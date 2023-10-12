2023三義木雕藝術節「品三義 慢城心旅 木藝鐵道手作遊」，三義鴨箱寶手作體驗，發揮想像力彩繪一個專屬於自己的作品，還能透過遊戲式學習，親自嘗試調色技巧。三義木雕博物館前方廣場「木藝慢活嘉年華」有木雕大師現場創作，大刀闊斧的「冰雕與電鋸」表演，好玩的親子木藝 DIY，精彩的舞台表演，「木質部落市集」在地好物一定要買好、買足通通帶回家。走入三義木雕博物館，2023臺灣國際木雕競賽作品展的多元創作令人驚喜。三義勝興火車站的舊山線鐵道自行車 - A 路線，是一趟奇幻旅程，開天隧道中燈光幻彩迷離，光圈迎面而來，呼嘯又擦身離去，彷彿時空機穿梭於時光隧道。



遊程主題：2023三義木雕藝術節 品三義 慢城心旅 木藝鐵道手作遊

日期：2023年10月9日(一)

時間：08:30 - 18:00

路線：三義鴨箱寶 (手作體驗) → 三叉河餐館 (客家美食饗宴) → 三義木雕博物館 (2023木雕藝術節活動) → 勝興鐵道覓境 (勝興車站一號隧道) → 鐵道自行車 (勝興站)。

[三義鴨箱寶 手作體驗 遊戲式學習 木雕彩繪創意大爆發]

三義鴨箱寶，一個全齡親子木雕彩繪 DIY 場域，遊客除了可以發揮想像力，彩繪一個專屬於自己的作品，還能透過遊戲式學習，親自嘗試調色技巧。



民國 62年 (1973) 第一張來自美國俄亥俄州的木鴨 (誘鴨) 訂單，訂單數量 3000隻，順利交貨後，也奠定了三義鴨箱寶 (雙峰企業有限公司) 製作木鴨的基礎，當年生產的第一隻誘鴨還留在店裡，深具紀念價值。



三義鴨箱寶手作體驗，從白身素胚 (素木胚) 的挑選開始，經過打粉底、上彩妝、加裝飾、修細節等彩繪步驟，最後作品噴上面漆 (亮光漆)，送進「烘乾隧道」，再等十五分鐘，一個專屬於自己的彩繪手作，美麗呈現眼前。

白身素胚 (素木胚) 挑選



沒靈感？不知道如何下筆，沒關係！「鴨箱寶」準備了一系列的作品圖片，依照商品編號選一張自己喜歡的圖卡，參考一下靈感就來了。(畫完記得依圖卡編號歸定位)



照片的色彩好漂亮，可是桌上的顏料只有紅、綠、藍、黃、白、黑等六個顏色，沒有照片上的顏色怎麼辦？指導老師表示：牆面掛著「色彩の魔術師」看板，上面提供了 24種顏色的調配的方式和比例，鴨頭是調配出的顏色，鴨身是顏色的組成與比例，在遊戲式學習中親自嘗試，「知難行易」中實踐了「色料三原色」技巧。



上色小技巧：素木胚每上一層漆都要用吹風機吹乾，才能再上新的顏色，這樣顏色才不會混在一起。



素木胚全部畫完後，就能把作品交給指導老師噴上面漆 (亮光漆)。



最後，作品放上「烘乾隧道」進行烘乾，約等十五分鐘，一個專屬於自己的彩繪手作，美麗呈現眼前。



在等待成品出爐的時間，可以到展售區參觀購買各式精美的木雕商品。



筆者(夫子) 的作品 「彩繪木鴨」



鴨箱寶

地址：苗栗縣三義鄉重河路176號

電話： 03 787 2076

營業時間： 09:00–17:00 (周末營業至18:00)

官網：http://www.dp-duckdiy.com.tw/

[三叉河餐館 客家美食饗宴]

三叉河餐館位於三義木雕博物館旁，用餐空間寬敞、氣氛雅致，以道地客家料理被讚譽。



客家美食饗宴：土雞、梅干扣肉加刈包、客家小炒、豆瓣鮮魚、薑絲大腸、白灼鮮蝦、避風塘花枝、炒三鮮、炒地瓜葉、蘿蔔肉片湯。



特別推薦「梅干扣肉」客家菜中傳統炆菜的美味，五花肉與梅干菜，以文火慢慢燉煮到軟爛，香氣撲鼻能入口即化，夾入刈包，是最道地的客家味。



三叉河餐館

地址：苗栗縣三義鄉廣聲新城2巷30號

電話：03 787 7252

[2023三義木雕藝術節「藝氣」木藝慢活嘉年華]

2023三義木雕藝術節，以「藝氣」為主題，以藝術之氣呼應苗栗三義為木雕的起源地，透過「木藝慢活嘉年華年」系列活動的舉辦，再次開啟最經典的藝文饗宴，引領民眾共同深度探索，品味三義山城之美。

2023三義木雕藝術節

活動日期：2023年10月7日(六) - 10月10日(二)

活動地點：三義木雕博物館前廣場、水美商圈

官網：https://sanyi-woodcarving.weebly.com/



大刀闊斧的「冰雕與電鋸」表演，冰雕是立體雕塑表現媒材之一，與木雕、石刻不同的是製作方式與使用工具的不同，冰塊會隨時間溶化，工藝師必須對作品的立體有百分百的掌握，才能在與時間賽跑的壓力下，使用鏈鋸快速的切割、刻劃出作品的樣貌。



工藝師林禹彤作品「一個女生」，她希望透過作品，讓來玩的大、小朋友都能一起同樂與拍照。



「木藝慢活嘉年華年」的活動內容，包含木雕大師以原生藝術與生活美學為主題現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝 DIY (手作刮痧板、手鋸鑰匙圈、鋸原木體驗)、車製文昌筆、減法藝術–陶土切削體驗等活動，現場還有舞台表演為活動添色。

街頭藝人「我是黑皮」舞台表演



金耀木藝，「旺文啟智」文昌筆車床製作。



日木工作室木雕師楊屋、希巨蘇飛工作室木雕師希巨蘇飛、鈞藝木雕工作室木雕師吳柏緯、化手工坊木雕師黃永寶 (照片：左上起順時鐘)，現場創作。



親子木藝 DIY，有手作刮痧板、手鋸鑰匙圈 (可選圖案)、鋸原木體驗、減法藝術–陶土切削體驗等。



大型彈珠台，大人、小孩免費玩，一起同樂。



雙人鋸木，鋸下來的樟木片還能帶回家作紀念。



三義木雕博物館前方廣場的「木質部落市集」有金奇緣種子手作坊、天然奇木、瓏粧 X 遇見愛、天藍文創工作室、永順豐天然蜂蜜、元氣好麥、客家菜包、銅鑼觀光協會等在地好物及自創手作品牌，一定要買好、買足通通帶回家。



[三義木雕博物館 台灣唯一以木雕為專題的公立博物館]

三義木雕博物館，台灣唯一以木雕為專題的公立博物館，常設展示主題包括：南島民族木雕、從面具看世界文化、三義木雕源流、建築家具、模印及木雕工具、寺廟宗教、得獎暨典藏作品、薪傳創作營作品、複合媒材及當代木雕藝術特展等。(參觀注意事項：三義木雕博物館木雕作品，嚴禁觸摸，非經許可不可拍照，本文照片經館方同意拍攝並露出。)



常設展區，南島民族木雕。



常設展區，薪傳創作營作品。



2023臺灣國際木雕競賽作品展

展覽日期：至10/22(日)，週一休館。

活動網站：http://www.woodsculptureexhibition.com.tw/

梁帥 (中國) 作品「春」，作品以現實主義的寫實手法，為食物鏈底端的生靈塑像，記錄它們在地球上留下的痕跡。春本應如同詩句「幾處早鶯爭暖樹，誰家新燕啄春泥。」描寫的那般美好，奈何如今春眠後，再難見處處聞啼鳥了。鳥依木而息，林因鳥而曄，然而工業的大火卻打破了億萬年的平衡。



陳祿 (中國) 工藝木雕組作品「紫氣東來」，童子牽著青牛，跟隨老子西遊，作者巧妙運用樹根天然彎曲，猶如老子穿過函古關而來。此前，關尹喜見有紫氣從東而來，知道將有聖人過關。紫氣東來，祥瑞之兆！



李汪澤 (台灣) 當代木雕組作品「騰」，作品整體造型是向上騰空掙扎的狀態，腹部的造型的發想是從打結這一方面來進行，主要是為了試圖營造出一種束縛和奮力逃脫的感覺，更象徵的現代社會上的壓抑的氛圍，年輕人想要突破這個混沌的局面。



林禹彤 (台灣) 當代木雕組作品「漂」，作品中強調木材質的木質部與樹皮的特性，特意保留了下方的樹皮表面跟側邊的切面，人物坐在看似水波的平面上，實際上人是無法直接坐在水面上方的，象徵人類身陷於科技、漂浮於網際網路而忽略了周遭自然環境 (樹木與海洋) 的美好。



筆者(夫子) 個人感受：很高興台灣木雕創作，已從傳統的宗教佛像雕刻藝術中，走入當代藝術創作，在多樣性、反思社會中做藝術創新，「漂」這件作品強烈反應現實中「黏」手機的社會現象。



有趣的 AI 拍照，你一定不能錯過，選個背景、擺個姿勢，留下美好的回憶。



三義木雕博物館

地址 : 苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號

電話：037 876 009

開館時間：星期二到星期日，上午9點至下午5點 (下午4:30後停止售票及入館)，週一休館。

官網：https://wood.mlc.gov.tw/

票價：全票八十元，優待票五十元 (苗栗縣縣民、學生)

公共交通：搭乘火車三義站 (只停區間車) 下車，計程車約 5分鐘或健康步行約 35分鐘至三義木雕博物館，假日可搭三義慢城幸福巴士 (丁路線-假日行駛) 。

三義慢城幸福巴士 (丁路線-假日行駛) 丁路線起訖點在三義火車站，停靠的觀光景點多，包括火炎山生態館、三義木雕館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖渡村假村、水美雕刻街等站，票價 25元、鄉民優惠價 5元；假日一天有 5個班次，自上午 9時發車至下午 5時開末班車，約 2小時一班車，方便遊客低碳暢遊多處景點。



[勝興鐵道覓境 勝興車站一號隧道]

勝興車站一號隧道是舊山線鐵道九座隧道中，在 1935年4月21日大地震後，唯一沒有經過改建，還保留原來紅磚結構的隧道，全長 230公尺，也是舊山線鐵道中最陡的一段。由勝興車站一號隧道北口，一路向南緣鐵軌行走，可直接到達勝興車站月台，一路平緩好走，可避開苗49線的陡坡與假日擁擠的人潮。



漫步隧道中涼風徐徐，黑暗中從隧道遠望洞口，出口彷彿是個小亮點，亮光外是一抹綠，向前走去宛如時空穿越，心中不免忐忑，穿出隧道走進綠蔭圍繞的鐵軌路徑，讓人心情為之放鬆。



[舊山線鐵道自行車 - A 路線 時空機奇幻旅程]

舊山線鐵道自行車，從勝興車站至鯉魚潭，概分 A/B/C 三條路線，各路線長短不一，班次時間、停靠站與票價也有所不同，購 (取) 票口設在勝興車站與龍騰站。



苗栗三義舊山線鐵道自行車 - A 路線 (勝興站 ← → 南斷橋秘境)，從勝興車站至南斷橋秘境，原車去原車來回，且會在龍騰斷橋南段停留約 20分鐘，全程約 80分鐘。



舊山線鐵道自行車 - A 路線，沿途有五個特色景點：勝興車站、二號隧道 (開天隧道)、龍騰斷橋北段、魚藤坪鐵橋、龍騰斷橋南段秘境。

特色景點一：勝興車站，台灣縱貫鐵路最高點。縱貫鐵路舊山線，一條充滿歷史片段的鐵道，民國 87年(1998) 的 9月23日，縱貫鐵路新山線完工通車，從苗栗三義到台中后里的舊山線，當 167次平快南下列車通過後，正式走入歷史，雖然火車不再行走，但有著故事及歷史片段的鐵道及車站被保存下來，成為很多人的共同回憶，值得來此一探究竟。



勝興火車站是台灣西部縱貫鐵路海拔最高，標高 402.326公尺，三義到后里的舊山線是舊山線最陡峭路段 (坡度達 25/1000)，途中有三座橋樑及八座隧道，不但是縱貫線最後打通的路段，也是地形最崎嶇的一段，車站前的十六份坡道，曲率半徑達到 300公尺，是台灣現存最陡、最彎的鐵道坡道。



木造勝興車站使用高級杉木，不用鐵釘，樑柱都由榫頭和榫眼接合，最特別的是站房柱頭設計了八卦和尖矛，屋簷飾板也作成鋸齒狀。為的是「鎮站避邪」破九虎。



特色景點二：二號隧道，又稱開天隧道，全長 726公尺長，隧道內有燈光投影，搭乘鐵道自行車進入隧道後，開啟一趟奇幻旅程，燈光幻彩迷離，光圈迎面而來，呼嘯又擦身離去，彷彿時空機穿梭於時光隧道。



特色景點三：龍騰斷橋北段，行經高 33公尺的魚藤坪鐵橋，從高空看最震撼的龍騰斷橋北段。龍騰斷橋北段橋，共有 6座磚造橋墩，1935年4月21日清晨6時2分，發生芮氏地震規模 7.1的強烈地震， 震央位於當時新竹州關刀山 (苗栗縣大安溪北岸的關刀山附近北緯23.350度，東經120.817度)，新竹苗栗稱此地震為 [關刀山大地震] (台中稱 [台中大地震] 或 [墩仔腳大地震])，龍騰斷橋就是當時地震震毀留下的斷橋遺跡。



特色景點四：魚藤坪鐵橋，日治時期 1907年6月1日完工的苗栗魚藤坪橋 (現今的龍騰斷橋) 毀損於 1935年4月21日清晨的台中大地震，1938年鐵路單位隨後在旁邊建立這條第二代的魚藤坪鐵橋，鐵橋橋墩高 33公尺，是當時台灣最高橋墩，顯示當時精湛的工程技術。



特色景點五：龍騰斷橋南段秘境，舊山線鐵道自行車 - A 路線終點，工作人員將車輛逐一轉向，遊客在此處休息 20分鐘，在導覽老師的帶領下進行龍騰斷橋南段秘境探訪。龍騰斷橋南段橋共有 4座橋墩，橋樑構成是由磚拱、鋼鈑梁和鋼桁梁分段構成，橋墩以糯米砌磚，每層磚頭寬度不一，並有標示記號，是目前台灣尚存的幾座糯米橋之一。



苗栗三義舊山線鐵道自行車 (勝興站)

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興88號

官網：https://www.oml-railbike.com/

[勝興鐵道覓境 跨過勝興車站一號隧道頂]

回程走勝興鐵道覓境，途中跨過勝興車站一號隧道頂，前往綠葉方舟停車場。



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