本的街邊小店吃甜點，一次滿足味蕾跟心靈的享受。

猛一看還以為來到日本，充滿濃濃日式氛圍的「潮州鼎昌號」，特色又可愛十足的店面，彷彿日式鯛魚燒專賣店，讓我們一抵達就先按下快門拍個5678張留念。

每個小裝飾都有巧思，例如寫上日文的小燈箱，以及店內的不倒翁擺設，更增添復古又迷人的日本味～

拍完之後，記得挑個喜歡的位置，坐下來悠哉悠哉的享受美味的下午茶。我們既想吃鯛魚燒，又想吃豆花，就兩款通通點下去，就是這麼澎湃沒有錯！

豆花滿滿的配料，紅豆、薏仁、珍珠等，還有大顆的手工芋圓、蕃薯圓，咀嚼控們必點～冰冰涼涼地吃下，秋天殘存的熱氣都被蒸發了～好幸福得斯！

還可以加料喔！同行的友人喜歡珍珠QQ甜甜的口感，所以又多點了一份來加！整碗豆花變成珍珠趴踢惹。

鯛魚燒也不錯吃，熱騰騰剛出爐的時候，外酥內軟口感很讚！抹茶白玉卡士達口味，螞蟻人會喜歡，而且份量蠻剛好的，整塊吃光光也不顯得膩口。

除了甜點之外，潮州鼎昌號也有販售鹹食拉麵以及多款豐富飲品，選擇十分多樣，相當適合當成跟朋友聊天約會的場所呢～～

【潮州鼎昌號】
地址：屏東縣文化路42號
營業時間：10:00-21:45
電話：(08)786-1295
粉絲專頁：https://reurl.cc/GKebay

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