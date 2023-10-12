JAPOLI義大利餐酒館顧名思議是一間義式料理餐廳，製作道地的義大利麵、披薩，另外也有提供來自世界各地的葡萄酒和水果特調，我們這次造訪忠孝新生店，就位在和苑三井花園飯店旁，享用最多人推薦的雙人份套餐，有義大利番茄野蔬培根湯、生菜沙拉、披薩、義大利麵或燉飯、甜點等，沒想到份量超多，三個人還吃不完，招牌必點水牛城辣雞翅，真的超好吃的，難怪每到用餐時間總是一位難求。

JAPOLI新生店早上6:30-10:30為和苑三井花園飯店自助式早餐，11:30以後為義大利餐酒館。

搭捷運就能到，位在捷運忠孝新生站4號出口，交通便利。

餐點多樣化選擇，有義大利麵、燉飯、披薩、雞翅等義式餐點，每人低消200元。

用餐環境乾淨舒適，但因室內密閉空間，人多時會顯得有點吵雜。

雙人套餐1080元，包含義大利番茄野蔬培根湯、本日沙拉和前菜雙拼、披薩（任選一種）、義大利麵或燉飯（340元內任選一種）、和甜點（布朗尼）。

套餐沒有飲品，需另外點，打卡送果汁或酒精類飲品折60元。

本日沙拉和前菜雙拼，和義大利番茄野蔬培根湯各兩份，影片分享

特色拼盤披薩380元：有四種口味，分別為和風照燒雞肉、明太子海鮮、煙燻鮭魚、經典瑪格麗特，餅皮屬薄片但香Q有彈性好吃。

隨餐附辣油，喜歡吃辣的可以搭配，另外推薦甜點蕉糖香蕉堅果披薩220元也不錯。

招牌必點：水牛城辣雞翅10隻280元：有三種口味可選（特製七香粉味、原味、辣味）原味就微辣，這道有桌邊服務會直接拿整桶雞翅到桌邊搖，看起來相當美味～

經典乳酪肉醬義大利麵320元，義大利麵麵體偏硬很有嚼勁，不喜歡硬的可以跟店員說，這道也有桌邊服務，服務人員現切起司灑上去，看起來非常美味。挑戰舌尖上的味蕾享受就來JAPOLI。

甜點：布朗尼濃純好吃。

JAPOLI義大利餐酒館 (新生店)：台北市大安區忠孝東路三段28號；營業時間：11:30-22:00

台北高空景觀餐廳【Aloft 中山雅樂軒酒店17樓餐廳】不分平假日雙人吃到飽早餐660元/啤酒喝到飽/早餐時段4小時讓你飽到中午/享受飯店級禮遇/台北CP值超高早餐

台北高空景觀咖啡廳【101天空興波咖啡】台北最高101咖啡廳/88樓270度欣賞全台最美巿景/漫步在雲端享受高空下午茶饗宴

台北高空景觀餐廳【貳樓微風南山店】台版曼哈頓高樓城巿美景/一整排101景觀座位區/全玻璃鏡面彷彿飄浮在空中/大片落地窗飽覽落日藍調夜景

台北中山美食【榕美樹館】新開人氣豆花專賣店/文青網美風豆花/隱身在心中山線形公園旁/夏日消暑甜品休憩用餐好所在

台北中山站必吃美食【YABI KITCHEN誠品南西店】瓦城旗下亞洲風味美食/可以一次吃到多國料理/全球50大必吃美食/燈光美氣氛佳情人約會餐廳首選

台北信義區吃到飽【義米蘭信義店】299起手作披薩炸物吃到飽/VIP服務親自送上熱騰騰餐點/自助吧無限量供應/台北CP值高義式餐廳

台北五星級飯店港式飲茶【圓山大飯店金龍餐廳】享用烤鴨多吃國宴級料理/有專人為你片鴨/台北101無敵景觀/極致奢華尊貴饗宴

台北五星級飯店早餐【六福萬怡酒店敘日全日餐廳】平日限定40名敘日早餐買一送一/早餐Buffet吃到飽680元/享受五星級飯店頂級餐宴

台北信義區新開美食【瀧厚炙燒熟成牛排ATT 4 FUN信義店】101無敵景觀座位區/飲料湯品無限暢飲/信義區平價餐廳推薦

台北信義區美食【世貿101美食小卷米粉】雞湯小卷米粉台北/招牌必點泰式小卷米粉限量版/內用免費加湯平價美食

台北信義區美食【四川吳抄手信義店】遠百信義A13懷舊復古風大稻埕美食餐廳/蟬聯4年米其林必比登推薦/招牌必點紅油抄手担担麵

台北高空景觀餐廳【UMAMI金色三麥微風南山】享受極至奢華下午茶饗宴/101無敵景觀座位區/最新推出英式下午茶半價優惠/來一場充滿儀式感午後時光

台北信義區美食【涓豆腐】ATT 4 FUN 信義店/韓式料理第一品牌/最低只要298元韓式小菜免費無限供應/最新打卡點魷魚遊戲123木頭人

台北高空景觀餐廳【SkyCofi景觀咖啡】CP值超高99元就可以享用高空早餐/北歐風格燈光美氣氛佳/台北超Chill約會聖地

台北CP值高早午餐【U&me找咖】隱藏巷弄內網美餐廳/古亭捷運站旁平價美食/招牌必點100元法式蜜糖吐司/中正紀念堂周邊美食

台北平價景觀咖啡【奈瑟斯咖啡Naissance Coffee士運門市】隱藏在士林運動中心咖啡館/充滿綠意盎然景觀餐廳/台北CP值高咖啡廳

台北信義區美食【飯丸屋台北松菸店】限定版沖繩蝦蝦飯/超值早餐89元/平價沖繩美食/招牌必點沖繩飯糰

台北華山必吃美食【忠青商行善導寺總店】文青復古風餐廳/招牌必點極品好蝦炊飯/記憶中幸福的味道

台北信義區新開美食【Waku waku pasta 誠品信義店】101無敵景觀座位區/結合日式與義式創意料理/信義區約會餐廳推薦

台北五星級大飯店【圓山大飯店天際客房】一生一定要住一次/中國宮殿式建築/享受元首級貴賓禮遇/圓山聯誼會會員尊榮/群山環繞奧林匹克戶外泳池

台北五星級飯店早餐吃到飽【圓山大飯店松鶴廳】在金碧輝煌的宮庭內享用早餐/無國界創意百匯料理/早餐時段4小時讓你飽到中午

台北大直美食【華漾DIM SUM 忠泰店】現點現做港式點心/限時限量送水晶鮮蝦餃/台北港點餐廳推薦

台北信義區新開美食【人生麵館】招牌必點人生麻辣麵/130元就能吃到和牛乾拌麵還附蔥雞白湯/BELLAVITA漫遊城市花園/信義區平價餐廳推薦

文章標籤