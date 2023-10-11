國慶連續假期北上訪台北友人也來拜訪台日韓觀光客喜愛的小火鍋店 《小元心燃麻辣堂》 ；東區國父紀念館也有一間，開業後很風火；2023年於西門町商圈再展店，消耗各國餓客來訪。兩間元心燃餐食設計略有不同；《小元心燃麻辣堂，西門店》更顯精緻!

《小元心燃麻辣堂》西門町分店，店址：台北市萬華區昆明街85-1號1樓；乘坐藍色板藍線捷運站，於西門捷運1號出口約步行350公尺、5分鐘左右即可抵達；



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《小元心燃麻辣堂》裝潢採用紅、白相間原色；飲食上展現這邊有辣味鍋物、快速、乾淨、讓街頭鍋物更融入國際，便利大家入門飲食! 可謂台灣之光!!

鍋物2023年提供：四川麻辣煲、紅燒麻辣煲、番茄麻辣煲、酸白菜煲、白胡椒藥膳煲，共五種口味；門口柱子上菜單有英語、日語、韓語、國語等，讓來訪旅客可以輕鬆點菜開吃!

入門之後有菜單、名片、置物桶、酒精、與傘架；先酒精消毒，取用菜單至座位勾選；

選好所需要的鍋物、小菜、麵點等，可於櫃台結帳付款；至座位區稍稍等待，鍋物製作完成後有工作人員協助送上!!

小菜有兩款價位可供選擇開胃小菜NT45及好食小吃NT55；最下層為醇厚奶茶與無糖四季青兩款飲品!

開胃小菜NT45約為黃金泡菜、台式泡菜、木耳、蓮藕片、小黃瓜等，依照季節出當令新鮮小菜；

好食小吃NT55約為肉製品類，有豬耳朵、小魚乾豆干、鳳爪等

《小元心燃麻辣堂》 廚房設置於店門口處使用壓克力透明片，讓來訪旅客可以一窺所點鍋物現場烹煮；熱鬧滾滾、各式新鮮食材；於台灣西門町街頭享用飲食、環境卻也乾淨衛生!!

《小元心燃麻辣堂》西門店內部座位約有15張左右，可以容納30人；AM11:30開店，就已有很多台灣民眾、菲律賓來訪旅客，各國旅客等，進門找鍋物品嘗!!

餐具放置於餐廳底部，醬料備有：白醋、醬油、辣椒醬、花椒油、辣椒醬；也提供常溫白開水，很貼心!!

▲番茄麻辣煲NT170

番茄麻辣煲：番茄湯底酸香椒麻、白蘿蔔乾讓湯底更添蔬菜甘甜；煲內食材有 高麗菜、小白菜、白蘿蔔乾、鴨血、蟹肉棒、甜不辣、魚餃、魚蛋豆腐、油條等火鍋料；軟嫩肥美的鴨血沾附酸甜椒麻的湯汁，潤嫩好入口；清爽中略有椒麻，湯底真的可以拿來搭配白飯!!

我有加點牛肉，份量相當滿足；沾附酸香麻辣的番茄湯汁，更是舒爽好食!!

泡菜與金針菇；番茄麻辣煲的特色是蔬菜很多，湯底清甜酸香、略帶椒麻感；沾附湯汁的豆腐、蔬菜，讓食材分外美味!!

▲白胡椒藥膳煲NT170；+10牛肉

豬大骨燉煮熬製而成的湯底，添加中藥材、白胡椒提點香氣；秋節過後，很適合來上一鍋，溫潤身心!! 各式美味食材(白豆腐、魚板、生鮮蔬菜、煎豆腐、豬血糕、蟹肉棒、甜不辣、魚餃、魚蛋豆腐 )泡在乳白色的煲湯，沾附與吸飽豬骨湯汁精華；白胡椒些許的辛辣，讓飲食更添風韻舒爽!

▲招牌厚奶茶$30 (飲品單點$35)；無糖四季春$30 (飲品單點$35)；

醇厚鮮奶茶，搭配酸香椒麻的鍋物；口味超搭，奶香濃膩沒有過分甜，也很解辣；無糖四季春讓品嘗白胡椒藥膳煲的台北友人解辣、也讓品嘗鍋物可以不再滿頭爆汗!!

麻辣乾拌燃麵均有搭配泡菜解膩；味道台灣人也覺得相當美味!!

▲招牌麻辣乾拌燃麵 NT60

燃麵的麵體我選擇刀削麵；厚實帶有咀嚼感的麵體、沾附台式滷肉添加些許椒麻湯汁；甜甜鹹鹹椒麻滷肉醬香，讓刀削麵更添美味!!

▲招牌麻辣滷肉飯NT30(小)

米飯是台灣的Q軟彈牙香米，口感很台式；搭配醬香十足的滷肉湯汁、些微的椒麻香氣，整碗攪拌一下就美味滿分；上頭會添加台灣青蔥，讓口感更添舒爽!

▲黃金泡菜NT45、▲豬耳朵NT55

黃金泡菜品嘗起來酸香脆爽、搭配秋冬季品嘗的鍋物、分外開胃!! 豬耳朵切成薄片，醬汁更入味；其他品項的小菜也都脆爽好吃、那個藕片看起來就很想拿；不過，兩個人兩份鍋物全餐；真的好飽!!



小元心燃麻辣堂

電話：(02)2388 8686

地址：台北市萬華區昆明街85-1號1樓

營業時間：11:30~22:00

粉絲團：小元心燃麻辣堂

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