於2017年創立的臺灣可頌名店「八月堂Hazukido」目前已迅速擴展至香港、澳門、馬來西亞等海外城市，而在2022年7月更是在新店大坪林商圈打造全球首間街邊概念店，結合招牌可頌和餐點與飲品，朝更全方位的餐飲品牌邁進。

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「Hazukido 八月堂概念店」坐落於新店區，從捷運大坪林捷運站步行約兩分鐘的距離，雖民權路上的店面眾多，但落地窗的日式摩登設計，顯得格外吸睛。

一二樓的空間加總起來約近百坪，其空間設計是由「隱室設計」操刀，品牌視覺則是「ccdesign」量身打造，以時髦、年輕、日式為出發點。

一樓是以咖啡廳為主，主要是提供可頌與歐式麵包系列，並能提供快速外帶服務。

二樓是以餐食為主，可在此享用到主廚團隊精心設計研發的義式餐點，座位約有四十席，藤編座椅、石材桌面、木質家具，搭配些許金屬材質點綴，加上不飽和的低彩度色系，呈現出既溫暖又摩登的日式風格。

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▲松露野菇雞肉方形披薩 $308

有別於常見的圓形披薩，「Hazukido 八月堂概念店」的披薩是方形的，上桌前會先分切好六塊，而分切後的小長正方形大小十分好拿取跟入口。

餅皮的口感是我喜愛的薄脆，同時又帶有麵粉香氣，上頭雞肉丁切的滿豪邁，肉感不錯，同時也帶有起司的濃郁、松露的香氣、野菇的口感，白醬不會膩感太重，整體滿平衡，作為聚會分食是不錯的選擇。

▲炙烤豬肋排肉醬燉飯 $370

我原本對於咖啡廳的鹹食都沒有抱持太大期待，畢竟重點是飲品跟甜點，自然標準就不會給太高，但「Hazukido 八月堂概念店」的餐點有出乎我意料的表現，能吃出用心程度。

尤其是豬肋排的嫩度令我驚豔，是能輕易將骨肉分離的程度，軟骨跟膠質更是我的愛。而燉飯採用義大利米，雖不到我喜愛的硬芯，但不至於燉至軟爛，還是保有偏硬的口感。

醬汁部分是使用帶有牛肉原料的肉醬，所以若不吃牛的須特別留意。而肉醬口味偏甜，對我而言吃多會有些膩口，建議若兩人以上前往用餐可以採分食方式，不僅能嚐到不同風味，也能轉換口味。

▲嫩煎雞肉義大利麵 $305

兩塊嫩煎雞肉豪邁的躺在義大利麵上，肉量著實不少。雞肉口感挺軟嫩，只是鹹度對我來說偏高。義大利麵是採橄欖油清炒方式，再搭配野菇、番茄、橄欖與義式香料，表現算是中規中矩。

▲手工北海道布丁 $75

造訪當時有八月壽星憑證送布丁的優惠。布丁整體偏滑嫩型，有點接近布蕾，吃得出蛋香味，不過因為焦糖不帶苦味，所以整體偏甜。

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Hazukido 八月堂概念店-大坪林店 / FB / 官網

地址：新北市新店區民權路46-3號

電話：02-8665-0858

營業時間：周一至周六10:00-21:30；週日11:30-21:30

※備註：無酌收服務費 / 每人低消$169 / 限時90分鐘

（用餐日期：2023/8）



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